Recenze klávesnice Razer Huntsman V2. Tichý společník s vysokou cenovkou

Co baví Pohodlné tiché spínače

Výborná latence

Kožená opěrka

Multimediální ovládání Co vadí Chybí průchozí USB port

Vysoká cena 8 /10 Hodnocení

Začátkem roku jsme v redakci testovali analogovou klávesnici řady Huntsman, která poprvé přinesla revoluční spínače s přizpůsobitelným bodem aktivace, takže klávesy sloužily i jako alternativa k analogovým páčkám konzolových ovladačů, což nabídlo úplně novou úroveň interakce se hrou.

Razer Huntsman V2 Analog: slibný a drahý krok novým směrem | Recenze

Tentokrát tu nemáme nic tak unikátního, výrobce jen vypiloval některé detaily a přinesl extrémně tiché klávesy ve spojení s precizními optickými spínači, takže si můžete užít akční hraní bez klasického mechanického klikání, které vzbudí i mrtvého. Razer se řídil heslem "proč měnit něco, co funguje", ale na cenu stále koukáme s přimhouřenýma očima.

Starý dobrý lovec

Pokud postavíte modely Analog a V2 vedle sebe, rozdíl uvidíte jen stěží. Huntsman se opravdu drží svého zajetého minimalistického designu, nabízí pevnou konstrukci z hliníku a matného černého plastu, velmi dobře rozestavené klávesy na pohodlné psaní i hraní, kompletní numerický blok a ideální velikost, která na stole nezabírá moc místa a přesto nabízí vše potřebné. Jediné, co mi tu opravdu chybělo ke kompletnímu ovládání počítače byly makro klávesy, v softwaru Synapse však lze nastavit libovolné klávesové zkratky, takže to ani moc nevadí. K mání je i TKL varianta.



Minimalistický černý vzhled měl Razer vždy v malíku

Vpravo nahoře opět nechybí menší multimediální ovládací centrum, tedy tlačítka pro přehrávání hudby a texturované kolečko pro regulaci hlasitosti včetně velkého tlačítko pro ztlumení zvuku, což se zatraceně hodí, pokud zrovna nemáte sluchátka a nechcete šmátrat po ukazatelích v systému. Vzadu pak najdete nožičky, které lze nastavit do dvou poloh a vepředu opět potěší krásně prostorná a polstrovaná opěrka na zápěstí, díky které se pohodlně píše a ruce se neunaví ani při dlouhém herním maratónu. Opěrka je navíc magnetická, takže se uchytí ke klávesnici a nejezdí po stole spolu s vaší rukou.

Technické parametry Rozhraní : USB-A

: USB-A Typ spínače: optické Razer Gen-2

optické Razer Gen-2 Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key, anti-ghosting

: N-key, anti-ghosting Opěrka : Ano

: Ano Speciální funkce : multimediální ovládání, 8000Hz polling rate

: multimediální ovládání, 8000Hz polling rate Cena: 4 349 Kč

Jediný rozdíl, který doopravdy uvidíte je chybějící RGB proužek, který u modelu Analog lemuje celý spodek včetně opěrky. RGB podsvícení tu však nechybí a lze jej opět nastavit v přiloženém softwaru, takže žádný moderní hráč neodejde s prázdnou a klávesnice může zářit všemi možnými barvami. Mnohem více zabolí absence průchozího USB portu, na druhou stranu se klávesnice do počítače zapojí jediným USB kabelem, zatímco Analog vyžadoval rovnou dva.

Potichu, a přesto precizně

Dominantou nové klávesnice jsou především dva prvky - červené lineární optické spínače nové generace a 8000Hz polling rate. Spínače jsou opravdu perfektní, nabízí ten potřebný mechanický odskok, a přesto díky pěnové výstelce potlačující zvuk téměř nejsou slyšet. Hráči tak dostali dvě výhody v jedné, příjemný pocit z odskoku kláves, který navíc nebudí sousedy. Byl jsem až překvapen, jak tiché klávesy opravdu jsou, a přesto nepostrádají ten příjemný mechanický klik, ať už při psaní nebo hraní. Klávesnice je tedy ideální do kanceláře, případně do pokoje se spolubydlícím, který by vaše noční hraní neocenil. Samozřejmě nechybí ani alternativní fialové spínače, které už jsou patřičně hlasité, pokud je to náhodou to, bez čeho se neobejdete.



Klávesnice je prostorná a nabízí skoro všechny potřebné ovládací prvky

Druhou vychytávkou je velmi vysoký polling rate, až 8000Hz (cca osminásobek obvyklé hranice i u mnohem dražších klávesnic), který je mi u klávesnice tak trochu záhadou. Polling rate je většinou velmi důležitý u myši, kde každý hertz navíc přidává k plynulosti pohybu kurzoru na obrazovce, což opravdu je vidět. I tam má však lidské oko své limitace. U klávesnice rozdíl není cítit vůbec, a je úplně jedno, jestli poklepáváte klávesy na hranici 1000Hz nebo 8000Hz. Ať už píšete seberychleji, pár tisícovek bohatě stačí i k tomu nejplynulejšímu psaní a odezvě kláves, takže se mi zdá tato funkce u klávesnice tak trochu zbytečná.

Už klasikou jsou pak odolné PBT double-shot klávesy, které vydrží dlouhé hodiny hraní bez ztráty kvality a především jsou velmi příjemné na dotek, tak akorát pevné i měkké zároveň.