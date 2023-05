Recenze hry TT Isle of Man – Ride on the Edge 3. Jeden z nejnebezpečnějších závodů si nebere servítky ani v herní podobě

Už potřetí se vydáváme na ostrov v Irském moři, kde se už více než 100 let koná jeden z nejnebezpečnějších závodů na světě. Brutální je i jeho herní adaptace, ale pokud mu dáte čas, dostanete parádní požitek z jízdy.

Co baví Možnost hrát obě kariéry zároveň

Uvěřitelný pocit z rychlosti

Volný pohyb po ostrově

Ozvučení a soundtrack

Pomoc asistentů a úprava úrovně AI Co vadí Propady FPS

Jednodušší grafika a scenérie ostrova

Brutální pro nováčky

Ostrov nenabízí nic navíc 8 /10 Hodnocení

Závodní hra pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a NS ● Cena: 1 600 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Bez oficiální češtiny

Jeden z nejnebezpečnějších závodu

Na začátek bych rád uvedl, že nejsem motorkář. Líbí se mi jednostopé stroje, ale mám z nich respekt a nemám pochopení pro bezohlednou jízdu těch volnomyšlenkářů na veřejných silnicích. Z těchto důvodu jsem k recenzi o moto závodech na silnicích přistupoval s mírným despektem a přesvědčen, že nemohou zaujmout. Více jsem se mýlit nemohl. Třetí pokračovaní TT Isle of Man mě vtáhlo do světa závodních motorek více, než jsem si dokázal připustit. Není to hra bez chyb, ale dá vám okusit, co to znamená život na hraně v 300 km/h.

Pravidelně snad od roku 1907 se parta šílenců sjede na ostrově Isle of Man, aby spolu svedli souboje na super rychlých strojích v úzkých ulicích městské zástavby a na venkovských silnicích vinoucích se kolem tohoto ostrova. Jedná se o jednu z nejnebezpečnějších sportovních události, při které už zahynuly desítky jezdců. Tato hra vám dá okusit nebezpečí a vzrušení na vlastní kůži v bezpečí vašeho domova. Prakticky pokaždé, když si hru zapnu a povede se mi riskantní manévr v plné rychlosti těsně kolem patníku s výjezdem do táhle zatáčky, která je lemovaná vysokým břehem, kroutím nevěřícně hlavou, jak tohle může někdo podstupovat dobrovolně.

Hru vyvinuli borci z Raceward Studio, zodpovědní za poměrně úspěšný RiMS Racing. Nyní poprvé v sérii hra nabízí otevřený svět, přesněji řečeno, otevřený jeden ostrov. Z podstaty věci nemůže hra nabídnout tak otevřený svět jako jiné závodní hry, neboť akce se výhradně odehrává na zmiňovaném ostrově. Ten je sice vymodelován věrně s městečky a vesnicemi protkanými silnicemi, ale pořád se jedná pouze o ostrov uprostřed Irského moře, který nevyčnívá ani architekturou ani dechberoucí scenérii. Jedná se převážně o rovinatou plochu bez výrazných zapamatovatelných scenérii. Tato hra je o brutálním závodění, kochat se můžete jinde.

Řídit supersport je náročné, za asistenty budete vděční

Samotná hra je rozdělená do dvou kategorii - Supersport a Superbike. Pokud jste nováčkem jako já, doporučuji začít u pomalejších Supersportů. Slovo pomalejší berte s rezervou, pořád to umí vytáhnout až k 250 km/h. Přesto k vám budou tyto stroje ohleduplnější. TT Isle of Man nikomu neodpouští, přesně jako v reálných závodech. Přiznám se, že jsem musel začít na nejnižší obtížnosti, se zapnutými všemi asistenty a úroveň soupeří jsem si snížil někde ke 40 %. Ve hře si můžete nastavit úroveň oponentů na procentuální stupnici, což považuji za vynikající krok směrem k nováčkům.

I přes všechna tato ulehčení jsem motorku zvedal se země až příliš často a byl jsem vděčny, že sedím za gamepadem a ne v sedle téhle jednostopé šílenosti. Nikoho asi nepřekvapí, že motocykl se řídí diametrálně odlišně od automobilu. Troufám si tvrdit, že auto vám nějakou tu chybu odpustí, motorka ne. Pozdě pustíte plyn, letíte. Netrefíte ideálně stopu, letíte. Pozdě začnete naklápět, opět katastrofální výsledek. A takhle bych mohl pokračovat dále.

„Pocit z rychlosti umí tato hra předat parádně...“

Hra je v tomto ohledu brutální a myslím si, že mnoho zájemců z řad nováčků odradí. Ty, kteří vytrvají, hra odmění návalem adrenalinu, vzrušení a pocitu uspokojení s přesně říznutých zatáček v maximální rychlosti. Cílem je propracovat se k jízdě na nejvyšší úroveň bez pomocí asistentu. Upřímně, neumím si to zatím představit, ale pracuji na tom a postupně vidím progres, tedy neležím už tak často na asfaltu. Pocit z rychlosti umí tato hra předat parádně, zejména pokud si zvolíte pohled z helmy. Jako byste sami byli v sedle.

Malé kroky přes menší závody

Smyslem celého toho závodění je sbírat body v jednotlivých závodech, vylepšovat svoji motorku a propracovat se postupně až k hlavnímu závodu o celkového vítěze. Takto postupně budujete svojí hvězdnou kariéru jezdce. Výhodou je, že můžete hrát obě kariéry zároveň, jak kategorii Supersport, tak Superbike. Pokud vás omrzí tento režim, máte možnost si vytvořit online závod a vyzvat ostatní hráče nebo soutěžit v postupně přidávaných sezónních akcích. Hra nenabízí tak obrovský obsah jako některé jiné závodní hry, ale svojí přesně zacílenou tématikou a obtížnosti dokáže okouzlit.

Vizuál neoslní, zvuky ale lahodí uším

Grafická stránka hry je na obstojné úrovní, která neurazí, ale ani nenadchne, a proto mě zarážely poměrně časté propady FPS až na úroveň, kdy vám to kazí požitek ze hry. To považuji za velké mínus a rád bych apeloval na vývojáře, aby tento neduh v nejbližší době napravili. Grafika není tak náročná, aby to obstálo jako argument.

Naopak zvuk strojů je zpracován na výbornou. Řev motoru a pískot gum se vám zaryje do sluchovodů. Rovněž hudební doprovod, který se tvořen většinou říznějšími kytarami, mi lahodil do ucha.