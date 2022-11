Recenze hry WRC Generations. S láskou pro rallye nadšence

KT Racing opouští značku WRC s plnou parádou a přináší největší množství obsahu, jaké jsme v jejich závodech doposud mohli vidět.

Co baví Obrovské množství tratí a vozidel

Propracovaná Kariéra

Jízdní model vybalancovaný pro volant i gamepad

Švédská rallye ve sněhu je nejlepší

Hybridní vozy Co vadí Grafika okolí působí zastarale a staticky

Občasný pád hry

Méně změn oproti WRC 10 8 /10 Hodnocení

Nová hybridní éra

WRC Generation a je posledním dílem WRC studia KT Racing. Od roku 2023 licenci na okruh závodů WRC převezmou matadoři z Codemasters. Generations je sedmiletým vyvrcholením vývoje, ve kterém se výborně kombinuje hratelnost s důrazem na realistické chování vozu, navíc zabalené s výjimkami v oku lahodícím grafickém provedení, ale o tom později. Za nějakých 1000 Kč dostanete ohromnou porci 165 rychlostních zkoušek v jednadvaceti zemích. Samozřejmě je zde zahrnuto všech 13 zemí ze světového poháru.

Jedná se o nejštědřejší nabídku, která se doposud v rallye hrách objevila. Zastoupeny jsou všechny licencované vozy s jejich teamy. Novinkou je závodní kategorie patřící speciálům s hybridními motory. Ta se objevila již v letošním ročníku světového okruhu WRC. Ve speciálních etapách musíte pečlivě řídit výkon baterky tzv. mapováním motoru ještě před rychlostní zkouškou. Můžete si zvolit, zda preferujete okamžitou akceleraci, ale energii z baterie spotřebujete okamžitě nebo zvolíte déletrvající přísun energie na delší časový úsek. Baterie se pak doplní brzděním v průběhu závodu. Tato kategorie je zdaleka nejsilnější, když výkon motoru může dosáhnout úctyhodných pětiset koní.

Poslouchej parťáka, radí ti dobře

Všechny tratě jsou zpracovány s citem pro detail a nedají vám vydechnout ani na okamžik. Variabilita jednotlivých rychlostních zkoušek, střídající se denní doby a rozmarů počasí je bohatá. Každá trať, každý povrch s sebou nese jiná úskalí a vozidlo se chová citelně odlišně na šotolině nebo asfaltu. Autorům se výborně povedlo vybalancovat chování vozů ve vztahu k povrchu tratě. Asfalt, šotolina nebo bláto. Pokaždé od vás hra bude vyžadovat odlišný přístup k řízení.

Nade všemi lokacemi vyčnívá Švédská Rallye, která byla kompletně přepracována a její zasněžené rychlostní zkoušky v regiónu Umea patří k tomu nejlepšímu, co hra nabízí a taky bych řekl k tomu nejtěžšímu, s čím se setkáte při vašem zápolení. Závody jsou opravdovou výzvou. Můžeme si pomoct maximálně zapnutím ABS a kontroly trakce. Žádné další berličky a ulehčení v podobě vizualizace ideální stopy, nápovědy, kdy začít brzdit apod., jak to známe z jiných závodních her, tady nenajdete. A je to dobře.

„Závody jsou opravdovou výzvou. Můžeme si pomoct maximálně zapnutím ABS a kontroly trakce.“

Na druhou stranu, pokud nejste veteráni žánru, bude vám hra připadat poměrně náročná, ale dáte-li tomu čas a osvojíte si chování jednotlivých aut, pocit z přesně říznuté zatáčky anebo skok na úzký most v plné rychlosti vám nažene adrenalin do krevního oběhu. K rallye závodům patří neodmyslitelně spolujezdec, který vás informuje o tom, co vás čeká na trati. Mluví často, hodně a rychle, ale vyplatí se ho poslouchat. Radí vám skutečně dobře a odborně. Jeho informace jsou navíc doprovázeny grafickými ukazateli na obrazovce. Po chvilce jsem si zvykl na jeho stoicky klidný britský přízvuk a nemusel jsem už dále sledovat ukazatele. Spolujezdec pracuje na výbornou.

Krásná auta ve statickém prostředí

Nová generace konzolí umožňuje volbu mezi FullHD při 60fps a 4K při 30fps. Musím říct, že bohatě postačuje nižší rozlišení, výrazný wow efekt se při 4k nedostavil. Vozidla jsou zpracována opravdu pečlivě a s citem pro detail, avšak stejná péče se už nevěnovala okolí trati. Vše působí trošku uměle a velmi staticky. Je mi jasné, že se nejedná úplně o AAA titul, a že základ hry tvoří dokonalý pocit z jízdy, ale nemohu se ubránit pocitu, že to okolí bylo prostě odfláknuté a je velmi podobné minulým ročníkům.

WRC Generations je zejména o závodech a pocitu z jízdy. A tady prostě v KT Racing nechybují. Úročí roky praxe a servírují nám dokonalý zážitek z jízdy. Odezva ovladače na PS5 je zpracovaná výborně. Je doslova cítit hmotnost vozidla při snaze o dokonalé projetí každé zatáčky. Přijde mi, že asfaltový povrch je oproti minulým ročníkům méně „lepkavý“, a tak mi jízda na tomto povrchu přišla o něco závodnicky příjemnější. Jinak nedošlo k výraznějším změnám oproti předchozím ročníkům, co se týče požadavku na ovládaní vozu. Hra je náročná, a to i z pohledu délky některých tratí. Jsou zde rychlostní zkoušky, jejíchž zvládnutí trvá i 15 minut. Zprvu se to nemusí zdát jako hodně, ale při plném soustředění na každou zákrutu a nerovnost dají zabrat.

Doveďte svůj tým k vítězství

Tak jako v předchozích ročnících i v Generations máme režim kariéry. Začínáte v nejnižší kategorii WRC Junior a postupně získáváte zkušenosti, peníze, body do teamové morálky a rovněž sbíráte body do stromu dovedností. Tento RPG prvek je hezkým zpestřením a není to pouze kosmetická záležitost. Můžete si třeba „vyzkoumat“ lepší předpověď počasí, vyšší přísun bodů zkušenosti apod. V Kariéře si můžete nadesignovat dokonce vlastní závodní speciál. K dispozici je rovněž editor s nejrůznějšími polepy, jak to známe např s Grand Tourismo 7. Lze tak vytvořit opravdové historické speciály nebo někdy až bizardní modely působící lehce nepatřičně.

Online režim neboli League nebyl ještě v době psaní této recenze přístupný. Soutěžit budete s ostatními hráči v jednotlivých ligách rozdělených, dle vašich schopností. Vrcholem je legendární liga. Další možností, jak zápolit online, je vytvoření až osmičlenného tým s kamarády, kdy se výsledky započítávají každého hráče zvlášť.

„U legendárních speciálu si můžete vybrat i slavnou posádku a vžít se na chvíli třeba do kůže Colina McRaea nebo Sébastiena Loeba.“

Pokud vás nezajímá ani kariéra, ani online, můžete se pusťte směle do volného režimu, kde si zvolíte dle libosti kategorii vozidel, trať, denní dobu, počasí, auto a dokonce u legendárních speciálu si můžete vybrat i slavnou posádku a vžít se na chvíli třeba do kůže Colina McRaea nebo Sébastiena Loeba. Součásti všech módu je i celkem povedený foto koutek. S trochou snahy se dají vytvořit opravdu hezké obrázky.