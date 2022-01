Recenze klávesnice Asus ROG Strix Flare II Animate. V doprovodu světýlek

Co baví Originální design

Do redakce nám čerstvě po novém roce dorazila celá řada nového příslušenství herní řady ROG výrobce Asus a než se vrhneme na další, museli jsme začít nejnovější herní klávesnicí ROG Strix Flare II Animate, u které se od původního modelu zapracovalo na celé řadě prvků a u které jsem měl co dělat, abych našel viditelné slabé místo.

Mohutné hliníkové tělo, bohatá customizace, vyměnitelné spínače či unikátní LED displej v pravém rohu, to jsou jen některé zajímavé prvky tohoto modelu. Pokud vám nevadí kabely, rozhodně doporučujeme zbystřit.

Hliníková deska se světýlky

ROG Strix Flare II je už na první pohled pořádný kus hliníku, který nejen že vypadá stylově, ale je robustní a nemáte pocit, že byste klávesnici jedním prstem přehnuli přes koleno. Kromě pevné desky kovové barvy najdete po stranách především specifické designové výstřelky, které jsou ROGu vlastní. Mají ale své praktické využití. Klávesy jsou posazeny rovně a nejsou nijak zapuštěny, jsou navíc relativně malé.



RGB podsvícení se rozprostírá všude, i ze strany opěrky na zápěstí

Na levé horní straně najdete velmi zajímavý panel, který slouží jako multimediální ovládací centrum. Máte tu stylový kulatý přepínač, sloužící k přeskakování skladeb, do kterého je navíc umně schované tlačítko pro pauzu/spuštění, takže zbytečně nezabírá místo. Hned vedle je pak rolovací váleček pro regulaci hlasitosti. V panelu pak nechybí ještě dvě makro klávesy se světelnými indikátory, které se starají např. o změnu podsvícení, nastavit si ale můžete v softwaru víceméně cokoliv.



Podložka je polstrovaná a pohodlná, navíc se dá odepnout

Vpravo objevíte větší mřížkovaný panel, který je chloubou celé klávesnice a nejzajímavějším prvkem. Jde totiž o LED displej, stylizovaný do 8-bit grafiky. Zobrazovat dokáže cokoliv, od indikátorů a ovládacích prvků až po GIFy nebo animace. Pro mě osobně jde spíše o blbůstku a mnohem více bych uvítal praktické využití po vzoru klávesnice Apex Pro, kde lze na malém OLED displeji zobrazit např. náboje v zásobníku nebo části inventáře ve hře, což se hodí. Tady jde spíše o okrasu, kde jediné praktické znázornění jsou problikávající ikonky ovládacích prvků kláves. To je příjemný detail, nikoliv však nutnost. Budete-li displej brát jako součást designu, rozhodně jde o skvělý nápad, který klávesnici velmi ožití.



LED displej znázorňuje celou řadu ovládacích prvků a dalších funkcí

Co rozhodně potěší je prostorná opěrka na zápěstí, která je polstrovaná a potažená kůží. Navíc je velmi chytře řešen systém uchycení, kdy se ke klávesnici přicvakne pomocí magnetů a speciální průhledná lišta mezi opěrkou a klávesnicí ještě protáhne RGB podsvícení i na dolní okraj, což je výborný nápad a efekt vypadá opravdu krásně.

Pravděpodobně jediným prvkem, který mi lehce vadil, byly klávesy. Ačkoliv jde o doubleshot PBT klávesy s výbornou výdrží, kvalita plastu zkrátka nedosahuje takové úrovně, na jakou jsem zvyklý např. z klávesnice Razeru nebo Steelseries. Plast působí dost levně a klávesy se více hýbou do stran, což ještě více bije do očí, když vezmeme v úvahu, že zbytek klávesnice je kvalitě naprosto špičkový. Je tu však jedna obrovská výhoda, o které si povíme za chvíli.

Spínače a klávesy, jak si řeknete

ROG Strix Flare II je hráč tělem i duší a lineární spínače NX Red, se kterými je klávesnice dodávaná v základu, jsou tak akorát klikací a hbité, aby tomu odpovídal i zvuk. Spínače jsou opravdu výborné, přesné, nevyžadují moc silný stisk a tudíž po nich můžou vaše prsty kmitat dostatečně rychle. Jak jsem poznamenal výše, klávesy nejsou moc stabilní a mají docela citelný úhyb do stran, to ale vůbec nevadí a kvalitnímu hraní to nepřekáží. Skvěle se na klávesnici také píše, což uvítají aktivní pisálci.



Klávesnice je dostatečně prostorná, překvapivě ale nezabírá tolik místa

Nyní se přesuneme k velké výhodě, o které jsem mluvil v předchozí sekci recenze. Opomeneme-li méně kvalitní plast kláves, recenzovaný kousek stejně jako některé další novější modely výrobce láká na svou modulárnost, nebo v tomto případě přizpůsobitelnost. Jak klávesy, tak přímo spínače totiž můžete kompletně vyměnit, výrobce dokonce do balení přidává speciální nástroj, kterým to lze provést. Tím potenciálně odpadá problém s nekvalitními klávesy nebo spínači, které vám nevyhovují. Klávesy si jednoduše vyměníte na ty, které jsou podporované a Asus nabízí pro tuto klávesnici ještě taktilní hnědé a klikací modré spínače, výběr je tedy široký a můžete mít klidně doma několik sad na vyměňování. To je výborná frajeřinka, kterou by se mohli inspirovat i další výrobci.

Když už mluvíme o přizpůsobitelnosti, klávesnici si můžete libovolně upravit a nastavit tradičně v softwaru Armoury Crate, která hlídá hardware Asusu a zapojené příslušenství. Pro mě osobně má Armoury trochu chaotické uživatelské rozhraní oproti takovému Synapse, po chvíli cviku ale najdete vše potřebné. Nastavit si lze kompletní rozložení kláves, zkratky na multimediální a makro klávesy. Krásně zpracované je také RGB podsvícení, které nejen velmi živě prostupuje klávesami díky rovné hliníkové ploše klávesnice, ale především vše lemuje a prostupuje i skrze opěrku, takže se světlo nádherně rozline kolem a efekt je opravdu působivý. Také se světlem si lze samozřejmě libovolně pohrát a upravit.