Recenze hry Transport Fever 2. Simulace dopravního systému dorazila už i na konzole

Transport Fever 2 konečně dorazil i na nejnovější konzole. Ať už jste věrný fanoušek jakékoliv budovatelské hry, neměli byste si ho nechat ujít, je o co stát.

Co baví Obrovské množství detailů

Umělá inteligence

Simulace dopravního podniku

Velké množství dopravních prostředků

Stavitelské možnosti Co vadí Po čase repetitivní

Vyžaduje více času na pochopení

Linky občas prodělávají bez zjevné příčiny 8 /10 Hodnocení

Simulátor pro PC, PS4, PS5, XO a XSX ● Cena: 1 320 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Bez oficiální češtiny

Když se to dělá s láskou, i přeprava může bavit

Vždy mě fascinovaly hry, které se zaměřují na každodenní lidskou činnost. Pokud lidem přijde zábavné stavět lunaparky, nemocnice nebo jezdit kamionem, tak simulátor přepravy se nabízí jako další ideální kandidát pro sanboxovou hříčku. V případě hry Transport Fever 2 platí, že se nejedná pouze o oddechovou záležitost, ale plnotučnou hru, kde budujete dopravní impérium. Hra výborně vyvažuje náročnost a zábavu spočívající v přepravě lidí a zboží ve všech druzích dopravních prostředků od koňských povozů, přes parní lokomotivy až po dopravní letadla našich dob.

Ve hře je toho opravu hodně, co musíte zvládnout a kontrolovat na zemi, na vodě i ve vzduchu. Naštěstí je zde obsáhlý tutoriál, který vás naučí základy a provede základními principy hry, jak efektivně přepravovat zboží z výrobních závodů ke koncovým zákazníkům nebo jak přinutit pasažéry, aby opustili svá auta a nastoupili do vašich dopravních prostředků. Ale hlavně vás úvodní tutoriál naučí, jak vybudovat logické dopravní uzly mezí jednotlivými zájmovými částmi měst a neprodělat přitom poslední kalhoty.

Ekonomický faktor je všudypřítomný a hra nabízí obrovské možností, jak se stát úspěšným podnikatelem, ale není to jen tak. Tutoriál je poměrně dlouhý, tvořeny několika zábavnými misemi počínaje rokem 1850. Je to výborná příprava na samotné jádro hry a tím je free-play mód, kde si vygenerujete mapu na základně předefinovaných preferencí, jako je klima, členitost terénu, kontinent a obtížnost a můžete se směle pustit do podnikání. Za chvilku budou zelené pastviny a říčky protínat silnice s vozovými depy a železniční viadukty. Stavební část hry je intuitivní a při trošce plánování lze vybudovat v otevřené krajině úžasné, a hlavně účelné dopravní koridory.

Na vše je potřeba dohlížet

Grafika a celkový pohled na hru je oku lahodící. Města, vozidla, továrny, budovy, ale třeba i obyčejné zastávky jsou vytvořeny s citem pro detail. Na všechno se můžete podívat zblízka a z jednotlivých měst máte pocit, že opravdu žijí. Pokud převážíte například železnou rudu a uhlí do fabriky produkující ocel, doslova vidíte, jak se tam vrší hromady surovin, a naopak jak se železná produkce skladujete na místě nakládky. Na tom pohybu všech malých koleček v jednom dokonalém stroji je něco velmi uspokojivého.

Můžete volně a poměrně intuitivně přepínat mezi jednotlivými pohledy a okny nabídek. Z počátku mi ovládání na gamepadu přišlo nemotorné, ale velmi rychle jsem si zvykl. Při pohledu na celou mapu se dokážete v mžiku přepnout až do kokpitu vozidla nebo mašinky a projet se krajinou na nově vybudované trati. Překvapivě jsem nebyl spokojený s ovládáním pomocí myši a klávesnice. Hra tuto možnost nabízí, ale je jasně cítit že interface je u konzolí vyladěný hlavně pro ovladač.

Poptávka a nabídka, zákon trhu je neúprosný

Města jsou zde rozdělena do tří částí - obytné, průmyslové a komerční. Každá zóna vytváří jinou poptávku po zboží. Čím lépe dokážete zabezpečit potřeby jednotlivých měst, tím rychleji se budou rozvíjet a vy budete mít více zakázek, a tak porostete dopravně i ekonomicky. Jak už bylo zmíněno, kromě zboží musíte přepravovat rovněž lidi. Doslova každý človíček ve městě má své jméno a potřebu, kam chce vycestovat.

Každého si můžete prokliknout a zjistit, co se mu líbí nebo nelíbí, že například to nové letiště za jeho barákem nebyl šťastny nápad. Ano, budete se zde zabývat i emisemi hluku. Vhodně navržené linky MHD a příměstské dopravy vytváří prostor pro rychlejší rozvoj měst. Více lidí, více pracovních příležitostí a tím pádem opět zvýšená poptávka po přepravě zboží. A to je v zásadě princip dopravního řetězce, který se zde prezentuje ve velmi zábavné podobě, ale zároveň si bere mnohé aspekty z reálného světa dopravců. Navíc uměla inteligence zde pracuje velmi dobře a dělá přesně to, co byste od ní v realitě očekávali.

Dopravní cech dřina je

Transport Fever 2 začínáte v dřevních dobách dopravy v polovině 19. století a za předpokladu, že vytrváte a povede se vám dobře, procestujete historii dopravy až do moderní doby. Autoři si pro vás nachystali neuvěřitelné množství historicky věrných vozidel od parních povozů až po moderní letadla a lodě.

Jakmile jsem se zaučil a má dopravní firma začala vzkvétat, dostavila se určitá znuděnost z dokola se opakujících činnosti. Hrál jsem už pouze ze setrvačnosti, jen abych viděl, jaké nové dopravní modely se dostanou na scénu. Neustále modernizace vozového parku, tu a tam rozšíření dopravní linky nebo nové části města a neustálou kontrolu všech výrobních a logistických procesů. Zkrátka klasický sandbox.

Tohle není nutně výtka. Stavíte, obnovujete a zase stavíte. Komu takový styl vyhovuje, můžu Transport Fever 2 vřele doporučit a klidně v něm utopí stovky hodin. Hra takového hráče nakonec odmění v podobě úspěšně vybudované dopravní infrastruktury, spokojených obyvatel a tučného konta. Velmi kladně hodnotím hloubku a provázanost s reálným světem dopravy a schopnost tyto činnosti uvést v zábavné formě s poměrně náročným ekonomickým modelem.