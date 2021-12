Recenze hry World War Polygon: WW2 Shooter. Polygony na bitevním poli

Co baví Možnost multiplayeru

Bezprostřednost a odlehčenost materiálu

Kompletně v češtině

Jednoduchá, ale fungující stylizace Co vadí Mnoho reklam

Postrádá dynamiku

Časté loadingy

Prozatím nedostatek obsahu 6 /10 Hodnocení

Letošní podzim všichni milovníci sázeli na velikány Call Of Duty a Battlefild. Jenže co se nestalo, ani jedna hra nenaplnila velká očekávání, a tak válečné choutky bohužel uspokojeny nebyly. Jak všichni víme, letošní výpravy na bitevní pole nejsou zrovna zábavnou záležitostí. Částečně pro odlehčení a částečně ze zvědavosti jsme zkusili českou mobilní hru World War Polygon: WW2 Shooter, která nám napomohla překousnout veškeré zklamání a nad celou situaci se povznést.

Nezaměnitelný vizuál

České hry máme rádi, tím se nikdy netajíme a vždy jim dáváme dostatek prostoru. Ne snad, že by tato mobilní střílečka dokázala nahradit tradiční velkou dvojku, přesto si však odnášíme příjemné pocity z dobře odvedené práce. K dokonalosti ovšem chybí mnoho.



Čeština u her vždy potěší

Za titulem stojí brněnské studio Alda Games, pro které se v žádném případě nejedná o prvotní debut. Při pohledu na Google Play totiž zjišťujeme, že je k dispozici dalších více než deset her, pod kterými jsou tito mladí vývojáři podepsáni. Zálibu v akčních hrách nelze popřít, o čemž svědčí např. Walking Zombie 1 a 2 nebo Zombero: Archero Hero Shooter.



Výrazná grafická stylizace dodává hře odlehčenou atmosféru

Co je však pro vývojáře z Alda Games signifikantní, je nezaměnitelné výtvarné ztvárnění. Ve většině titulů lze totiž rozeznat jednoduchou, avšak efektivní polygonovou stylizaci plnou barev. Dochází zde ke kombinaci účelnosti, jednoduchosti a poutavé jedinečnosti zároveň. A ani World War Polygon: WW2 Shooter není výjimkou. Jedná se o střílečku z pohledu první osoby odehrávající se za druhé světové války. Primárně je třeba zmínit, že celá hra je kompletně v češtině, což je věc, která v dnešní době rozhodně potěší.

Bezprostřední válka

Jedná se o vskutku jednoduchou střílečku, která nemá ambice konkurovat velkým mobilním hrám, přesto však dokáže zaujmout. Po krátkém tutoriálu se vrhnete na bitevní pole a budete kosit nácky hlava nehlava. Přestože jde o skutečná místa druhé světové války, vše působí celkem odlehčeně a nadýchaně.



Polygonové výbuchy stojí za to

Typická grafická stylizace ubírá na vážnosti a naopak vytváří pocit vzdušnosti a lehkosti. Titul zaujme svou jednoduchostí a milou bezprostředností, až naivitou prezentace druhé světové války. Nutno podotknout, že nejde o vedlejší efekt, ale ryzí záměr.

Jednotlivé operace jsou skutečně krátké a mnohdy nezaberou více než několik minut

Před každou hrou je nutné si vojáka vybavit

Odlehčená je i samotná hratelnost, která na hráče neklade příliš velké nároky. Střelba není nikterak stresující a po přesném zamíření probíhá automaticky. Ovládání je maximálně intuitivní a brzy ho budete mít v malíčku. Titul je koncipován na šíři zařízení a vystačíte si klasicky s palci, rozložení je více než tradiční.

Pokulhávající dynamika

Z čeho však nemáme úplně dobrý pocit, je gunplay. Ten je totiž až příliš utahaný a křečovitý. Titul zkrátka postrádá dynamiku a vše se odehrává v hodně mrtvolném tempu. Kampaň navíc bohužel nenabízí příliš obsahu a než se nadějete, jste u konce.



Nechybí mutliplayer

Jenže vývojáři si připravili velké překvapení v podobě multiplayeru. K dispozici je tak TD režim a duel, ve kterém se utkáte s nepřítelem v pětiminutovém souboji. Vyhrává pochopitelně ten, kdo zaznamená více killů. To, co platilo pro kampaň, pochopitelně platí i pro hru více hráčů. Pomalá hratelnost a nepříliš responsivní gunplay celkový dojem kazí. Jenže ono to i tak skvěle funguje a díky povedené stylizaci si tuhle českou záležitost zamilujete.

Po každé hře budete odemykat truhličky, vybavovat se novými kousky, upgradovat a tak stále dokola. Obsahu sice není příliš, na nějakou tu hodinku se ale jistě zabavíte.

Co se technické stránky týče, nezaznamenali jsme zásadnější problémy, hra běžela hladce, i když toho načítání bylo někdy přece jen moc. Recenze proběhla na telefonu Samsung A52 5G. Jako pěst na oko však působí absence výraznější audio stopy, zejména během rozhovorů postav, které vlastně jako by neexistovaly. Vojáci tak stojí vedle sebe, titulky běží, ale jinak ticho jak v hrobě.



Připojování do hry je bleskové

Titul je zcela zdarma, což je vykoupeno velkým množstvím reklam. Ty bohužel naskakují až příliš často a dost kazí už tak utahané tempo hry. Zbavit se jich pochopitelně lze investicí skutečných peněz. Jak si jistě domyslíte, ve hře existuje nějaká ta ekonomika. Nakupovat tak lze vybavení a následně vylepšovat. Nutné to však rozhodně není. Pro ty, kteří nechtějí investovat, jsou připraveny denní questy či nejrůznější výzvy, které hra odměňuje herní měnou. Jedná se například o zabití určitého typu nepřítele, dosažení prvenství v multiplayeru apod.

Verdikt World War Polygon: WW2 Shooter je malá, avšak milá česká střílečka s výraznou stylizací, která se sice po stránce hratelnosti nemůže rovnat s většími tituly, i tak ovšem dokáže zaujmout. Oceňujeme implementaci multiplayeru a celkovou odlehčenost materiálu. Na druhou stranu však hra postrádá výraznější tempo či dynamiku v soubojích a pokulhává i v oblasti herního obsahu. Velice rušivé jsou rovněž časté reklamy, které dokáží znepříjemnit už tak utahané tempo. Kompromisem na misce vah je tak zejména hra více hráčů a pocit zlatých českých ručiček.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G a Samsung Galaxy S20.