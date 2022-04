Recenze mobilní hry Apple Knight. Jak umírá nostalgie

Kdo by neměl rád plošinovky. Je ale tohle ten správný způsob, jak uctívat jejich odkaz?

Co baví Tradiční hratelnost

Pixel art hře sluší

Možnost nakupovat vylepšení Co vadí Nákupy ve hře

Nutnost sledovat reklamy 5 /10 Hodnocení

Jestli existuje herní žánr, kterému by vyloženě slušelo pixel artové provedení, bude to dozajista plošinovka. Mix jednoduchosti a nostalgického retro feelingu je přesně to, co vytváří ideální podmínky pro takové zpracování. Apple Knight se drží stejného vzorce a snaží se tak zapadnout po bok mnoha konkurenčních titulů, které v posledních letech útočí ne herní zařízení. Dnes jsme si s chutí posvítili na mobilní verzi hry Apple Knight, která je spojena zejména s Nintendem Switch.

Retro feeling

Už při samotném spuštění na hráče začne dýchat ona zmiňovaná retro atmosféra. Pixel art je zkrátka něco, co umí zafungovat i v dnešní době charakterizované zejména snahou o co nejvěrnější grafické zpracování. Vývojáři ze studia Limitless jsou si této skutečnosti vědomi a pracují s materiálem přesně tak, jak bychom očekávali. Výsledkem je tak klasická a nenáročná 2D plošinovková hopsačka vyžadující správné načasování, přesnost a především trochu trpělivosti.



Už zde na nás čeká malá truhlička s reklamou

Se svým rytířem se vydáte zachraňovat království, které spadlo do spárů rozpixelovaných záporáků. Cesta k osvobození je trnitá a plná nejrůznějších nepřátel. V jednotlivých levelech se tak budete muset proskákat přes stovky platforem, zabít kupu nepřátel, porazit nějakého toho bosse, a především sesbírat po cestě veškeré cennosti, které jsou klíčové pro hladký postup.



Pixel art titulu sluší

V oblasti hratelnosti sází Apple Knight na již zažité žánrové vzorce, navíc velice vydařeně uzpůsobené pro ovládání na mobilním zařízení. K dispozici je pohyb doleva, doprava, výskok, dash a dva útoky. Jeden na blízko za pomoci ruční zbraně, druhý potom spoléhá na speciální abilitu v podobě vrhání magického útoku. Všechno funguje víceméně spolehlivě, i když je třeba přiznat, že v hektičtějších pasážích někdy může docházet k umáčknutí, což často vede k rychlé smrti. Tahle výprava totiž nepatří k těm nejjednodušším, a i když se nelze bavit o nějaké hardcore hratelnosti, čas od času se rozhodně zapotíte.

Tradiční hratelnost

Jednotlivé úrovně jsou plné truhel s pokladem, které není radno opomíjet. Cesta k nim je někdy docela trnitá a vyžaduje určitou míru risku, odměnou jsou však důležité mince, za které lze nakupovat lepší vybavení. To zahrnuje vlastní skin respektive brnění, ruční zbraň a speciální abilitu.



Nostalgická atmosféra sama o sobě funguje

Nejde možná tak ani o vybavení jako spíše o upgrady. Každý nový kousek totiž přináší nějaké to vylepšení v podobě poškození nebo např. šance na kritický úder. Mechanismus je opravdu jednoduchý, avšak maximálně transparentní a hlavně účinný. Netřeba přemýšlet nad hloupostmi. Zkrátka, mám mince a musím je utratit. Teda pokud je opravdu mám!

Jednotlivé úrovně jsou plné truhel s pokladem, které není radno opomíjet

Zmiňovaná abilita funguje jako střelná zbraň a je nutné sbírat cennou munici, která je symbolizována červenými jablíčky posetými v jednotlivých úrovních. Popisovat dopodrobna herní mechanismy mobilní plošinovkové hopsačky je poměrně zbytečná věc, na tomto místě se můžeme spokojit s tím, že jde o klasický koncept, který víceméně funguje.



Za zlaťáky je třeba vylepšovat

Čekají vás různé formy nepřátel, pohyblivé překážky a nějaké ty pastičky. K dispozici jsou dva herní režimy, klasický příběhový a tzv. Endless Adventure, který nabízí koncept nejvyššího skóre. Na jeden zátah tak budete muset dojít co nejdále v jednom nekonečném tahu. Díky poměrně tuhé obtížnosti se však smiřte s tím, že zase tak nekonečné vaše dobrodružství rozhodně nebude.

Herní zabiják

Již jsme naznačili, že hlavním platidlem ve hře jsou zlaťáky. Zmiňme zároveň, že se jedná o free-to-play titul a asi už každý tak nějak tuší, kde bude slabina. Bohužel je to tak. A na tomto místě bychom rádi poznamenali, že nejde o slabinu, ale o elementární problém celé hry. Dokonce snad i o kámen úrazu. Funguje zde totiž klasická rovnice. Bez lepšího vybavení se příliš neposunete, vylepšení stojí zlaťáčky a těch je ve hře sakra málo. Alespoň tedy pokud se budeme bavit o tradiční herní cestě. Nakonec je docela frustrující, že proběhnete level bez ztráty kytičky a máte k dispozici uslintaných 200 zlaťáků.



Levely jsou plné překážek

Přitom další upgrade vaší zbraně vyjde na desetinásobek, a to se nebavíme o vylepšení ability či snad brnění. A tak jsou hráči nepřímo nuceni opakovaně sledovat jednu reklamu za druhou. Smutné potom je, že každé shlédnutí přináší 200 zlaťáků, což je víceméně hodnota, kterou jste sotva schopni posbírat během průchodu jednoho levelu. Reklamy tak sice nejsou nevyžádané, bez jejich sledování se ale příliš neobejdete.

Apple Knigt se bohužel pohybuje na pomezí hry a nechutně vlezlého reklamního pásma

Nakonec se tak poměrně solidně zpracovaná plošinovka promění v reklamní pásmo, ve kterém budete 3 minuty hrát a dalších 5 minut koukat na reklamy, a to je to, co u hraní rozhodně nechceme. Celá tahle skutečnost posílá titul někam na úroveň odpadu, který nectí pravidla plynulého hraní, ale proměňuje se v hamižné touze vývojářů v jednu nechutnou kasičku na peníze. Zaplať nebo sleduj. Apple Knigt se bohužel pohybuje na pomezí hry a nechutně vlezlého reklamního pásma.



Škoda hamižného přístupu vývojářů

A je to obrovská škoda, protože všechno jinak funguje přesně tak, jak by mělo. Navíc se jedná o skutečně nenáročnou hru z hlediska nároků na herní zařízení. Recenzovali jsme na Samsungu A52 5G a nezaznamenali jsme sebemenší problémy, to samé se dá říci o výkonnějších telefonech jako Xiaomi 12 nebo Sony Xperia 5 III. Díky celkové stylizaci tak svůj mobil příliš nezatěžkáte. Mnohem více potrápíte díky zmiňovaným reklamám datové balíčky.

Verdikt Apple Knight je krásným příkladem toho, jak lze pokazit slibně vyhlížející mobilní hru. Nostalgická atmosféra pixel artové plošinovky byla rychle rozprášena pod tíhou monetizační politiky vývojářů. Bohužel, od tohoto kousku dáváme ruce pryč, alespoň tedy na mobilních platformách.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Xiaomi 12 5G a Sony Xperia 5 III.