Recenze hry Vampire: The Masquerade – Swansong. Těžce uchopitelný zážitek

Upíří detektivka ze světa World of Darkness je konečně tady. Již předem však upozorňujeme, že rozhodně není pro každého.

Co baví Pro fanoušky World of Darkness libovka

Hutný detektivní příběh

Povedený dabing Co vadí Otřesné animace a lip-sync

Obtížná orientace v příběhu

Překombinovaný systém dovedností

Tuny dialogů nejsou pro všechny 6 /10 Hodnocení

Univerzum World of Darkness se na herním poli stalo již zaběhlou značkou. Fanoušci tohoto světa ovšem čekají na nějaký výraznější herní přírůstek již pěknou řádku let. Od vydání legendárního prvního Vampire: The Masquerade – Bloodlines totiž uběhlo už dlouhých osmnáct let a druhý díl je zatím stále ve vývoji. A co si budeme namlouvat, battle royale Bloodhunt touhu po krvi příliš neukojilo. S výraznější náplastí tak přichází vývojářský tým Big Bad Wolf Studio, které má na kontě solidní detektivní akci The Council.

Krvavá víra

Kdo si mohl tuhle detektivní záležitost osahat, asi tak nějak tuší, jakým směrem se bude novinka Vampire: The Masquerade – Swansong ubírat. Ve své podstatě se jedná o silně příběhově orientované detektivní RPG, které těží z hutné atmosféry upírského světa své předlohy. Z jednoho úhlu pohledu se to daří víceméně úspěšně, z pohledu druhého však tahle upíří etuda katastrofálně selhává.



Příběh vás dokáže vtáhnout do děje

Byť jde o samostatně stojící spin-off, je Vampire: The Masquerade – Swansong maximálně nepřívětivý k novým hráčům. Na tomto místě se sluší zmínit, že vím o tomto světě asi tolik, co o chemické výrobě hnojiv. Vím, že existuje, vím, k čemu slouží, ale tím moje znalosti končí. Byl jsem však vývojáři dlouhou dobu před vydáním hry ujišťován, že tahle výprava bude určena jak veteránům, tak zároveň i novým hráčům. Věřil jsem v to, doufal, bohužel mé naděje se rozhodně nenaplnily.

Byť jde o samostatně stojící spin-off, je Vampire: The Masquerade – Swansong maximálně nepřívětivý k novým hráčům

Jestli totiž titul v něčem katastrofálně selhává, je to zejména přístupnost novým hráčům. Pouštět se do hry bez znalosti univerza je totiž výprava do neznáma. Ještě několik hodin po prvotním spuštění jsem nechápal, kdo je kdo a o co to tady sakra jde. A popravdě si nejsem jist doteď. Vývojáři sprostě hodili hráče do světa, který je bez předchozích znalostí tak netransparentní, že dokáže zkazit celý herní zážitek po několika desítkách minut.



Scénář zaujme pouze pokud máte ponětí o tomto světě

Detektivní zápletka se odehrává v americkém Bostonu (ne, Pastrňáka nepotkáme) a je zamotaný víc než ta největší vesnická vánočka. Vše se točí okolo brutálního mordu několika upírů. Na první pohled jednoduché a neoriginální, tenhle koncept ale funguje docela dobře. Klíčem k úspěchu je košatost celého příběhu, podtrhnutá hratelností za tři různé postavy. Zápletka se tak díky vícero perspektivám jeví barvitější a komplexnější.

Příběh v hlavní roli

Celkově se jedná o poměrně poutavou záležitost plnou nejrůznějších zvratů a odboček. Jen ta orientace v celku je pro nováčky téměř nemožná. Navíc je třeba počítat s tím, že hra neobsahuje oficiální českou lokalizaci. Ti, kdo nedosahují alespoň středně pokročilé angličtiny by si tak pravděpodobně měli nechat zajít chuť. Celý Swansong je vlastně jedna velká ukecaná detektivní skládačka s dosti specifickými herními mechanismy. Kdo se těšil na hutnou akci, bude muset vychladnout. Tenhle zážitek je především o příběhu, konverzacích a postupném odkrývání pozadí vražd. Herní akce jako takové se vlastně ani nedočkáme. Ostatně, kdo si prošel The Council asi ví, o čem je řeč.



Atmoféra je vážně skvělá

Mimo samotný příběh kladou vývojáři důraz především na RPG prvky, které se v mnoha ohledech jeví poměrně zbytečně komplikované. Valnou část hry víceméně proklábosíte, což se pochopitelně odráží i v samotném přístupu k hratelnosti. Klíčové je tak vylepšování všech tří postav. Jednotlivé kvality se výsledně podepisují na schopnosti přesvědčování, rétoriky, argumentace apod.

Mimo samotný příběh kladou vývojáři důraz především na RPG prvky, které se v moha ohledech jeví poměrně zbytečně komplikované

Šance na úspěch v konverzacích je vázána na dovednostní body a je z části determinována též hodem kostkou. Celý tenhle systém je ale silně neintuitivní, nepřehledný a zbytečně překombinovaný. Navíc se častokrát není o co opírat, vývojáři totiž hráče za ručičku rozhodně nevedou. Což představuje další velice rizikový faktor pro nové hráče. Pokud se totiž pohybujete ve světě, kterému příliš nerozumíte a máte zde vykonávat činnosti v rámci silně netransparentní hratelnosti, příliš toho už nezbývá.



Selháním jsou překombinované herní mechanismy

Netvrdíme, že je tenhle systém vyloženě špatný, jen je zkrátka zbytečně překombinovaný a snaží se být něčím, čím zkrátka být ani nemůže. Postrádáme faktor náhody, překvapení. Vše je určováno mírou získaných bodů a basta. K jednotlivým konverzacím je třeba doplňovat body energie a pochopitelně nějakou tu sladkou krev. Bez těchto činností se zkrátka nehnete.

Něco se asi pokazilo

Zásadní připomínky máme i k samotnému grafickému zpracování. Celková nálada, atmosféra a vizuál hry v jádru představuje poměrně solidní záležitost. Tenhle svět působí hezky a autenticky, alespoň tedy v momentech, kdy se nehýbe. Jakmile se cokoli ve Swansong hnulo, začalo se nám chtít zvracet. Takhle odfláknuté a nepřesvědčivé animace jsme si ani v nejhorších snech nepředstavovali. Postavy jsou nepřirozené, křečovité, působí jak polomrtvé loutky či roboti. Otřesný je rovněž poměrně klíčový lip-sync.



Mnohdy také animace či mimika postav moc nepotěší

K tomu přidejme otřesné modely obličejů s prázdnými výrazy. Máme tu tak krásný a uvěřitelný svět v té nejhnusnější možné podobě. A zrovna u detektivní hry založené na konverzacích bychom si kvalitní a uvěřitelné animace opravdu přáli! Pochválit však musíme vskutku povedené nadabování jednotlivých postav, které je na opravdu vysoké úrovni. Jen je třeba se smířit s tím, že toho mluvení je někdy až příliš. Hratelnost je vlastně omezena v zásadě pouze na vedení konverzací a rozplétání jednotlivých hádanek.



Připravte se na tuny dialogů

Hru jsme recenzovali na konzoli PS5 a po technické stránce jsme nezaznamenali žádné výraznější problémy. To už by byl ostatně pomyslný hřebíček do rakve, neboť i tak je výsledek víceméně rozporuplný. Fanoušci světa World of Darkness pravděpodobně budou vrnět blahem a těch přibližně 20 hodin detektivního pátrání smlsnou s povděkem. Pro neználky univerza se však jedná o těžce uchopitelný celek, který navíc vývojáři svým přístupem rozhodně neulehčují.