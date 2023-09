Recenze hry The Texas Chain Saw Massacre. Multiplayerový horor, který vám nahrne adrenalin do žil

Verdikt:

The Texas Chain Saw Massacre je solidní hororovou hrou po vzoru Dead by Daylight. Lokace jsou děsivé, postavy uvěřitelné a násilí všudypřítomné. Jak už to u multiplayerových her bývá, nutnost spoléhat se na spoluhráče dokáže celý zážitek znepříjemnit, a tak doporučuji si nejdříve najít kamaráda, který si s vámi zahraje. Stromy dovedností nabízí dostatek prostoru k tomu, aby si každý našel herní styl, který mu bude vyhovovat, ať už se chcete plížit nebo na tvrdo běhat po mapě. Nicméně po nějakém čase stráveném v Texasu se hra omrzí a musíte si najít vlastní způsob, jak ze hry na kočku a myš udělat zase zábavu.