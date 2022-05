Recenze mobilní hry Dungeon of Gods. Tahle hra není o skillu

Což takhle dát si RPG s prvky rogue-like na mobilu...

Co baví Graficky nenáročné

Solidní výzva

Hodně dostupných nepřátel Co vadí Nutnost grindu

Skill není rozhodující

Nevyvážená obtížnost 6 /10 Hodnocení

Ne vždy platí, že je mobilní hra automaticky oddychovou záležitostí, u které se lze krásně zrelaxovat. Tak jako u klasického konzolového či počítačového hraní, můžeme občas narazit na nějaký ten trochu více hardcore zážitek, který vystaví váš telefon velkému riziku nárazu o zeď. Krásným příkladem je free-to-play titul Dungeon Of Gods vývojářského týmu Super Planet. Plánujete-li kupovat nový mobil a nevadí vám zničení toho stávajícího, je tahle hra na hrdiny skvělou příležitostí k případnému důvodu navíc.

Výzva zaručena

Titul korejských vývojářů je čistokrevnou RPG záležitostí s prvky rouge-like hratelnosti. Ve své podstatě jde o velice prostou akční hru na hrdiny, která vás bude psychicky ždímat již od prvního momentu. Průchod hrou je rozdělený na jednotlivé levely, z nichž každý obsahuje deset kol. Cílem je pochopitelně probít se na samý konec levelu a pokračovat do dalšího „dungeonu“.



Hraje se na výšku zařízení

Jestliže jste právě získali pocit, že tohle bude nějaká brnkačka, musíme vás rychle vyvést z omylu, protože tenhle zážitek vás změní. Nastavená úroveň totiž strmě stoupá a už po několika minutách hraní se člověku začne rosit čelo. Nedílnou součástí hratelnosti jsou totiž rougue-like prvky, které dělají z Dungeon Of Gods noční můru. Jedná se sice o velice benevolentní rouge-like, i tak je ovšem nutné zvládnout každý level na jeden zátah. Padnout v desátém kole je tak skutečně bolestivý zážitek.

Bez postupného levelování se zkrátka nehnete

Celá tahle řežba je potom vystavěna okolo RPG systému, který je pro plynulý postup hrou zásadní. Bez postupného levelování se zkrátka nehnete. Získané penízky je nutné investovat především do zdraví a do výdrže. Rychle se tak roztáčí kolotoč otravného grindování, kdy je nutné rychle vydělat zlaťáčky a ještě rychleji je investovat.



Po grafické stránce jde o jednodušší komiksové ztvárnění

Celý systém se postupem času začne rozrůstat a získávat na objemu. Hrdina začne získávat speciální schopnosti, další možnosti v rámci vylepšování apod. Společně s tím pochopitelně roste i samotná obtížnost, takže o hladkém průběhu si můžete nechat jen zdát. Ba naopak, připravte se na množství frustrujících zážitků.

Hra, která se hraje sama?

Tak trochu zvláštní je potom samotný soubojový systém, který v kontextu celé hry působí až úsměvně. Hráč totiž ovládá pouze pohyb hrdiny, útoky jsou uskutečňovány automaticky. Důležité je tedy správné načasování, směr útoku a úskoky. Po každé pokořené místnosti plné enemáků se lze vydat dvěma směry.



Prostředí není zrovna nejpestřejší

Oba vedou do stejné místnosti, po jejímž vyčištění na vás ale bude čekat jiná odměna. Těmi mohou být buďto dočasně vylepšené útoky, popřípadě lektvary se zdravím. Jak již bývá u rouge-like her zvykem, trvanlivost je pochopitelně dočasná, pouze v rámci konkrétního "runu". Je tak na hráči, zda raději obnoví zdravíčko nebo získá nějakou tu schopnost navíc.

Mnohem více než samotný skill postup hrdiny určuje jeho level

Jak jsme již naznačili, ovládání není zrovna propracované a spoléhá z velké části na automatický režim, který lze mimochodem postupem času rovněž aktivovat. Mnohem více než samotný skill tak postup hrdiny určuje jeho level. A ten je pochopitelně vázán na herní měnu. Čistým postupem hrou příliš penízků nezískáte, mnohem efektivnější je občas přežít nějakou tu reklamu a získat tučnou odměnu navíc. Bohužel obtížnost roste skutečně bleskově a už u třetího levelu začnete zjišťovat, že bez skutečných investic to zrovna jednoduché asi nebude. Bohužel, je to tak. Připravte se na nekonečný grind nebo otevření peněženky. Vzhledem k tomu, že Dungeon of Gods toho po hratelností stránce příliš nenabízí, byl bych s utrácením docela opatrný.

Vlastní pohřeb

Mimo nekonečné prolézání opakujících se místností plných nepřátel, je k dispozici ještě několik menších režimů, jako je například věž s časovým limitem na zabíjení či další voloviny, které snad ani nestojí za řeč. Jisté je, že v nich zkapete ještě rychleji, než stačíte udělat screenshot.



Nákupy pochopitelně nechybí!

Po technické stránce hra funguje spolehlivě a ani váš mobilní telefon příliš nezatíží. Recenzovali jsme jako již tradičně na Samsung A52 5G a mimo občasné propady snímkování při větším množství nepřátel na scéně, jsme nezaznamenali výraznějších problémů. Komiksové ztvárnění tedy baterii moc neždíme a bleskově si s titulem poradí také výkonnější alternativy jako Xiaomi 12 5G nebo Sony Xperia 5 III, kde potěší hlavně rychlejší snímkovací frekvence displeje. Mnohem nebezpečnější byla pro telefony neustále se vznášející hrozba hodu o stěnu.

Stojí tak vlastně Dungeon of Gods vůbec za to? No popravdě titul nabízí několik lákavých prvků, které sami o sobě vypadají relativně dobře. V celkovém mixu však nefungují vůbec zábavně. Herní skill zde nehraje roli, zásadní je level postavy. A ten se váže na množství herní měny, což celý tenhle projekt odsuzuje k záhubě.

Verdikt Dungeon of Gods není nejlepším příkladem mobilní rouge-like RPG akce. Jednoduchá a opakující se hratelnost by nebyly až takový problém, striktní důraz na level postavy už ale problémem je. Kdo nechce investovat, musí grindovat, a to opravdu hodně. Ze zábavy se tak rychle stává stereotyp, ze stereotypu nutnost a z nutnosti otrava. Titul vám tak sebere opravdu hodně drahocenného času, který by se dal investovat do mnohem zábavnějších her.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Xiaomi 12 5G a Sony Xperia 5 III.