Recenze hry WWE 2K23. Ještě větší, ještě silnější

Popularity wrestlingu využívají vydavatelé z 2K Sports již několik let a letos přicházejí s nejlepším ročníkem tohoto sportu. Ještě větší a ještě silnější, jak s oblibou říkávají komentátoři těchto klání.

Co baví Velké množství známých wrestlerů

Zábavné herní režimy

Hudební doprovod

Vhodné i pro hráče, kterým wrestling nic neříká

Dynamické a zábavné souboje Co vadí Pro znalce žánru málo novinek

Neohrabané rozhraní v online režimu

Zdlouhavé vyhledávání soupeře 8 /10 Hodnocení

Sportovní bojovka pro PC, PS5, PS4, XO a XSX ● Cena: 1 850 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 16+ ● Bez oficiální češtiny

Nejlepší WWE ročník za poslední dobu

Dlouho autoři pilují a zdokonalují značku WWE a do letošního ročníku se jim povedlo vyladit velké množství chyb z minulých let, kterými tato série trpěla. Zápasy jsou dynamické s pořádnou dávkou napětí a zvratů, přesně jak v opravdových kláních. Na výběr máte z několika herních módů.

V MyRise prožijete dva příběhy mladých hvězd. Jeden se točí kolem zápasnické naděje s přizdívkou The Lock a druhý, The Legacy vypráví příběh o vzestupu mladého sportovce ve stínu slavného předka. V obou příbězích zápasíte jak s protivníky, tak s vlastním přesvědčením a děláte rozhodnutí, která vás buďto posunou blíže k titulu nebo si cestu zkomplikujete. I když samotné prostředí té obrovské mašinérie zvané World Wrestling Enterteniment nijak zvláště neznám, užil jsem si zejména první příběh a bylo zajímavé sledovat vývoj mých mladých hvězd.

Dalším herním režimem, který je zejména pro neznalé výborným startem, je 2K Showcase. Světoznámý wrestler a celebrita John Cena vás postupně provede v rámci živých vstupů jeho největšími porážkami své dvacetileté kariéry. V každém z jednotlivých zápasu hrajete za známého Cenova soupeře jako The Undertaker, Triple H anebo Brock Lesnar. V zápasech vám hra postupně představuje všechny možnosti boje, učíte se chvaty ve stoje, v pohybu, grappling a celkově je tento režim výborným vstupem do herního světa WWE a k pochopení popularity této zápasnické show.

Každá superstar bojuje jinak

Boj samotný spočívá v přesném načasování jednotlivých chvatů. Ty se řetězí mačkáním tlačítek v určité posloupnosti. Co mě trochu otravovalo byl fakt, že každý bojovník, a je jich zde bezmála 200, má kombinace postavené trochu jinak. Když už jsem jakž takž ovládl bojové techniky jednoho wrestlera, u dalšího jsem se učil znova. Chápu, že má každá superstar svůj specifický styl boje, ale zvládnout k dokonalosti všechny bojovníky bude vyžadovat moře času.

K wrestlingovým zápasům patří speciální bojové techniky, jako skoky z lan, ideálně přímo na hrudník protivníka, všemožná salta, kopy, třískaní nebožákem o zem, nejlépe hlavou dolu apod. Každý wrestler má sadu unikátních zakončovacích, resp. záchranných technik. Ty můžete použít jen v omezeném počtu, pokud splníte dané podmínky. K poražení soupeře musíte zdolat nejdříve jeho výdrž znázorněnou zelenou barvou a poté jeho život, červený banner.

Výdrž se postupně doplňuje, pokud zrovna nejste pod palbou ran, ale pouze do úrovně ztraceného života. Samotný boj prezentuje hra velmi věrně. Pohyb jednotlivých zápasníků je plynulý, kamera sleduje vše podstatné. Ten pocit, když se vám povede spojit několik komb za sebou a zakončit útok brutálním, ale efektním „ukončovacím chvatem“, kdy přišpendlíte ochromeného soupeře k zemi, je k nezaplacení. Dav řve nadšením, do toho hraje řízná hudba a vám se dostaví blažený pocit z dominance.

Když už jsem zmínil hudbu, výběr je z mého pohledu prvotřídní. Většinou se jedná o vyvážený mix hip hopu, rocku a metalu. Fakt, že uslyšíte některé známe skladby je spojeno s touto franšízou. K nejslavnějším zápasníkům patří neodmyslitelně jejich hudba. A představa, že např. Undertaker nenastupuje za zvuku kvílících kytar, je nemyslitelná.

Nejvíce zábavy si užijete jako manažér

Jedním z nejrobustnějších a nejlépe vyladěných herních režimů je ten manažerský, tedy klasický GM Mode. Ujmete se role generálního manažera WWE a vašimi povinnostmi je draft zápasníku, řízení rozpočtů, domlouvání zápasu a vytváření rivalit mezi wrestlery. Dále pak vybíráte ty nejlepší arény, celkově utváříte svoji značku a snažíte se být nejlepší mezi ostatním GM v týdenním hodnocení zápasů.

Vaším cílem v tomto módu je mít nejlepší značku ve Wrestlemanii nehledě na to, zda soupeříte proti AI nebo kamarádovi v co-op režimu. Zkrátka kdo je populárnější na konci týdne, ten vyhrává. Třešničkou na dortu je uvedení do síně slávy. Tam se dostanete, pokud vyhrajete deset trofejí Hall of Fame. Dlouhá a náročná cesta, ale kdo propadne wrestlingu, užije si v GM režimu množství zábavy. Zde jsem teprve začal chápat, jak obrovský zábavní průmysl wrestling představuje a chytlo mě to.

Samozřejmostí je i gaučové hraní s kamarády a online režimy. Přiznám se, že proti živým hráčům jsem toho moc nenahrál. S mojí úrovní zápasení jsem si ani neškrtl. Navíc mi vyhledávaní soupeře přišlo až příliš dlouhé a zápasy byly takové neohrabané jakoby zpomalené. Možná to autoři časem vyřeší. Kdo to s herním wrestlingem myslí vážně nemusí mít obavy o nedostatek soupeřů. Jak jsem již zmiňoval výše. WWE je obří firma na zábavu s miliony fanoušků a online komunitou.

„Hra je přístupná i naprostému nováčkovi a dokáže zaujmout adrenalinem nabitými zápasy...“

Grafická stránka splňuje dle mého názoru vše podstatné. Je dostatečně detailní a hezky se na boj kouká. Jednotliví wrestleři jsou si velmi podobní se svými živými předlohami. Když je něco zabolí, tak to z jejich utrápené mimiky poznáte a s přibývajícím časem se víc a víc potí, což je rovněž hezky znázorněno. Ozvučení, osvětlení, menu hry, ale i cut-sceny působí přirozeně. Dabing a všechny rozhovory jsou napsány poutavě a bez zbytečné vaty.