Recenze hry Two Point Campus. Ve škole se revoluce nekoná

V podstatě přímé pokračování Two Point Hospital sice mění prostředí, herní mechaniky však zůstávají stejné. Zabaví to i nyní?

Co baví Časem prověřená hratelnost

Příjemná atmosféra

Humorné grafické ztvárnění Co vadí Žádné novinky

Stereotypní náplň hry 7 /10 Hodnocení

Žánr tycoonů se, minimálně v případě větších her, moc nemění a často se jedná spíše arkádou. Své o tom mluví jedna z nejpopulárnějších tycoon posledních let. Two Point Hospital svým britským humorem a jednoduchou hratelností prostě táhne a úspěch chce zopakovat Two Point Campus.

Hra není stejná… hlavně proto, že prostředí humorné nemocnice dostáváme do až stereotypně podané americké univerzity. Nyní neléčíte tělo, ale mysl. Nevyděláváte na smrtelných chorobách, ale na jedničkách v žákovské knížce.

Gaudeamus igitur

Do hry proniknete rychle a tutoriál projedete tak do 10 minut. Základ je prostý. Vaším cílem je, abyste měli krásné prostředí, kde se budou studenti dobře učit. Základem jsou přednášková místnost a učebna. Ani jedno není úplně malé a počítejte s tím, že humorné učební pomůcky snadno připomenou vražedný přístroj Jamese Bonda, vedle kterého ideálně můžete mít nějaké doplnění. Například při výuce vaření budete mít jak obří šílený vařící přístroj, tak menší stolky na krájení, mytí nádobí apod.



Principy hry se nemění, ale místo nemocných se staráte o studenty

Studenti ale nejsou otroci. Abyste dosáhli dobrých výsledků, ideálně kampus doplňte ještě o knihovnu nebo doučování. Potřebují někde bydlet. Jejich pokoje by neměly být jen vyskládané postele, chybět by neměla skříň na osobní věci nebo stůl s počítačem. Také je fajn zajít do hospody, mít posezení venku, odskočit si na záchod a umýt se ve sprše, mít nějaké ty automaty na jídlo a nezapomeňme na odpočinek pro profesory. Je třeba pokrýt všechny studenty celého osazenstva vaší školy!

Do hry proniknete rychle a tutoriál projedete tak do 10 minut. Základ je prostý

Škola se snadno astronomicky rozroste o nové budovy, kdy za plnění úkolů dostáváte měnu a odemykáte nové kurzy či rozvíjíte stávající, případně kupujete přídavné předměty pro váš kampus. Cílem je, jak asi správně hádáte, udržet lidi spokojené a studenty připravené s ultimátním cílem – pořádně to zpeněžit!



Nejde jen o to studenty vzdělat, ale zastat všechny jejich potřeby. Sami vám dávají vědět a zadávají úkoly

Učící byznys začne snadno prodělávat na tom, že musíte platit učitele, asistenty a uklízeče, zatímco pravidelným příjmem je utrácení studentů a nájmy. Ale nebojte. Když se studenti dobře učí, dostávají XP (zkušenostní body) a za jejich získané XP dostanete další peníze a ty už velmi snadno vykompenzují vaše ztráty. Funguje to překvapivě dobře, ačkoli se musíte připravit na to, že začátky nejsou snadné.

Stereotypní náplň vzdělávacího systému

Pomocí k tomuto systému jsou úkoly. Neustále má někdo požadavky na to, co by chtěl. Například studenti si přejí lavičku pro zamilované. Její dodání následně způsobí, že je úkol splněn a dostanete odměnu, často ve formě XP nebo zvýšení spokojenosti.



Hra rychle spadne do stereotypu, kdy děláte pořád to samé dokola

Zároveň můžete eventy plánovat, například filmovou noc v přednáškové místnosti nebo kuchařskou soutěž pro nadané studenty. To začnete dělat často, hodně často. A obecně se vaše aktivity začnou dost opakovat.

Aktivity se začnou opakovat velmi rychle a hra vás neposouvá dál.

Two Point Campus ve výsledku výrazně trpí tím, čím trpí hodně tycoonu a dokonce jeho i přímo předchůdce. První menší věc, stavění, mě tolik nebaví, protože se nikam nevejdu a expanze není nejlevnější, takže místnosti štosuji do malých prostor a láska ze stavění se promění k menší frustraci. Přibyla možnost stavět venku, ale tam až na výjimky výuka neprobíhá. Větší problém je, že se aktivity začnou opakovat velmi rychle a hra vás neposouvá dál.



Hra se hraje pohodlně, hlavně díky skvělému UI

Váš postup hrou se takřka stane synonymem plnění úkolů, což je hezká motivace pro expanzi, ale i nové věci tím nepůsobí tak nově. Je to holt arkáda. Následně atmosféra hry nepřináší nic nového. Filmová noc má stále stejný film, v hospodě hrají stejné písničky a rozhlas… některé hlášky mě sice pobavily, ale hlásí se stále to samé!

Neurazí, nenadchne

Technický stav je naštěstí v pořádku, hra mi běžela bez problémů a stavění funguje celkem příjemně. Předměty v místnosti se vám nabídnou, když na místnost kliknete, ukáže se vám, co musíte mít a expanze místnosti nebo naopak mazání se intuitivně mění pravým tlačítkem myší. Obecně UI funguje ukázkově a po chvíli zvykání se do hry dostanete.

Grafická stránka je takřka shodná s předchozím dílem. Hra má ostřejší textury, top kvality AAA nedosahuje. Zda se vám tento styl bude líbit záleží na vás. Trošku připomíná Wallace and Gromit. U nemocnice s výměnou žárovky místo hlavy jsem se zasmál o něco víc, ale i tady jsem si atmosféru užíval a u hry příjemně relaxoval.