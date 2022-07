Recenze mobilní hry Disney Mirrorverse. Milované postavičky s nečestnými úmysly vývojářů

Kačer Donald, Mickey Mouse a další se spojili dohromady, aby nakopali zlu zadek. A taky vytáhli něco z vašich šrajtoflí.

Co baví Solidní výběr postav

Je tu určitá návykovost

Nenáročný soubojový systém Co vadí Problémy s wifi připojením

Systém zdrojů je přinejmenším matoucí

Velký důraz na platby ve hře

Plochá hratelnost a krátká trvanlivost 6 /10 Hodnocení

Hry s tématikou světů Disney jsou vždy lákavou možností zavzpomínat na dětská léta a s nostalgickou slzou si připomenout ta nádherná víkendová rána u televize. Zároveň se s takovými tituly pojí nemalá očekávání, protože přiznejme si to, nejde o zanedbatelnou značku. Těch postav a celkově univerz najdeme v portfoliu Disney vážně dost. Není proto divu, že chytré hlavičky napadlo všechno pospojovat a vytvořit jedno velké multiverzum, které v rámci minimalizování provokace označují jako Mirrorverse. Co tenhle mobilní titul nabízí, pro koho je určen a kdo by se mu měl určitě vyhnout, probereme v následující recenzi.

Síla celku

Výsledkem Disney Mirrorverse je akční mobilní RPG záležitost určená každému, byť jen sebemenšímu milovníkovi legendárních postaviček jako jsou Strýček Skrblík, Locika, Sully, Bella, Hercules atd. Dohromady si vývojáři ze studia Kabam připravili téměř padesátku charakterů z více jak třicítky největších značek.



Seznam postav je vskutku ohromující

Zastoupeny jsou tak například Piráti z Karibiku, Ledové království, Příšerky s.r.o., Toy Story, Král zvířat, Alladin nebo Mickey Mouse a jeho přátelé. Došlo navíc i na méně tradiční značky jako např. Tron nebo WALL-E, což rozhodně nejsou ty první asociace ve spojitosti s Disney, respektive Pixarem jakožto dceřinou společností. Zkrátka a jednoduše, ti, kteří hledají bohatou sestavičku budou ve světě za zrcadlem, kde se celý příběh odehrává jako doma.

Celý systém spočívá v postupném průchodu jednotlivých kapitol a absolvování několikafázových soubojů v arénách

Bohužel ti, kteří hledají zábavnou, variabilní, a hlavně dlouhotrvající zábavu už tak nadšení rozhodně nebudou. Jak jsme naznačili, Disney Mirrorverse je akční RPG záležitostí, které je na oko propojeno jakýmsi příběhem. Ten však titul pouze zasazuje do celkového rámce a snaží se ospravedlnit celkově plochou hratelnost, která není zrovna ohromující.



Hra neustále chrlí odměny, bonusy a výzvy

Celý systém spočívá v postupném průchodu jednotlivých kapitol a absolvování několikafázových soubojů v arénách. Vyberete si tým svých hrdinů, polevelíte co to jenom jde a vrhnete se do arény, kde bude čekat několik vln nepřátel. Povětšinou se jedná o dvě až tři vlny. Po absolvování souboje se posunete o kousek dále, abyste v téměř stejném prostředí absolvovali téměř identický souboj, jen s mírně vyšší obtížností.

Vzhůru do arény

Bohužel, samotná herní náplň bohužel není tou nejsilnější stránkou hry a dokola se opakující souboje se začnou hodně rychle zajídat. Celku příliš nepomáhá ani nepříliš sofistikované ovládání, které se omezuje na pohyb, resp. uhýbání, lehký/těžký útok a speciálku. Souboje v arénách jsou tak vlastně pouze několik desítek sekund trvající momentky, ve kterých zběsile mačkáte jedno tlačítko za druhým a čekáte než vyprší cooldown pro speciální schopnost.



Po stránce hratelnosti toho ovšem příliš nenabízí

Automatický gameplay tomu všemu dodává korunu, a tak nějak podtrhuje skutečné záměry vývojářů. Jakékoli snahy o strategii či snad taktické plánování jsou bohužel zbytečné, tedy pokud pomineme momenty, kdy je možné zvolit určitou formu dočasného boostu (štít, bonusové zdraví, větší damage). Určující je totiž primárně power level sestaveného týmu v porovnání s tím doporučeným, který by měl být ideálně alespoň roven. Pokud se pohybujete pod doporučenou hranicí, je velice pravděpodobné, že si souboj zopakujete. Ne však jednou, dvakrát, ale do doby, než dosáhnete vyššího levelu.



Titul sází zejména na silné značky a jejich věhlas

Chápeme, že hodně her na tomto systému postavilo svou filozofii, tady by to ale asi chtělo přece jen trochu více. Mimo mohutný příběhový režim hra postupně odemyká také další módy, kterými jsou tower, supply runs a dungeons. Zapomínat bychom neměli ani na četné výzvy, kterými je Disney Mirrorverse protkáno. Veškeré představené herní módy se snaží tvářit světově a variabilně, opak je ale pravdou. Jsou totiž pouze převlečeným kolovrátkem z hlavního příběhu. Tu a tam se něco málo mění, základní idea hratelnosti však zůstává beze změny. Opět se tak se svým týmem budete vrhat do arén a opět se budete pokoušet nakopat záporákům zadky, abyste získali nějaké ty herní kredity, které následně pošlete rychle dále.

Mikrotransakční kolotoč

Ačkoli hratelnost nikoho na zadek nepoloží, je zde něco, na co pochopitelně vsadili i samotní vývojáři. Síla značky. Disney Mirrorverse je jednou z těch her, kterou budete hrát jen proto, abyste ji hráli. Ale nejenom hráli, ale rozšiřovali a nechali se pohlcovat. Ostatně tohle je čistá podstata titulu. Nejzřetelnější a zároveň primární. Hra hráče za něco neustále odměňuje, klade před něho množství výzev a především rozdává nové hrdiny.



Příběh se odehrává ve světě za zrcadlem

Zprvu rychle, pak už pomalu. Brzy však zjistíte, že vám nestačí mít čtyři, ale chcete dalšího, dalšího, dalšího…. A jste v tom. Jste právě tam, kde vás vývojáři chtěli mít, tj. v kolotoči mikrotransakčního systému, který celý tenhle free-to-play vlak nepřekvapivě pohání. Z počátku všechno funguje tak nějak pohodlně a nenápadně. Postupem času ovšem free složce hry začne docházet dech a čím dál tím více začnete pociťovat potřebu utratit nějakou tu skutečnou korunu.

Prvotně přidělení hrdinové přestanou být rychle konkurenceschopní a pozvolna začne rovněž docházet energie, která je nutná pro absolvování levelů

Prvotně přidělení hrdinové přestanou být rychle konkurenceschopní a pozvolna začne rovněž docházet energie, která je nutná pro absolvování levelů. V takovou chvílí už nebudete mít příliš možností. Buďto se s titulem rozloučíte, pustíte se do tvrdého grindu, který bohužel díky kolovrátkové hratelnosti příliš vzrušení nenabídne, anebo v honbě za dalšími charaktery pustíte nějakou tu kačku.



Připraveno je více herních režimů

Celý ekonomický systém Disney Mirrorverse je navíc více než matoucí. K dispozici jsou zlaťáky, penízky, energie, orby a několik druhů krystalů. Něco lze kombinovat, něco zase ne, prase aby se v tom vyznalo. Na druhou stranu perfektní způsob, jak hráčům zamotat hlavy, kolik ve hře vlastně utratili. V momentě, kdy properete skutečné reálné penízky za krystaly, které dále přetvoříte v orby, celkem pohodlně ztratíte přehled, jak efektivní tato investice vlastně byla. A o tom všem vlastně tenhle titul je. Sotva průměrná zábava je poháněna silou značky a lidskou nenažraností. Což ovšem rozhodně nemusí být špatně. Titulu totiž nelze upřít celkovou chytlavost, tyhle malé nezbedníky si skutečně zamilujete, i když na ně budete koukat neustále dokola.

Wi-fi, kde jsi?

Vývojáři se rovněž zaměřili na sociální a komunitní aspekty. Můžete tak tvořit aliance s ostatními hráči, chatovat či si porovnávat pinďoury v žebříčcích. Samozřejmě, že kdo má více postav, ten je automaticky lepší. Pozastavit se musíme u technického zpracování titulu. Po grafické stránce vypadá hra relativně k světu, čemuž rozhodně pomáhá výrazně stylizovaná grafika. Vzhledem k dynamickým a efektním soubojům se připravte na silné zahřívání telefonu.



Těšit se můžete na téměř padesátku postav

Redakční Samsung A52 5G se při delším hraní poměrně zapotil a často jsme museli překousnout menší záseky, výkonnější zařízení v čele s Galaxy S22 a Xiaomi 12 už grafický nával zvládaly s přehledem, i když stále s viditelným zahříváním. Větší komplikaci ovšem představuje nutnost neustálého připojení k internetu a nestabilita hry při slabším wifi signálu. Mnohokrát hra spadla z důvodu odpojení od internetu, přestože wifi signál ukazoval dvě čárky. Popravdě hodně otravná záležitost. Co se samotného ovládání týče, o tom jsme již pojednali o několik odstavců výše. Titul je koncipován na šíři zařízení a příliš sofistikovanosti v tomto ohledu nepobral. Dodejme ještě, že hra je dostupná pro Android i iOS.



Ale také na tvrdý mikrotransakční model

Závěrem si musíme položit otázku, zda-li je Disney Mirrorverse dobrou hrou a komu je vlastně určena? Odpovědi bohužel nejsou tak úplně černobílé a bude záležet na nuancích. Titul by jistě neměli minout ti, kteří si chtějí nostalgicky zavzpomínat a rádi se ponoří do okouzlujících světů Disney, i když v tomto případě v poněkud ploché podobě. Naopak ruce pryč by měli dát ti, kteří vyhledávají pestrou hratelnost, a ne pouze kolovrátkové souboje, které směřují jen k honbě za dalšími postavami.

Verdikt Disney Mirrorverse je skvělým průletem světy Disneyho, ale špatnou hrou jako takovou. Herní mechanismy jsou podřízené free-to-play režimu a vše postupem času začne směřovat k vytahávání peněz z peněženek. Velké množství postav, povedená grafika i solidní atmosféra bohužel nedokáže ospravedlnit stereotypní hratelnost, která postrádá moment překvapení či hlubšího smyslu. Z akčního RPG se tak rychle stává nudná, i když nostalgicky příjemná honba za zkompletováním všeho z této silné značky.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy S22 5G, Xiaomi 12 a Sony Xperia 5 III.