Recenze mobilní hry Diablo Immortal. Pro jednoho skvělá hra, pro druhého propadák

Jste připraveni ukázat peklu prostředníček? Na plnohodnotné pokračování si sice ještě počkáme, ale proč nedat šanci tolik diskutovanému Immortalu?

Co baví Prostě Diablo

Skvěle hratelné na telefonu

Uspokojivý boj

Obrovské množství lootu

Dostatek obsahu Co vadí Poctivému grindu se postupem času nevyhnete

Tvrdá monetizace v pozdější fázi hry 8 /10 Hodnocení

Brány pekel se opět otevírají. Blizzard po dlouhé odmlce servíruje pokračování legendárního titulu Diablo, byť pouze pro mobilní telefony s možností zahrát si i na PC. Je třeba si přiznat, že Diablo Immortal je určeno zejména pro hraní na mobilním zařízení, což při oznámení rozpoutalo velkou vlnu nevole. Můžeme se tak bavit o plnohodnotném pokračování? To sotva. Jde o přijatelnou náplast? Rozhodně. Během recenzování jsme však nenarazili na mnoho výraznějších problémů, které podpořily prvotní rozčarování.

Počáteční nedůvěra

Pokud byste si dali tu práci a zavítali na agregátor hodnocení Metacritic, povšimnete si celkem nepřekvapivého a děsivého hodnocení hry ze strany hráčů. 1,7 bodu z 10 několik dnů po samotném vydání. Co nám ale tahle známka vlastně ukazuje? Jde o samotné hodnocení hry nebo pouze výsledek nenávistných review bomb ze strany zhrzených hráčů, kteří nemůžou zkousnou dosti riskantní rozhodnutí vývojářů směřovat Diablo Immortal primárně na mobilní zařízení, navíc ve free-to-play podobě? Najít odpověď není tak složité. Nové Diablo je totiž perfektní hra, jen se přesunula na jinou platformu a přinesla s sebou několik nepopulárních prvků.



Tvorba postavy je základ

V jádru představuje Immortal klasický Diablo zážitek. Odehrává se ve známém světě, nabízí stejné herní mechanismy, perfektní soubojový systém, solidní RPG prvky s tunou dostupného vybavení na každém rohu, skvělou hratelnost i typicky temnou atmosféru pekelné předsíně. Všemu však pochopitelně předchází tvorba vlastní postavy. Míra přizpůsobení bude pro někoho možná trochu omezená, přesto však nabízí poměrně slušné množství vizuálních možností a kombinací. Vybírat lze z šesti povolání, konkrétně jde o barbarian, crusader, hunter, monk, wizard a necromancer. Každá ze zmíněných šesti povolání pochopitelně oplývá odlišnými schopnostmi, přednostmi i slabinami, což asi netřeba vysvětlovat.

V jádru představuje Immortal klasický Diablo zážitek

Následně vás již hra vyprdne doprostřed dění, které jistě nebude většině hráčům neznámé. Příběh hry se odehrává mezi druhým a třetím dílem, což ve finále jen podtrhuje zmíněný pocit rozpomínání. Jsme zde, jsme ve světě Diabla a vše od začátku funguje přesně tak, jak bychom si přáli. Immortal je ve svém jádru jednoznačně další hrou ze série. Hráč putuje skrze jednotlivými regiony, ničí jednoho démonického zloducha za druhým, sbírá tunu vybavení a zvyšuje úroveň své postavy. Připraveny jsou tuny questů, náhodné dungeony apod.



Po vstupu do světa se rychle dostaví povědomé pocity

Odbočit z cesty a ztratit několik desítek minut není žádný problém. V některých momentech je navíc podobnost se třetím dílem až úsměvná a vývojáři se rozhodně nevyvarovali určité míry recyklace. Není pochyb o tom, že byly použity stejné assety, což nemusí všem úplně tak vonět. To vše zastřešuje poměrně solidní, a hlavně plnohodnotný příběh. Pokud se někdo obával již základních vrstev hry, bylo to zbytečné.

Skvěle, skvěle

Základním stavebním kamenem je rozhodně samotný boj, který je dle očekávání brilantní, a to i na mobilním telefonu. Vše působí přirozeně a maximálně vyladěně. Immortal v určitých ohledech působí svěžejším a přímočařejším dojmem, přesto se ale neomezuje na neustálé opakované klikání. Je třeba sbírat orby, sledovat cooldown, používat schopnosti, uhýbat apod. Hra vás v tomto ohledu nenechá ani na moment vydechnout. Souboje jsou akční, dynamické a rychle získáte pocit, že máte vše pod kontrolou.



Příběh moc hráčů asi zajímat nebude, přesto je solidní

Zároveň je třeba ocenit solidní balanc s ohledem na mobilní zařízení. Vývojáři si odpustili zbytečné krkolomnosti, zároveň nezasahují do prvků, které by zbytečně degradovaly hratelnost, pomineme-li možnost automatického sledování questu, které se dá pochopitelně deaktivovat. Boj je tak maximálně přirozený a je třeba uznat, že Immortal se hraje až překvapivě dobře. Na své si rovněž přijdou milovníci online hraní, titul totiž dost výrazně cílí na online složku. Mimo prvků kooperativního hraní Immortal nabízí také kompetitivní PvP. Počítejte tedy rozhodně s nutností neustálého připojení k internetu. Online funguje skvěle, nenarazili jsme na výraznější komplikace, je tu však naprosto smrtící monetizační systém, o kterém si povíme později. Pokud si však budete chtít zahrát s přáteli, mějte na paměti, že musíte být připojeni ke stejnému serveru.



Samotný combat je přesně takový, jak jsme si přáli

Další velkou překážkou, se kterou se museli vývojáři při svém drzém rozhodnutí vypořádat, je přizpůsobení rozhraní pro malou obrazovku mobilního telefonu, což je ostatně záležitost, která dokázala do kopru poslat nejeden nadějný projekt. Obavy stranou, Blizzard totiž odvedl perfektní práci, a to i díky možnostem osobního přizpůsobení ovládání. Titul je určen pro hraní na šíři zařízení a ovládá se celkem pohodlně dvěma palci. Pravá strana je vyhrazena pro útoky a speciálky, levá potom pro směrovač pohybu.



Upgradování rozhodně nechybí

V horní polovině potom nalezneme nezbytné informace o aktuálním questu, zdraví a pochopitelně tlačítko pro skok do inventáře, respektive RPG možností. Zde se skrývá poměrně komplexní systém, který bude hráčům důvěrně znám. Samotné rozhraní je tedy rozhodně dobře zvládnuté, i když pravdou je, že obsahuje docela dost zbytečných věcí. Pokud to styl vašeho hraní umožňuje, doporučujeme deaktivovat okno chatu, které z celkového prostoru obrazovky ukrajuje poměrně dost místa. Z hlediska celkového uspořádání však odvedli vývojáři slušnou práci, i když je třeba říct, že zejména samotný inventář působí občas stísněným dojmem. To je však výsledkem obrovského množství lootu, který hra chrlí.

Gamepad není třeba

Zaměřit se musíme rovněž na ovládání, které funguje víceméně spolehlivě. Jednotlivá tlačítka na pravé straně jsou od sebe vzdálena tak akorát, aby nedocházelo k nechtěnému umáčknutí. Jedinou výhradu tak máme k trochu obtížnějšímu ovládání útoků, které vyžadují určit konkrétní směr. Jedná se například o BONE SPIKES u Necromancera. V tomto případě musíte za pomoci šipky určit odkud a kam bude útok veden, což je někdy v tom zmatku trochu komplikovanější, ale jde o zvyk. Na ovládání jako takové si rozhodně nemůžeme ztěžovat. Navíc, kdo by chtěl přece jen trochu intenzivnější zážitek, existuje možnost připojit gamepad.



Lootu je ve hře tolik, že se rádi ztratíte

Příjemným překvapením je i audiovizuální zpracování titulu, které rozhodně nepůsobí ošizeně. Přestože je třeba zkousnout nemalou dávku recyklace, na mobilním zařízeních vypadá Diablo Immortal parádně. Míra zážitku se však bude výrazně lišit v závislosti na výkonu vašeho mobilního zařízení. Největší porci hry jsme ve hře trávili na Samsungu A52 5G.

Příjemným překvapením je i audiovizuální zpracování titulu, které rozhodně nepůsobí ošizeně

Záměrně jsme sáhli po ryze průměrném telefonu z hlediska výkonu. Udělat skvěle vypadající hru na výkonné bestie není umění, cit pro balanc se ukáže zejména s nedostatkem výkonu. I v tomto případě ovšem hra vypadala skvěle. Pravda, museli jsme se spokojit se 30 snímky za sekundu a nejnižšími detaily, i tak Immortal vypadal na mobilní poměry více než dobře. Pokud bude chtít pekelné nory prošťourat v nejvyšších detailech a 60 FPS, připravte si opravdu nabušené mašinky.



Samozřejmostí je důraz na online složku hry

S nejvyššími detaily a 60FPS si hravě poradily naše další redakční stroje, např. Samsung Galaxy S21, Xiaomi 12 či Sony Xperia 5 III, v nastavení si můžete pohrát i s různorodými grafickými detaily a podle křivky vidíte, kolik výkonu bude hra ve výsledku ukusovat. Blizzard se tedy rozhodně snažil hráčům umožnit si co nejvíce herní zážitek přizpůsobit.

V tomto ohledu hra působí až nezvykle robustně, zejména na poměry mobilního hraní. Přizpůsobovat lze ovládání, grafický výkon, chat nebo např. notifikace. Možností je opravdu hodně a věříme, že každý si najde ten správný balanc.

Pro některé neakceptovatelné

Tím zdaleka nejdiskutovanějším bodem Diabla Immortal se jistě stane monetizační model hry, na který lze nahlížet ve více rovinách. Už dlouho dopředu bylo jasné, že free-to-play titul takových rozměrů tak úplně free nebude, alespoň ne pro všechny. Zdráhal bych se hovořit o pay-to-win systému, alespoň tedy na základě standardní herní doby. Je třeba vzít v úvahu, že ne každý hráč se chce hře věnovat stovky hodin. Pro takové se bude jednat o perfektní herní zážitek, které monetizační systém hry moc otravovat nebude.



Na co tolik orbů?

Podrobné nastudování všech mechanismů ovšem naznačuje, že pokud ve hře budete chtít trávit stovky a tisíce hodin, Immortal vás k tomu v pozdějších fázích hry přece jen donutí, a to poměrně nekompromisním způsobem. Už jen šest existujících druhů orbů, co by jedné z herních měn působí nechutným dojmem. Systém se zdá být celkově zbytečně komplikovaný a hodně netransparentní.

Pozdější důraz na monetizaci, zejména v end game obsahu mnohé určitě odradí. Ve hře je celkový progres určován třemi základními hodnotami. Jedná se o klasický level postavy budovaný díky XP, dále equipment level a konečně tzv. legendary gems, krystaly které lze získat z loot boxů. A právě zde končí jakýkoli skill, na řadu totiž přichází reálná měna. Ostatně podrobné analýzy potvrzují, že je nemožné vylevelovat postavu na maximum bez finančních investic. Dle odhadů by si hráči mohli připravit klině až 110 tisíc dolarů, což je šokující. Nejde však o pevně danou částku, ale spíše odhad na základě matematické pravděpodobnosti. Nikdo totiž nikdy neví, co bude jeho truhlička skrývat. Pokud však patříte mezi smolaře, klidně se můžete vyškrábat i na zmiňovanou astronomickou částku. Empiricky však tuto analýzu potvrdit nemůže.



Pro některé hráče bude pozdější monetizační systém odrazující

Na hráče, kteří se budou soustředit na klasický průchod hrou však není vyvíjen žádný tíživý monetizační tlak. V pozdějších fázích hry se ovšem rozhodně nevyhnou tvrdému grindu, aby dosáhli požadovaný level pro nové questy. O tom ale Diablo může být.



Milovníci správy vybavení zažijí tisíceré orgasmy

Bohužel hodnotit z tohoto ohledu end game obsah je v tuto chvíli víceméně nemožné a až čas ukáže, jak moc nepřívětivý monetizační systém pro hráče, kteří chtějí ve hře trávit klidně i tisíc hodin, doopravdy je. Do jisté míry také záleží na míře tolerance a bylo by nefér odebírat body za něco, co je značně subjektivní. Po tvrdém herním maratonu si odnáším spíše pozitivní pocity, avšak s obavami do budoucna. A pokud přece jen máte odpor k mobilnímu hraní, mějte na paměti možnost zahrát si též na PC. Hra pochopitelně podporuje sdílený účet, stačí tak pouze přesedlat a hrát.

Verdikt Ať už jste fanoušky série nebo ne, Diablo Immortal je jednou z nejlepších akčních RPG her na mobilní telefony, kterou si lze v současnou chvíli zahrát. Jde o jakousi mobilní vylepšenou verzi třetího dílu, která nabízí perfektní hratelnost, tunu obsahu i skvělé audiovizuální zpracování. Nepopíráme však, že monetizační systém se pravděpodobně stane pro spousty hardcore hráčů kamenem úrazu. Pokud ve hře nemáte v plánu trávit stovky hodin, rozhodně neváhejte. Plnohodnotné Diablo 4 to není, ale lepší než drátem do oka. Počáteční skepse byla rozprášena, tenhle zážitek za to rozhodně stojí. Pokud však pomýšlíte na intenzivní end game hraní, berte výslednou známku s rezervou. Velkou.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Xiaomi 12 5G a Sony Xperia 5 III.