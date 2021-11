Recenze klávesnice Cooler Master CK352. Za málo peněz hodně muziky

Co baví Výborné jemné spínače

Krásné RGB podsvícení

Tenká stabilní konstrukce Co vadí Viklavější klávesy

Pevně posazený kabel

Absence podpory softwaru 8 /10 Hodnocení

Posledních několik let začínají trh s herním příslušenstvím pomalu ale jistě zabírat bezdrátové modely, které již neztrácejí kvalitu připojení a rychlost a směle se mohou rovnat svým drátovým kolegům. Jsme rozmazleni absencí kabelů, stále se však najdou tací, kteří kvalitní drátový model uvítají spíše.

Recenze herní myši Cooler Master MM731. Svižnost v jednoduchém balení

Novinku ze stáje Cooler Master jsem ze začátku bral spíše jako další do počtu. Zase kabel, zase nic světoborného, říkám si. To však byl omyl a s každým dalším dnem testování jsem si CK352 užíval stále více.

První dojem klame

Po vyndání z krabice se žádný "wow" efekt rozhodně nedostavil. Tam, kde Steelseries umí uhranout krásným designem z leteckého hliníku nebo Razer upoutá celočerným provedením s polstrovaným polštářkem, se CK352 jeví jako obyčejná levná klávesnice. Ano, rozhodně potěší velmi tenké provedení s hliníkovou destičkou, na které "plavou" klávesy, barevná kombinace černé a šedé ale rozhodně není nejšťastnější a především hliník tu ze začátku vůbec nepůsobí kvalitně. Spíše si jej spletete s dalším kusem plastu.



Design vás neuhrane, časem ale začne příjemně ladit na pracovním stole

Čím déle ale začínáte trávit s klávesnicí čas, tím lepšího dojmu postupně nabudete. Tenké provedení opravdu potěší, stejně jako minimalistický design celkově. Nenajdete tu bohužel žádné multimediální prvky a ovladače, kompletní klávesnici však ze stran doplňují krásné tenké proužky RGB podsvícení, které posouvají po zapnutí dojem na zcela novou úroveň. Možná to nakonec nebude tak hrozné, říkáte si. Dojem trošku kazí napevno upevněný kabel v horní části a jen jedna úroveň nožiček, ale to už je něco, s čím se dá žít.



Multimediální ovládání a další bonusy chybí, tady je kvalitní základ

Trošku horší je to s viklavými klávesami. Klávesy jsou sice samy o sobě opravdu kvalitní a příjemné na omak, na místě ale nedrží moc pevně a jednou se mi stalo, že jsem při silnějším pohybu dlaně v horní části pár kláves omylem odepnul. Rozhodně nejde o něco, co by bylo až moc na očích a po několika dnech psaní si toho už pravděpodobně ani nevšimnete, ale je to tady. Na druhou stranu jsou klávesy kompletně vyměnitelné, což je zase obrácená strana mince.

Tichý a jemný

Na recenzi jsem dostal model s taktilními mechanickými spínači Brown, které jsou mnohem tišší a jemnější, než varianta Red, která je pro změnu velmi cvakavá a hlasitá. Osobně jsem vždy spíše pro tišší a jemnější cvakání, takže jsem to více než uvítal. U těchto druhů spínačů je bohužel často problém s nižší přesností a rychlostí, avšak i zde mě klávesnice překvapila.

Technické parametry Rozhraní : USB-A

: USB-A Typ spínače: Mechanický taktilní Brown

Mechanický taktilní Brown Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key, anti-ghosting

: N-key, anti-ghosting Opěrka : Ne

: Ne Speciální funkce : tlačítko výrobce pro úpravu podsvícení

: tlačítko výrobce pro úpravu podsvícení Cena: 2 199 Kč

Hraní i psaní na CK352 je zážitek, který se bez problémů může rovnat i mnohem dražším klávesnicím. K této recenzi jsem přeskočil čerstvě po testování klávesnice Razer Hunstman V2 a dost jsem se divil. Na Cooler Masteru se mi totiž psalo i hrálo o tolik lépe, že seriózně přemýšlím si jej ponechat jako hlavního pracanta na mém stole. Spínače jsou krásně jemné a vaše prsty tak po klávesách jen plachtí. Píše se neuvěřitelně pohodlně a především vás neustále neruší hlasité cvakání, zvuky jsou tlumené a není problém pracovat dlouho do noci.



RGB podsvícení se výrobci opravdu povedlo

Také hraní vám půjde podstatně lépe. Po několika kompetitivních střílečkách v čele s novinkou Halo Infinite, kde multiplayer je asi stejně hektický jako stánek s občerstvením na finále mistrovství světa v hokeji, jsem si všiml podstatného zlepšení reakcí a rychlosti mých pohybů. Na vše zkrátka reagujete okamžitě a nízký posed kláves spolu s jejich jemností pomáhají mnohem hbitějšímu pohybu prstů.

Spínače jsou krásně jemné a vaše prsty tak po klávesách jen plachtí

Poslední citelnou nevýhodou je absence podpory podrobného nastavení a úpravy v softwaru. Klávesnice je ideálním kandidátem na jednoduchého kolegu, kterého vyndáte z krabice a okamžitě začnete používat. Bohužel si nenastavíte žádné specifické kombinace kláves ani jiné serepetičky. Naštěstí tu nechybí speciální klávesa s logem výrobce, po jejímž podržení můžete upravit jak podsvícení samotných kláves (jas a barvu), tak styl podsvícení a animaci RGB proužků po stranách.