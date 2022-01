Recenze klávesnice Asus ROG Claymore II. Modulární hráč s astronomickou cenovkou

Co baví Modulární design

Kvalitní konstrukce

Svižné herní spínače

Bohatá customizace Co vadí Méně kvalitní klávesy

Vyšší cena

Opěrka bez uchycení 8 /10 Hodnocení

Sekce prémiových herních klávesnic se nerozšiřuje až tak často. Opravdu špičkových (a drahých) klávesnic je totiž na trhu relativně málo a i po 4 letech v redakci vlastně máme jen dva oblíbence. První a dosud nepřekonaný král v podobě modelu Steelseries Apex Pro, a unikátní klávesnice od Razeru v podobě Huntsmana s analogovými spínači nebo BlackWidow s ultra tichými klávesami.

Výběr zkrátka není velký a pokud se mezi elitu chcete dostat, chce to opravdu něco spešl. Asus v uplynulém roce dorazil na trh s opravdu těžkým kalibrem - klávesnicí ROG Claymore II. Nejnovější produkt výrobce už máme za sebou, pojďme si osvěžit tuto pecku.

Hliník, který si poskládáte

Hned po vyndání z krabice jsem věděl, že si s Claymorem budeme rozumět. Osobně miluji minimalistické designy a recenzovaný kousek se hned zkraje vytasil s velmi tenkou hliníkovou deskou lehce namodralé černé barvy, na které kromě kláves nesedí žádné přebytečnosti. Leštěný povrch mi připomněl víko mého pracovního notebooku Asus Zephyrus G15, ostatně výrobce se snaží u všech svých výrobků držet jednotný vzhled, a to vítám. Konstrukce je špičková, nikde nic nevrže, neodstává ani jinak neblbne. Kvalita je zkrátka perfektní a odpovídá cenovce.



Modulární design je geniálním nápadem

V pravé straně nesmí chybět numerická část a nad ní najdete 4 speciální makro klávesy, které si můžete přizpůsobit dle svého, a rolovací váleček pro regulaci hlasitosti. Má pracovní klávesnice Huntsman V2 kromě regulátoru nabízí také multimediální klávesy a velmi jednoduché ztišení zvuku, což hojně využívám, ale ani Claymore II se nemusí za dostatečnou funkcionalitu vůbec stydět.



Díky modulárnímu designu si klávesnici na stole uspořádáte podle svého

Vlastně jsme se teprve nyní dostali k tomu nejzajímavějšímu. Klávesnice je totiž modulární, což znamená že numerický blok lze odepnout a připnout nalevo, nebo vynechat úplně. Je to geniální nápad, díky kterému si můžete na stole v mžiku uklidit a upravit své doupě tak, jak se vám zrovna hodí. Numerický blok se velmi jednoduše připíná dvěma záchyty a ačkoliv to ze začátku může působit nemotorně, rychle si zvyknete. Otázkou je, kolik let vám to přecvakávání vydrží, to ale dokáže zhodnotit až čas.

Technické parametry Rozhraní : 2.4GHz Wireless, USB-C

: 2.4GHz Wireless, USB-C Typ spínače: opto-mechanické ROG RX

opto-mechanické ROG RX Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key, anti-ghosting

: N-key, anti-ghosting Opěrka : Ano

: Ano Speciální funkce : makro klávesy, regulace hlasitosti, modulární konstrukce

: makro klávesy, regulace hlasitosti, modulární konstrukce Cena: 6 499 Kč

Posledním bonusem je také opěrka na zápěstí, která je měkká a polstrovaná. Bohužel ji chybí jakékoliv úchyty, jako např. magnetky, a tudíž u klávesnice nedrží jako přibitá. Chce to cvik. A jelikož je klávesnice bezdrátová, kromě USB-C portu pro nabíjení už tu najdete jen průchozí USB-A port, do kterého si podle potřeby hodíte třeba herní myš nebo externí disk.

Luxusní klikání bez luxusního pohodlí

Klávesnice se může pochlubit opto-mechanickými spínači RX, které jsou speciálně dělané pro hráče. Jsou pěkně hlasité, velmi svižné a mají rychlý odskok a přesnost. Na klávesy není potřeba působit velkou silou a je tedy skvělá i pro pisálky. Ostatně tato recenze byla psaná právě na této klávesnici a psaní je velmi pohodlné a rychlé. Spínače jsou zkrátka přesně takové, jaké od herní klávesnice očekáváte. Snad bychom jen uvítali o něco tišší klikání, jsme zkrátka už rozmazleni konkurencí a sousedi to uvítají.



Spínače jsou výborné, přesné a rychlé. Bohužel plastové klávesy už tolik nepotěší

Naopak musíme vytknout stejný neduh, který jsme zmínili už v recenzi novějšího klávesnice výrobce, Strix Flare II. Zatímco spínače jsou skvěle vyvážené, samotné klávesy vůbec nepůsobí kvalitně. Zatímco u konkurence v podobě Razeru jsme zvyklí na krásně texturované čepičky s velmi hutným odskokem, Claymore má velmi levný pocit z plastu a jakousi prázdnotu při stisku, která je kvůli hlasitému klikání ještě více slyšet. Nechápejte mě špatně, klávesy jsou výborné, prémiovému pocitu zbytku klávesnice se však rozhodně neodkážou rovnat.

Vydrží dlouho

Velmi příjemně mě překvapila výdrž, což je často bolavým tématem u herních klávesnic s všudypřítomným RGB podsvícením a dalšími vychytávkami. Claymore II vydrží s podsvícením v plné palbě kolem 40 hodin na jedno nabití, tedy s průměrným využíváním klávesnice 8 hodin denně se bez problémů dostanete přes pracovní týden. S vypnutým podsvícením pak na nabíjecí kabel nemusíte sahat klidně i tři týdny, což mi připomnělo perfektní výdrž klávesnice Logitech G915.

Z hlediska přizpůsobení se Claymore II taktéž nemá za co stydět. To lze učinit skrze software Armoury, který se mimo jiné stará i o další hardware v počítači (v herním notebooku jím řídíte také větráky a další náležitosti systému). Po přidání příslušenství si tak lze v softwaru kompletně přizpůsobit všechny klávesy, makro tlačítka i podsvícení a její animace. Armoury mi však vždy přišel trochu chaotický a zdaleka ne tak přehledný, jako např. konkurenční Synapse 3 od Razeru, který vzhledem k pracovní klávesnici používám neustále.