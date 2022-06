Recenze mobilní hry Apex Legends Mobile. Povedený port pro fanoušky klasiky

Fanoušci Battle Roayale klasiky můžou jásat, konečně si zahrají také na mobilních telefonech.

Co baví Velmi blízko originálu

Velké množství nastavení a přizpůsobení

Dostatek herního obsahu

Slušná grafika Co vadí Pro začátečníky trochu nepřehledné

Poměrné náročné na zařízení

Ovládání na obrazovce není nejpříjemnější 8 /10 Hodnocení

Populární free-to-play battle royale hit Apex Legends se konečně dostal též na mobilní zařízení Android a iOS. Na tento port jsme čekali dlouhé tři roky, což se ve srovnání s konkurenčními tituly jako Fortnite nebo PUBG jeví téměř jako věčnost. Čekání je však u konce a máme tady v tvrdém konkurenčním boji dalšího velkého hráče. Klady a zápory titulu všichni dobře znají a nebudeme se pouštět do složitějších rozborů. V tomto případě je totiž zásadnější především to, jak se Respawn Enterteinment popral s celkovým zpracováním, ovládáním a zejména optimalizací na ty malé svíticí potvůrky.

Na jistotu

Apex Legends je v herním světě silně etablovanou značkou, kterou asi netřeba přibližovat. Tuto skutečnost pochopitelně zohledníme i v dnešní recenzi a budeme se věnovat výhradně zpracování samotného portu. Snahou vývojářů pochopitelně bylo přinést co nejautentičtější herní zážitek i hráčům na mobilních zařízeních. Podobné projekty jsou vždy o kompromisech, vybalancování a též ekonomické stránce hry. Novinek příliš nečekejte, těžiště totiž leží ve věrnosti originálu.



Po grafické stránce umí být tenhle port opravdu skvělým zážitkem

A v tomto ohledu se Apex Legends Mobile jeví velice konzistentně. Na první pohled totiž hra vypadá jako věrná kopie velkého bratříčka. I když, jak bylo naznačeno, určité kompromisy jsou jistě na místě. Po samotném spuštění na hráče čeká přihlášení, bohužel propojení s již existujícím účtem k dispozici není. Začínat tak budete muset od začátku. Herní menu však bude většině hráčům velice povědomé, je totiž téměř totožné s původní hrou.



Na mikrotransakce je kladen nemalý důraz

Celý kolotoč se rozjíždí sérií předem připravených animovaných filmečků, které umožní hráčům nahlédnout do strhujícího světa Apex Legends. Po akčním úvodu následuje ještě akčnější tutoriál, který celkem spolehlivě seznámí se základními mechanikami hratelnosti. Jedná se pochopitelně o škrábnutí povrchu, které usnadní úvodní krůčky ve hře. Zbytek už je jen otázkou tréninku. Naštěstí je Apex Legends Mobile v tomto ohledu více než přívětivou hrou, neboť hráče nováčky staví v začátku často proti botům. Jedná se tak o docela přívětivý nástroj pro samotné zapracování do hry, ale rovněž o tradiční tah vývojářů, který dodá sebevědomí a umožní rychlé úvodní levelování.

Battle Royale v hlavní roli

Následně už ale přichází samotná ostrá jízda v rámci připravených herních režimů. Mobilní verze hry nabízí Battle Royale, Practice, TDM či režim arény. Herních režimů je tak dostatek a každý si jistě přijde na své. Vrcholem je samozřejmě samotný Battle Royale. Velkým zklamáním je ovšem přítomnost pouze dvou herních map. Tou první je World's Edge, kterou si užijete v rámci Battle Royale, druhou potom Kings Canyon, která je dostupná v rámci režimu TDM. Je však více než pravděpodobné, že další mapy dorazí vzápětí.



Ovládání na obrazovce není úplně jednoduché

Kdo by čekal kompletní výčet legend, bude určitě zklamán. K dispozici je v současnou chvíli deset hratelných postav, konkrétně se jedná o Octane, Bloodhound, Gibraltar, Bangalore, Pathfinder, Lifeline, Wraith, Caustic, Mirage a exkluzivní Fade. Ne všechny legendy jsou však dostupné od samotného začátku. Cesta k jejich odemčení pochopitelně vede skrze samotné hraní.

Po obsahové stránce tak port nepředstavuje žádné výraznější překvapení. Pro nováčky však bude znamenat trochu komplikovanější vstup do hry. Přece jen možností je skutečně dost a pochopit veškeré mechanismy není pro nové hráče úplně jednoduché. Vývojáři však nenechávají nic náhodě a sypou alespoň jednu motivační odměnu za druhou.



Celkově se jedná o povedený port

To samé platí i o výzvách jako takových. Ocenění či zkušenostní body jsou udělovány téměř za vše. Podobný systém si většina hráčů jistě zamiluje již od prvotního spuštění. Progres probíhá plynule a poměrně rychle. Připraveny jsou denní, víkendové, či měsíční výzvy a odměny se hrnou jedna za druhou. Je třeba se ovšem vrátit rychle zpět na zem.

Když to máš, tak to ukaž

Jestli nás Apex Legends Mobile v něčem skutečně potěšilo, je to jistě míra nastavení a přizpůsobení. Dostupné jsou dva defaultní režimy ovládání, pohled z první i třetí osoby a poměrně bohaté možnosti grafického vyladění. Majitelé silných strojů si tak rozhodně přijdou na své, naopak ti, kteří hrají na méně výkonných telefonech nemusí nutně skládat zbraně.



Dostupné jsou prozatím dvě herní mapy

Osobně jsem recenzoval na Samsungu A52 5G a herní zážitek jsem rychle vyladil možnostem telefonu. Pravda, výsledky nebyly ohromující a přístroj dostával slušně zabrat, i tak jsem s celkovou prezentací spokojen. Pravdou je, že na nabušených mobilech vypadá Apex Legends Mobile skutečně parádně, což potvrzuje na telefonech Galaxy S21, Xiaomi 12 a Sony Xperia 5 III. Můžeme tak s poklidem konstatovat, že vývojáři v tomto ohledu odvedli opravdu skvělou práci a vycházejí hráčům naproti. Široké možnosti nastavení jsou vždy správným krokem.

Vývojáři do hry implementovali možnost připojení gamepadu pro PS či Xbox prostřednictvím Bluetooth, bohužel na tenhle prvek se spolehnout rozhodně nedá

Strašákem podobných dynamických akcí se složitějšími herními mechanismy je vždy ovládání. No nebudeme si nic nalhávat, Apex Legends Mobile je prstolam a vyžaduje trochu toho tréninku. Výhodou jsou však již zmiňované dva defaultní režimy ovládání, které se dají dále přizpůsobovat. Bez tréninku se však jistě neobejdete. Vývojáři do hry implementovali možnost připojení gamepadu pro PS či Xbox prostřednictvím Bluetooth, bohužel na tenhle prvek se zatím spolehnout rozhodně nedá.



Nastavení a přizpůsobení je více než dostatek

Jednou se to podaří, podruhé zase ne. Nejjistější je v tuto chvíli ovládání na obrazovce, a to bohužel není nejpříjemnější. Ovládacích prvků je poměrně dost a někdy vedle sebe působí hodně stísněně. Trefit vždy tu správnou kombinaci je ve vší té rychlosti obtížné. Nevyhnete se tak nechtěným umáčknutím, zbytečným otočkám či předčasným výstřelům. Velkým pomocníkem tak může být pohled ze třetí osoby, který umožňuje trochu větší přehled o hře. Pokud jsme u toho přehledu, musíme zmínit poměrně dobré zpracování zvuku z hlediska směrového vnímání. Na obrazovce jsou navíc zobrazovány zvukové indikátory ve vizuální podobě. To zejména pro ty, kteří hrají bez sluchátek.



Hra ve třetí osobě nabízí lepší přehled

Součástí hry je pochopitelně bohatý mikrotranskakční systém. Dobrou zprávou je, že nijak výrazně nezasahuje do hry jako takové a nabízí pouze kosmetické věci. Tou špatnou potom, že je opravdu přehuštěný a je vidět, že si na něm vývojáři zakládají. Součástí je rovněž battle pass. Vzhledem k tomu, že se jedná o free-to-play titul je však tento systém dobře vybalancovaný a lze ho s klidem ignorovat. Zvláště s přihlédnutím k tomu, že titul neprzní otravné reklamy.

Vývojáři odvedli dobrou práci a přinesli povedenou mobilní verzi hry na mobilní telefony. Zbytek už ukáže čas. V podobných případech totiž nelze automaticky předpokládat kladné přijetí. Nakročeno má ovšem tenhle kousek více než slibně.

Verdikt Apex Legends Mobile je solidně zvládnutý port pro mobilní telefony. Přináší známý a osvědčený herní zážitek ve velmi povědomé podobě. Pochopitelně jsme se nevyhnuli menším kompromisům, k těm však vývojáři přistoupili na těch nejméně bolestivých místech. Výsledkem je krásně vypadající akční onlinovka s obrovským množství přizpůsobení, která přiláká nejen fanoušky původní hry. Je však ještě stále na čem pracovat.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Xiaomi 12 5G a Sony Xperia 5 III.