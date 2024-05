Recenze hry Undead Inc. Staňte se manažerem zlotřilé farmaceutické korporace

Strategie, ve které je klíčová správa vašich cenných zdrojů a ve které činíte ve jménu zisku pochybná morální rozhodnutí, dojíždí na hrubé technické nedostatky, bídný tutoriál a podivné herní mechanismy. Zaslouží si i přesto váš čas a peníze? Nebo ji můžete v klidu vynechat ležet ladem?

Co baví Zajímavý námět

Slušná porce obsahu

V jádru se ukrývá velký potenciál Co vadí Množství chyb

Nedostatečný tutoriál

Nelogické a nefunkční mechanismy

Časté pády

Ovládání postav 4 /10 Hodnocení

Simulátor managementu pro PC ● Cena: 500 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 16+ ● Bez oficiální češtiny

V jádru vypadá hra Undead Inc. celkem zajímavě. Do trochu vyčpělého žánru zombie her přináší svěží vítr. Zombíky zde nekosíte ručně jako třeba v Left 4 Dead, ani nejde o survival ve stylu State of Decay či klasickou strategii jako They Are Billions. Na zombie problematiku jde jaksi oklikou. Nemrtví totiž nejsou jen hrozbou, ale též zajímavým artiklem, jež lze za dostatečný finanční obnos nabídnout nejvyšší tržní nabídce.

Vy se zde stáváte vrcholným manažerem jedné z franšíz obří nadnárodní korporace, která působí ve farmaceutickém průmyslu. Jenže marže v této oblasti bývají dost často nízké a poplatky za franšízu vysoké, proto je občas potřeba vydělávat i více tvůrčími způsoby. Třeba tajným prodejem biologických zbraní. Jenže takový byznys není bez rizika. Nejen, že do věcí mohou začít šťourat média či policie, ale občas se stanou i ošklivé nehody, kdy nemrtví z vaší tajné laboratoře uniknou a začnou terorizovat nejen vaše pracovníky, ale i celé město. Na vás tak je, abyste balancovali na hraně, vydělávali dostatek peněz na chod firmy a zároveň se co nejdéle vyhýbali odhalením a dalším rizikům, která z vašeho podnikání plynou. Vlastně se tak stanete ředitelem Umbrella corp. No není to to, co jste si vždy přáli?

Inu, asi ne v podobě Undead Inc. Ač totiž nápad není vůbec špatný, provedení je při nejmenším rozporuplné. Nejprve se trochu pozastavím nad tím, v jakém stavu jsem hru obdržel. Novinářská verze byla od samotného začátku dost rozbitá a takřka nehratelná. Tutoriál nešel dohrát, protože neustále padal. Po prvních opravách jsem konečně úvod prošel, ale o několik hodin později hra nešla spustit vůbec. Po dalších opravách již vše šlapalo, ale rozbité byly uložené pozice. Začal jsem tedy od znovu. Jasně, na hře se ještě pracovalo, tvůrci reagovali rychle, ale příliš profesionální mi takový přístup nepřišel. Než dávat k recenzování rozbitý a nehratelný titul, je snad lepší počkat.

Bohužel, ani po oficiálním vydání se hře nevyhýbají problémy. Stále občas padá, i když méně. Je také plná podivných grafických chyb. Pár příkladů za všechny. Do výtahu vejdou tři panáčci, vyleze jen jeden. Jakmile projde dalšími dveřmi, zjeví se i ostatní dva. Ve hře máte i ordinace, kde přijímáte pacienty. Klient se zde zdraví s doktorem potřesením ruky. Jenže ne vždy se postavy trefí a tak jeden již třese imaginární rukou, zatímco druhý jen tupě zírá. Následně si role obrátí a druhá postavička si potřásá paží se vzduchoprázdnem.

Takových maličkostí je zde spousta, ale jsou to opravdu hlavně maličkosti. Horší je to, že tutoriál vám názorně ukáže základní principy hry, ale na vše ostatní si musíte přijít již sami a to metodou pokusu a omylu. Dozvíte se, že peníze lze vydělávat jak legálně, prodejem léků a správnou diagnostikou, tak i pokoutně, na černém trhu. A to je vše. Následně se naivně po hlavě vrhnete do módu kariéry nebo do některého z předem připravených scénářů. A s největší pravděpodobností budete pár hodin v herních mechanismech dost plavat.

Ne vždy je totiž vše logické, ne vždy je jasné, co že vlastně máte dělat. Ne vždy vaši zaměstnanci poslouchají vaše příkazy a ne vždy je vše popsáno a vysvětleno. Zpočátku tak stavíte čekárny, lékařské ordinace, zázemí pro techniky, výzkumné laboratoře, prodejní centra. Další důležitou složkou je výzkum, kdy vymýšlíte nové léky, ale též novou výstroj či třeba biologické zbraně. Pak je tu samozřejmě výroba všech těchto artiklů, kterou musíte zároveň někde uskladnit. Zatím je vše jasné.

Jenže pak to přijde. Centrálu pro prodej věcí na černém trhu je dobré skrýt před očima nenechavých novinářů a policistů. A to ideálně do podzemí. Jenže jak se do něj dostat? Z tutoriálu víte, že tu někde je. Jen není vidět. Následně vám dojde, že stačí najít ten správný vstup. Pod povrchem ale nejde stavět všude. Buď vystřílíte zdejší chuligány, nebo si vykutáte svou štolu. Jenže k vyhloubení vlastní kaverny je potřeba mechanik. Ten, než dojde na dané místo, je již vyčerpaný a sotva kopne do země, běží zase pryč najíst se nebo vyspat. Mezitím mu stojí práce jinde, jelikož v laboratořích a ordinacích se neustále něco rozbíjí, unikají nebezpečné látky či viry, což napraví právě jen mechanik.

„Energie pracantům dochází i během cesty do práce, takže reálně pracují jen zlomek dne...“

Vše se tím dost protahuje. Bohužel, energie pracantům dochází i během cesty do práce, takže reálně pracují jen zlomek dne, zbytek času chodí, jí nebo spí. Jenže jednotlivé budovy pracují správně pouze v přítomnosti člověka. Výroba, výzkum, prodej, vše se musí vtěsnat do několika málo hodin, dokud mají vaši zaměstnanci ještě sílu nebo jednotlivé stavby fungují správně a nejsou rozbité, což bohužel není příliš často.

Zpět ke kutání místností. Když už se vám povede dostatečně velký prostor vyhloubit, nadělá to hrozný kravál. Což může zalarmovat policii. Ta na vás pak jednou za čas podnikne nájezd, kdy postřílí za bílého dne na ulici vaše zaměstnance a to i ty nevinné a neozbrojené. Sejmou prostě vše, co jim přijde pod ruku. Pokud útok odrazíte, další den na vás udeří znovu.

I další mechanismy působí dost zvláštně. Například si vystavíte pečovatelské centrum pro vaše zaměstnance. Očekával jsem, že v takovém zařízení vyléčí vaše zraněné pracovníky, kteří se dostali do křížku s gangstery, policií, či ještě s něčím daleko horším. Jenže ouha. Toto centrum nabízí jen diagnostiku, případně možnost neposlušné zaměstnance proměnit na biomasu, která se hodí výzkumníkům. Zkrátka takto své svěřence nevyléčíte.

Také stavění je občas dost krkolomné. Každá kancelář nebo místnost potřebuje dostatek místa. Ty nelegální chtějí místa více. A ač se na první pohled zdá, že podzemní prostory jsou rozsáhlé, není tomu tak. Stavět je totiž možné pouze na předem určených lokacích, které vaše možnosti dost uměle a schválně omezují.

Často selhává i management najaté síly. Ne vždy daný pajdulák poslouchá vaše příkazy. Někdy je musíte několikrát zopakovat. U techniků je také problém to, jak si automaticky vybírají práci. Například nepoklízí a neopraví závady, které jsou nejblíže u sebe, ale klíčem je u nich asi čas vzniku daného problému. Jelikož svou firmu máte často rozesetou na značném prostoru, chodí mechanik z jednoho konce mapy na druhý. A opět, po cestě se často vyčerpá a musí si dát pauzu. Na vás tak z obrazovky vyskakují vykřičníky, lidé jsou nespokojení a příjmy klesají. Jenže alternativou je ruční zadávání úkolů, což je otrava.

Důležitá je zde postava ředitele. Ten může zastat mnoho různých funkcí a hlavně je neocenitelný v boji a v průzkumu. Zároveň má i své speciální vlastnosti a schopnosti. Ale zde se objevuje další problém, zadávat příkazy mu můžete zejména pomocí menu. Jenže jednotlivé ikonky nejsou popsány. Takže zpočátku vůbec nevíte, co se po jejich stisknutí stane. Propracovanější systém nápovědy nebo vysvětlivek by pomohl.

Ani grafické zpracování neoslní. Ale alespoň je celkem nenáročné na hardware. Ozvučení je také kapitola sama pro sebe. Postavičky si často něco mumlají, ale nepodařilo se mi rozklíčovat, o jaký jazyk jde. Vůbec tak netušíte, co že to říkají.

Abych jen nehanil, nabízí hra poměrně dost obsahu. Krom tréninkových misí je tu i režim kariéry, kde si můžete navolit všechny možné prvky. Také jsou zde další různé scénáře, které upravují to, na jaké mapě se ocitnete apod. Zároveň jsem měl pocit, že někde pod nánosy podivných tvůrčích rozhodnutí, je v jádru zajímavá a chytlavá hra. Hraní mě místy docela bavilo, chtěl jsem vědět více a osvojit si nově odemčené možnosti. Někdy problesknou i zajímavé vtípky či nadsázka. To vše mě poměrně dobře motivovalo k dalšímu postupu.