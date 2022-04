Recenze hry Tiny Tina's Wonderlands. Klasika na steroidech

Čekali jsme toho hodně, ale takový nářez asi sotva.

Co baví Perfektní gunplay

Nápaditý a přehledně uspořádaný svět

Kupa výtečného humoru

Jízda od začátku do konce

Ještě šílenější než jsme čekali Co vadí Problémy v multiplayeru

Občasné technické bugy

Hra zkrátka nebude pro každého 8 /10 Hodnocení

Fanoušci akční RPG série Borderlands v posledních dnech jistě zbystřili. Do oběhu se konečně dostal očekávaný spin-off s názvem Tiny Tina's Wonderlands, který má za úkol alespoň částečně ukojit hlad po regulérním čtvrtém dílu. Vývojáři už dlouho před vydáním slibovali tradiční hratelnost v tak trochu šílenějším vydání. Jak novinka z dílny Gearbox Software zafungovala a do jaké míry se přibližuje svému velkému bratrovi? Na to jsme zaostřili v dnešní recenzi.

Tvorba postavy je základ

Nač chodit kolem horké kaše, budeme přímočaří stejně jako celá hra. Tiny Tina's Wonderlands nás překvapilo v každém ohledu a apriorní řečičky o neplnohodnotné jednohubce šly v průběhu hraní rychle stranou. Titul je totiž svým rozsahem a kvalitou zpracování mnohem ambicióznější, než se na první pohled mohlo zdát. Můžeme ve finále kritizovat maximálně poměrně nevýraznou a neagresivní marketingovou kampaň, kterou si vývojáři tento stav přivodili tak nějak sami. Pravdou totiž je, že tahle výprava nejen že celkem přesvědčivě dosahuje kvalit prozatím posledního dílu ze série Borderlands, v mnohém jej totiž dokonce převyšuje.



Ledová krajina jako z Borderlands 2

Samotnému startu hry předchází poměrně bohatě zpracovaná tvorba vlastní postavy. Pomineme-li editor vzhledu, ve kterém lze dosáhnout vskutku bizarních kreací, je zásadní především výběr třídy, osudu postavy a následné přidělení dovednostních bodů. Jednotlivé třídy mají vliv především na speciální schopnosti, osud postavy potom na základní přidělení bodů do herních statistik.



Grafická stylizace je tradiční

Finální doladění probíhá formou manuálního rozdělení zbývajících bodů. Přestože možností v tomto ohledu není úplně mnoho, kombinace všech tří zmíněných prvků dává následné hratelnosti poměrně velkou variabilitu v závislosti na herním stylu. Již v samotném úvodu navíc můžeme vnímat jeden z nejzásadnějších a nejtypičtějších prvků, a sice humor. Wonderlands se nesnaží být co nejdrsnější hrou, ale už při tvorbě postavy je patrné, že nudit se rozhodně nebudeme.

Větší než jsme čekali

Jestliže se fanoušci série obávali, že tento spin-off bude jen maličkou náplastí za čtvrtý díl oblíbené lootovačky, musíme je vyvést z omylu. Wonderlands je totiž převlečený Borderlands, navíc na steroidech. Vývojáři převzali původní, a hlavně funkční mechanismy série, okořenili je o nové prvky hratelnosti a zasadili do ještě bláznivějšího světa než kdy předtím.



Ani náš oblíbený robůtek nechybí

Základem je samozřejmě typicky stylizovaná grafická stránka hry, která je se sérii spojená již od prvního dílu. Zajímavostí potom zůstává, že to, co se pro sérii stalo signifikantní vlastně dle původních představ mělo vypadat úplně jinak. Jenže právě typicky bohatě probarvené estetické zpracování s výraznými černými konturami odlišuje tyto klenoty od konkurence. V tomto ohledu naštěstí žádnou změnu nečekejte. Výrazný posun ovšem nastal v samotném zasazení příběhu a zpracování herního světa. Příběh Wonderlands se odehrává v bláznivém pohádkovém světě na pomezí mezi sci-fi a fantasy. Zmíněné zasazení s sebou přináší řadu nových možností, jak okořenit původní koncept hry.

Příběh Wonderlands se odehrává v bláznivém pohádkovém světě na pomezí mezi sci-fi a fantasy

Planeta Pandora byla jistě kouzelným místem, které nabízelo spousty pozoruhodných zákoutí. V některých ohledech ovšem působilo zbytečně sterilně a mnohdy nevyužitě. Nyní však podobné pocity nejsou na místě. Velké komplexy či rozlehlé pláně totiž střídají intimnější, ale o dost intenzivnější lokace. Zúčastníte se dobývání hradu, zavítáte do temných lesů, na hřbitov, do jeskyní nebo do zmrzlé krajiny silně připomínající legendární Borderlands 2. Vývojáři se protentokrát nesnažili vytvořit rozlohou ohromující herní svět, ale své nápady raději koncentrovali do menšího celku. Výsledkem je tak alespoň opticky a pocitově bohatější svět bez zbytečných prázdných míst.



Během hraní navštívíte vícero rozmanitých lokací

V Gearboxu se rovněž částečně poučili z dřívějších chyb a celý svět je tentokrát mnohem přehledněji uspořádaný. Lokace nejsou tak zbytečně roztahané a základní pohyb mezi nimi se uskutečňuje v tzv. Overworld režimu, což je jakási interaktivní mapa. Zde na hráče čeká další kupa humorných nápadů, dungeonů a hlavně množství náhodně generovaných potyček. Ty ze začátku příjemně zabaví, později se však stávají největší slabinou herní náplně, a to zejména pro své časté opakování. Jenže XP jsou XP, tak co.

Trans goblini, prdelní hřebci a ti další

Zmiňované sci-fi fantasy zasazení se rovněž promítlo na skladbě nepřátel, kteří jsou, jak jsme si již mohli v minulosti zvyknout, přehlídkou neskutečné lidové tvořivosti. V každé lokaci na hráče čeká jiná sada nepřátel, což celému světu dává velkou míru uvěřitelnosti a komplexnosti. V tmavém lese na vás budou útočit bizarní a agresivní houbičky, na hřbitově kostlivci, na vesnicích goblini. Během své výpravy potkáte trolly, skákající žraloky i létající draky.



A potkáte bizarní postavy

Celková rozmanitost je v tomto ohledu vskutku úctyhodná a nezná hranic. Samozřejmostí je potom typický humor na každém rohu. Vývojáři si dělají legraci ze všeho a ze všech. Jen je třeba počítat s jazykovou vybaveností, v opačném případě zůstane spousta vtípků zapomenuta. Během svého putování narazíte například na transsexuálního goblina, prdelního hřebce, který to umí s mečem, zalétáte si v katapultu či postavíte vlastní sochu z diamantů v pozérské póze. A dočkáme se i oblíbeného a ukecaného robůtka Claptrapa, tentokrát v dřevěné středověké edici. Tohle sice rozhodně není pro každého, ale my jsme u vytržení.



Základem je opět poctivá lootovačka

Takže malá rekapitulace. Grafická stylizace sedí, bláznivý svět plný ještě bláznivějších nepřátel sedí, kupa nekorektního humoru také sedí. Takže nám zbývá už jen ta samotná hratelnost. Ani na tomto místě nikoho nepřekvapíme. Vývojáři přebírají mechanismy série Borderlands a opět tak nabízí úchvatný a dynamický gun-play, který nemá hluchých míst.

Vývojáři přebírají mechanismy série Borderlands a opět tak nabízí úchvatný a dynamický gun-play, který nemá hluchých míst

Povšimnout si ovšem můžeme většího důrazu na RPG prvky, kterým vývojáři věnují o trochu více pozornosti. Za každý dosáhnutý level lze přidělit jeden skill point a jeden hero point. V rámci vybavení lze využívat prsteny, kouzla, štíty, hábity atd. V žádném případě není důvod k obavám, stále je v hlavní roli zábavná frenetická akce, protentokrát však s mírně rozšířenými možnostmi správy vlastní postavy.

Mírný krůček zpět?

Existuje ale oblast, kde vnímáme určitý úbytek obsahu. Jedná se o loot. Je sice pravda, že vybavení padá všude a ze všech, jeho variabilita však není tak bohatá, jak jsme si zvykli v Borderlands. I tak ovšem počítejte s tím, že po všech těch automaticky generovaných hračičkách budete slintat. Tentokrát možná ještě o něco více. K dispozici jsou SMG, sniperky, brokovnice, útočné pušky, pistole či rakotemety. Pochopitelně vše ve sci-fi/fantasy edici. Granáty budete muset oželet, k dispozici jsou mnohem účinnější, a hlavně efektnější kouzla vázaná na cooldown.



Sesílání kouzel je silnou zbraní

Pozastavit se musíme rovněž u technické stránky hry. Recenzovali jsme na konzolích Xbox Series X a PS5 a popravdě by hra zasloužila doladit optimalizaci. Časté jsou zejména propady FPS. Připomínky však máme i ke hře více hráčů, která krátce po vydání nefunguje tak, jak bychom si představovali. První den dokonce nebylo možné hrát s přáteli vůbec. Situace se postupně zlepšovala, ale k ideálu měla stále daleko. V rámci rekčního croosplatform hraní jsme se setkali s častými lagy či úplnými pády. Lokální gaučové hraní však funguje skvěle.



Jen trochu vyladit optimalizaci...

Příjemně překvapeni jsme ale z celkového rozsahu titulu. Čekali jsme menší jednohubku, opak se stal ovšem pravdou. Hlavní dějová linka zabere slušných 12 hodin, vedlejší obsah potom vystačí na dalších 8. Celkově se tak bavíme o výtečných dvaceti hodinách herní doby, což rozhodně není málo. Dvacet hodin silně koncentrované zábavy plné nekorektního humoru, fantastického boje a lootu na každém rohu. Je sice pravda, že Tiny Tina's Wonderlands je určeno zejména fanouškům Borderlands, ale výsledek je opravdu perfektní. Tahle hra je díky své větší zahuštěnosti ještě šílenější, pestřejší a zábavnější, než jsme si mohli přát. A má pravděpodobně větší potenciál oslovit nové publikum, než tomu bylo v případě Borderlands 3. Bravo Gearbox, jen tak dál.