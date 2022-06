Recenze hry We Were Here Forever. Digitální verze únikové hry

Úniková hra se vyznačuje pokusem překonat hromadu hádanek v místnosti, aby člověk postoupil dál. We Were Here Forever je k tomuto konceptu ve světě videoher asi nejblíž. Bohužel by to chtělo dopilovat.

Co baví Tajemný pohádkový svět

Příjemně promyšlené hádanky

Nutnost kooperace Co vadí Horší technický stav

Hádanky se často opakují

Hromady nedomyšleností 6 /10 Hodnocení

Na únikové hře jsem několikrát byl a nejvíc mě bavilo to, že tam jdete s přáteli. Není divu, že We Were Here Forever si na kooperaci zakládá. Hra má spíše jednoduché hádanky, které vás občas přesto potrápí, zakládající si zejména na precizní kooperaci. Pro osamělé vlky to rozhodně není a ostatní naleznou nejednu nedokonalost.

Musíme si pomáhat

Příběh hry víc rozvíjet nemohu. Je založen na tajemnosti a rád bych vám dal prostor poznat vše na vlastní kůži. Jste řekněme průzkumníci, kteří se vydávají do strašidelného hradu a odhalují jeho tajemství. Ačkoli na něm hra není stavěná, příběh rozhodně zaujme, největší dojem však udělala úchvatná atmosféra temné pohádky, která vás zavede i do dalších oblastí mimo hrad.



Hra si zakládá na detailní kooperaci

Hru hrajete povinně ve dvou, přičemž mikrofon je absolutní nutností. Hra obsahuje zajímavý prvek vysílaček, kdy vždy může mluvit jen jeden, a to po zmáčknutí tlačítka. Pokud použijete Discord, nuceni k tomu samozřejmě nejste, ale je to další výzvou, která jen prohlubuje atmosféru.

Hádanky si zakládají zejména na myšlení „outside the box“ a perfektní kooperaci

Hádanky si zakládají zejména na myšlení „outside the box“ a perfektní kooperaci. Některé hádanky nás potrápily dost, zpravidla jde hlavně o to přijít na to, o čem hádanka vlastně je, a následně to precizně provést. Není to vždy jednoduché a pokud si nestanovíte přesně, jak chcete komunikovat a jak to dělat efektivně, nejspíš selžete. Na hře je nejzábavnější právě to, že se musíte zkoordinovat a nemůže to táhnout jen jeden.



Komunikace je základní pro úspěšné splnění hádanky

Mnohdy dokonce ani nejste ve stejné místnosti, nicméně hádanky jsou propojené. Například jeden vidí symboly a musí s druhým dobře vykomunikovat, jaké tam má a co má tedy zadat. Výzva vychází tedy i ze schopnosti umět vše popsat správně a pochopit se. Rozhodně bych nedoporučovat hrát hru s neznámým člověkem a budete se spíš bavit se známým, se kterým si rozumíte a umíte spolu fungovat.

Hromady nedokonalostí

Bohužel hra má až příliš nedokonalostí, které kazí hráčský prožitek. Časté propady FPS, které zvlášť překvapí s tím, že hra má velmi jednoduchou, spíše slabší stylizovanou grafiku. Špatné kolize předmětů a neviditelné zdi. Zkrátka jsem do něčeho narážel až moc často a s tím mi celý pohyb po mapě přišel těžkopádný. Nebo detaily jako to, že některé předměty viditelně nedržíte a neuvědomíte si, že máte ještě táhnout, abyste například pohnuli s pákou.

Hádanky jsou sice zajímavé, ale až moc se opakují a hra zbytečně přechází do stereotypu

Hádanky jsou sice zajímavé, ale až moc se opakují a hra zbytečně přechází do stereotypu. Je zábava na to přijít, následně míra zábavy klesá. Jakmile stejnou věc dělám opakovaně 30 minut, už mě to nebaví. Nejednou jsme si říkali, že už to chceme mít za sebou a podívat se dál.



Technické nedokonalosti značně poskvrní herní prožitek

Díky originálnímu konceptu a velmi slušné zábavě v kooperaci nakonec dávám hře mírný nadprůměr. Doporučit se dá, rozhodně zaujme a se správným spoluhráčem se budete bavit. V žádném jiném ohledu ale moc nezaujme. Za 15 euro to nicméně není špatná koupě.