Recenze mobilní hry Hitman Sniper: The Shadows. V krytu a v bezpečí

Hitman skrze optiku pušky? Někdy je lepší likvidovat cíle z povzdálí.

Co baví Technicky nenáročné

Single i online režim

Interaktivní body v prostředí

Free-to-play Co vadí Rychle se začne zajídat

Kupa balastu okolo

Místy nesmyslná fyzika 7 /10 Hodnocení

Série Hitman s vyholeným agentem 47 je na herní scéně již etablovanou značkou. Alespoň tedy co se tradičních platforem týče. Ve světě mobilního hraní však nedostal tenhle drsňák příliš mnoho prostoru a když, tak ne v té nejtradičnější podobě. S dalším pokusem o dobytí mobilní herní scény přichází Square Enix LTD v případě Hitman Sniper: The Shadows, který opět nabízí klasické téma v pozměněném pojetí.

Z dálky v bezpeční

Na druhou stranu sniperská alternativa tajných agentů univerza Hitman není až tak úplnou novinkou. Důkazem může být mobilní hra Hitman Sniper z roku 2015, ale zejména kooperativní režim Sniper Assassins z Hitman 2. Tento odstřelovací koncept nabízí svým pojetím perfektní příležitosti pro mobilní zpracování. Je totiž relativně nenáročný, přehledný a není třeba zběsilého klikání. Prim hraje především strategické plánování, pečlivé prozkoumání prostředí a zejména správné načasování.



Levelování je jednou z podstatných vrstev hry

Hitman Sniper: The Shadows je sice akční taktickou hrou, ale stejně tak ji můžeme označit za logickou. Se svým nájemným zabijákem budete pěkně postupně v tichosti plnit jednotlivé kontrakty, a to co možná nejefektivnějším způsobem. Princip hratelnosti je tak velice jednoduchý.

Skrze optiku své zbraně budete zpovzdálí sledovat své označené cíle a systematicky je co nejnápaditěji likvidovat jeden po druhém. Co by to však bylo za nájemného zabijáka ze světa Hitmana, kdyby jen rozdával průměrné headshoty? Jednotlivé zářezy na pažbě totiž musí být v tomto případě co nejnápaditější, k čemuž poslouží interaktivní předměty v okolí.



Celá akce se odehrává skrze optiku zbraně

Lze tak využívat padající lustry, vybuchující plynové bomby, plynové ventily, padající rampouchy apod. Nepřátele lze rovněž přesnou střelbou lákat do konkrétních míst a tam je spolehlivě likvidovat. Možností, jak poslat pod drn své cíle je skutečně hodně a některé z nich jsou vážně dost zábavné, i když místy nesmyslné. Obtížnost se pomalu zvedá, hlídek přibývá a stále je nutné přicházet s něčím novým. Velkou pozornost je třeba věnovat především načasování, a to tak, aby jednotlivé hlídky nespatřily mrtvá těla. Využívat lze rovněž speciálních schopností jako chytré vidění nebo double kill v případě nepřátel nacházejících se vedle sebe.

Šest statečných

Zmíněný koncept není úplnou novinkou a fanoušci série jistě vědí, o čem Hitman Sniper: The Shadows je. Jde o nenáročnou a pomalou zábavu vyžadující trpělivost, a hlavně dobré plánování, i když na tomto místě se sluší zmínit, že umělá inteligence nepřátel není na zrovna vysoké úrovni. Hra tak dokáže odpustit ledacos.



Před začátkem kontraktu je třeba nastudovat informace

Připraveno je celkem šest kapitol, každá z nich potom obsahuje několik kontraktů. V tomto ohledu je obsahu poměrně dost, problémem je ovšem brzký stereotyp, alespoň tedy v případě, kdy hrajete zbytečně uspěchaně a nevyužíváte veškerých zákeřností. Důležité je mít vždy na paměti, že neexistuje žádný časový limit, který by hráče jakkoli tlačil kupředu. Hitman Sniper je o plánování a využívání interaktivního okolí. Jedině tak se hra stane skutečně zábavnou.

K dispozici je šest hratelných postav, každá z nich oplývá speciálními schopnostmi. Za splněné cíle hráč získává mimo zkušenostní body také tzv. blood money a krystaly, které slouží jako herní měna. Lze si vystačit i bez nutnosti investic reálných peněz, ale je třeba počítat s tím, že zejména blood money bude vždy spíše nedostatek.



Interaktivních prvků je dost, ale často se opakují

Hra totiž neustále nutí do upgradování úrovně postav, bez které se zkrátka nehnete dále. Samozřejmostí je také vylepšování zbraní a nejrůznější levelování. Rozhodně se nejedná o nic komplexního, každopádně jde o další vrstvu hry.

Odměny za prdnutí

K dispozici je mimo singleplayeru také PvP online režim. Jde o to v určitém časovém limitu získat více bodů než protivník. Jistě nemusíme dlouze rozebírat skutečnost, že jeden dobře mířený výstřel může být mnohem efektivnější než 5 headshotů. Online složka nenabízí nikterak velkolepou zábavu, funguje však spolehlivě a předhánět se s někým jiným je docela legrace.



V krytu a bezpečí

Tím nejotravnějším na celé hře je však tradiční klikání na tisíce odměn, denní výzvy a sbírání všeho možného po každém prdnutí. Pokud si tak budete chtít efektivně zahrát, je třeba neustále odemykat kufříky, sbírat odměny a klikat na všechno možné, klidně i na volitelné reklamy, které přihodí nějaké ty zlaťáky navíc. Ekonomická politika hry není nikterak agresivní, hru však činí nepřehlednou a celý tento systém je největší slabinou. My chceme hrát, ne pořád něco vyzvedávat, abychom se posunuli dále.

Z technického pohledu jde o slušně vyladěnou záležitost, kterou si lze užívat i na slabších strojích. Recenzovali jsme na Samsungu A52 5G, což je v dnešní době spíše sotva průměrný telefon a nezaznamenali jsme žádné větší potíže, to samé platí o podstatně výkonnějších strojích jako je nejnovější Xiaomi 12, který ani nepoznal, že něco spustil. Vše je pochopitelně určováno zejména nenáročnou herní scénou s minimem pohybu. Titul je koncipován na šíři zařízení a vystačit si lze se dvěma prsty. Ten na spoušti ovšem musí být sakra přesný.

Verdikt Hitman Sniper: The Shadows není zrovna velká výhra. Nabízí nenáročný koncept s relativně širokým spektrem možností, rychle se ale začne zajídat a opakovat. Jednotlivá prostředí bohužel nejsou tak pestrá, aby dokázala udržet pozornost hráče po celou dobu. Naštěstí je tu kompetitivní PvP režim, který vnáší do hratelnosti nový impuls. Celkově jde však o mírně nadprůměrnou zábavu. Pravda, free-to-play, ale s kupou otravného balastu okolo. Hru můžeme doporučit, ale upozorňujeme na omezenou trvanlivost.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Xiaomi 12 5G a Sony Xperia 5 III.