Recenze hry Uncharted: The Legacy of Thieves Collection. Nathan a banda podruhé

Co baví Tři dostupné grafické režimy

Podpora DualSense a 3D audia

Bleskové loadingy

Cena samotného upgradu Co vadí Obsahově nic nového

Plná cena nemusí všem vonět 8 /10 Hodnocení

Série Uncharted byla pro PlayStation vždy jednou z vlajkových lodí a pyšnila se skvělými prodeji. Budoucí kroky Nathana Draka sice směřují na filmové plátno, status legendárního videoherního hledače pokladů mu však již nikdo nikdy neodpáře. Není proto divu, že se vývojáři s přechodem na novou generaci konzolí připomínají s nějakou tou reedicí, která umožní hráčům zavzpomínat v exkluzivní kvalitě. Řeč je pochopitelně o nové Uncharted: The Legacy of Thieves Collection. Co přináší a pro koho je vlastně určená?

Jasný cíl

Recenzovat remasterované edice videoher je vždy nevděčná práce. Zásadní otázkou zůstává, jak ke všemu vlastně přistoupit. Výsledné přijetí se totiž bude pokaždé lišit v závislosti na cílovém publiku. Jsou tedy zásadní pouze novinky nebo je možné hodnotit hru jako celek i po tolika letech? Vývojáři z Naughty Dog toto dilema navíc ani trochu neusnadňují, neboť přináší remaster na úrovni upgradu na novou generaci, což pro mnohé hráče nemusí být dost. Dnešní recenze tak nebude recenzí v pravém slova smyslu, ale spíše jedním z pohledů.



Tyhle výhledy jsou zkrátka ohromující

V první řade je třeba uvést věci na pravou míru. Uncharted: The Legacy of Thieves Collection není remasterem kompletní herní série. Zahrnuje totiž „pouze“ poslední dva díly Uncharted 4: A Thief’s End z roku 2016 a Uncharted: The Lost Legacy z roku 2017, což už samo o sobě nemusí někomu vonět, obzvláště po rozporuplném přijetí posledního dílu, který sice nabídl tradiční hratelnost a sdílel veškeré znaky celé herní série, nevěnoval se však legendárnímu Nathanovi, což vzbudilo poměrně dost nevole.



Grafický upgrade Uncharted zase posouvá o kousek dále

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že jde o remastery a vývojáři si dali jasný cíl. Přinést hru v prvotřídní kvalitě na PS5 a využít všechny možnosti konzole. Dává tak smysl, že si vybraly právě „jen“ poslední dva díly. Alespoň pro tuto chvíli. Kdo ví, třeba nás do budoucna čeká nějaký ten náročnější remake jedničky a dvojky.

Tradiční dilema

The Legacy of Thieves Collection je tak ryze technologickým remasterem, který cílí na vylepšení vizuálu, kompletní vyladění a optimalizaci. Po obsahové stránce nepřináší vlastně vůbec nic. Obě hry však nově nabízí tři grafické režimy. Věrnost představuje možnost zahrát si v nativním 4K rozlišení při 30FPS, mód výkonu cílí na udržení 60 FPS.



Někdy je super se zastavit a jen tak se kochat

Třetím režimem je potom výkon+, který je určen pro milovníky hladkého a plynulého hraní. Umožňuje totiž úžasných 120 FPS, avšak při kompromisu v podobě rozlišení 1080p. Vývojáři tak hráčům připravili klasické dilema, neboť budou muset volit mezi vysokým rozlišením s maximem efektů nebo vyššími snímky za vteřinu, ale s nižším rozlišením. Kompromis pak přináší druhý ze zmíněných režimů.

The Legacy of Thieves Collection je ryze technologickým remasterem, který cílí na vylepšení vizuálu, kompletní vyladění a optimalizaci

Osobně jsem dal přednost módu věrnosti, neboť nepovažuji Uncharted za tak rychlou a dynamickou hru, abych ocenil 60 respektive 120 FPS. Mnohem výraznější a silnější složkou hry je její statické prostředí, příroda, výhledy, architektura apod. I když je třeba uznat, že 120 FPS vypadá při akčnějších scénách rovněž famózně. Inu, tak jako celý život, i tentokrát je vše otázkou priorit a žádná z možností není vyloženě špatná.



Ovšem i akčnější scény stojí za to

Je zároveň maximálně uspokojující sledovat, jak mohou i pět let staré hry vypadat neskutečně krásně. Ano, i původní díly vypadaly parádně, zde jsme ovšem opět o level výše. Animace již nejdou úplně s dobou a občas si lze povšimnou nedokonalostí, jako celek ovšem oba díly hravě sbalí do kapsy některé z dnešních titulů. A to je přesně to, o co vývojářům šlo.



Vybírat lze ze tří grafických režimů

Samozřejmostí remasteru je celková optimalizace a přizpůsobení pro PS5. Zmínit musíme bezproblémový chod, ale hlavně bleskové loadingy, a to dokonce i v případě přepínání mezi oběma díly. Hráče rovněž potěší znatelná podpora ovladače DualSense, a to jak v případě adaptivních triggerů, tak pochopitelně i haptické odezvy. Hraní tak dostává ten potřebný next-gen rozměr. Pro audiofily samozřejmě nechybí ani podpora 3D audia.

Pro koho a za kolik

Kdo by se těšil na nějaké ty obsahové novinky, bude zklamán. Stejně tak je třeba se smířit s absencí multiplayerového režimu. Tyto nedostatky tak vyvažuje alespoň očekávatelná lokalizace obou dílů. O překvapení ale rozhodně nejde.



Nechybí pochopitelně foto režim

Důležité je rovněž zmínit, jak se ke hře vlastně dostat a za kolik. Samotná Uncharted: The Legacy of Thieves Collection v digitální podobě vyjde hráče na 50 euro. Jenže pozor, pokud vlastníte Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy nebo digitální bundle obou her, je možné upgradovat za krásných 10 euro. Což už je skutečně ospravedlnitelná cena. Ostrouhají však bohužel majitelé diskové verze hry a bezdiskové verze PS5.

Pokud vlastníte Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy nebo digitální bundle obou her, je možné upgradovat za krásných 10 euro

Sami jste z uplynulých odstavců mohli vytušit, že hodnocení Uncharted: The Legacy of Thieves Collection nebude jednoduchou záležitostí. Mimo technologický upgrade a přenesení posledních dvou dílů na PS5 totiž nenabízí téměř nic nového. Otázkou tak zůstává, pro koho je tato kolekce určena a komu ji lze doporučit? Myslím, že odpověď je jednoduchá.



V případě cenovky 10 euro není o čem pochybovat

Máte-li přístup ke hře na základě výše zmíněných skutečností za krásných 10 euro, neváhejte. Za poslední měsíc jste jistě utratili vyšší částky za větší blbosti. Sám bych mohl vyprávět. U hráčů, kteří budou muset investovat plných 50 eur už bych byl opatrnější. Zvláště u těch, kteří už hru hráli. Zde je už vše na osobním zvážení. Pokud se řadíte do třetí skupiny a nikdy jste poslední dva díly série Uncharted nehráli, na co sakra čekáte. Mazejte do PS Store a vzhůru za poklady.