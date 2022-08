Recenze mobilní hry Jurassic World Primal Ops. Když silné jméno nestačí

Máte chuť se znovu ponořit do Jurského světa? Tak v tomto případě opatrně.

Co baví Velké množství dinosaurů

Rychlovka na cesty Co vadí Opakující se herní náplň

Nudná hratelnost

Důraz na mikrotransakce

Chybí větší propojení se světem 5 /10 Hodnocení

Jestli už je téma Jurského světa v zábavním průmyslu vyždímáno anebo ne, necháme na posouzení. Fanoušci však mají další možnost ponořit se do tohoto legendárního univerza plného obrovských bestií, a to v nové mobilní hře Jurassic World Primal Ops. Pod titulem je podepsáno studio Behaviour Interactive, což na první pohled slibuje poměrně nadějnou záležitost, kterou jsme si nemohli nechat ujít.

I mistr tesař se utne

Jak by také ne, když jde o vývojáře titulů jako Dead By Daylight nebo Fallout Shelter. Jenže přiznejme si to hned na začátku, v tomto případě se o žádnou velkou slávu rozhodně nejedná. Byť se ze screenshotů a stručného popisu hry ze strany vývojářů jedná o docela zábavnou záležitost, opak je bohužel díky nastaveným mechanismům pravdou.



Prostředí vypadá v každém levelu téměř stejně

Jurassic World Primal Ops je akční hrou z top down pohledu, ve které se vžijete do role výzkumných dobrodruhů, osvoboditelů a ochránců dinosauřích životů. Samotná herní náplň je prostá a příběh více než zbytečný. Titul v sobě skrývá desítky kraťoučkých misí, ve kterých se musíte dostat z bodu A do bodu B, zlikvidovat všechny zloduchy, kteří stojí v cestě a splnit konkrétní úkol. Povětšinou jde o sebrání vzorku, sabotáž nepřítele, osvobození dinosaura ze zajetí apod. Zkrátka nic moc objevného a po chvilce bohužel ani zábavného.

Samotná herní náplň je prostá a příběh více než zbytečný

Jediný lákavý twist, který titul v oblasti hratelnosti přináší, je určitá forma kooperace s dinosaury. Na každou misi totiž nevyrážíte sami, ale ve čtyřčlenném týmu společně s vybranými potvůrkami, které na příkaz zaútočí. Zapomeňte však na jakékoli strategické prvky, v tomto případě jde pouze o určitou alternativu ke klasickým speciálním útokům.



Po grafické stránce jde sotva o průměr

V daný moment stisknete ikonu vybraného dinosaura, který vás na pár vteřin podpoří a jde se dále. Budování dinosauří populace je tak veskrze ten hlavní motivační prvek celé hry. Sbírka se postupně rozšiřuje a na hráči je, aby sestavil ten nejsilnější tým, který si proklestí cestu neustále se opakujícími misemi.

Zas a znovu

Netrvá to totiž příliš dlouho a začnete získávat dojem nepříjemného zaseknutí v časové smyčce. Jednotlivé mise vypadají skoro stejně, rozmanitost nepřátel je tristní a úkoly vždy totožné. Dopředu budete hnáni jedině ziskem speciálních bodů pro levelování a rozšiřováním zvířecí sbírky. Vylepšit lze jak hlavního hrdinu a jeho vybavení, tak pochopitelně též jednotlivé dinosaury.



Opakující se herní náplň rychle omrzí

Jak už to u free to play titulů bývá, po počátečním hladkém průchodu začne postupně přituhovat, což lze vyřešit pouze intenzivním vylepšováním, na které pochopitelně není dostatek prostředků. Do hry tak vstupují mikrotransakce, popřípadě neustálé sledování reklam, které zajistí nějaké ty zlaťáky navíc. Kdo chce hrát, musí sledovat nebo platit. Do hry se navíc dostávají i nepopulární body energie nutné pro spuštění každé jednotlivé mise. Vyčerpáš, nehraješ.



Důležité je neustálé levelování

Primal Ops hráče bohužel nutí se opakovaně vracet, vyzvedávat denní odměny, sledovat reklamy či občas něco přikoupit. To by samo o sobě nebylo až tak nic překvapivého, musela by ovšem fungovat herní náplň jako taková. Proč by měl vlastně hráč trávit čas s něčím či snad investovat skutečné peníze do něčeho, co je naprosto neuspokojivé, stereotypní a laciné již na první pohled?

Velká sbírka malé hodnoty

Prvních pár misí vypadá relativně zábavně, po první půl hodině však vylézá skutečná tvář hry na povrch. Neohromí bohužel ani grafické zpracování, které je na dnešní poměry sotva průměrné, a to i s přihlédnutím k pohledu zhora. Na chod poměrně jednoduchá záležitost, i když třeba říct, že Samsug A52 5G dostával v některých momentech zabrat. U výkonnějších kolegů jako S22 či Xiaomi 12 už problém s výkonem nebyl, zahřívání je ale na denním pořádku.



Bez pomoci dinosaurů se daleko nedostanete

Ono to totiž s tou optimalizací není žádná sláva. Co se potom samotného ovládání týče, na hráče nečeká žádná důmyslná akce. Hra je koncipována na šíři zařízení s pohybovým směrovačem v levém rohu a akčními klávesami pro střelbu, úskok a ikonami dinosaurů v pravém spodním rohu.



Bez sledování reklam či investic ovšem také ne

Titul je rozdělen na devět kapitol a mimo hlavní mise si vývojáři připravili spousty výzev, které však žádný další herní obsah nepřináší. Celek bohužel nezachrání ani několik desítek dostupných dinosaurů, které lze posbírat. Mimo jejich model ve sbírce a možnost je využít v boji totiž nic dalšího nepřináší. Chybí výraznější propojení s celým univerzem. Bez toho se titul stává další sotva průměrnou hrou, se kterou budete trávit čas jen proto, abyste mohli postupovat vpřed.

Verdikt Jurassic World Primal Ops představuje velké zklamání. Před několika lety by podobný free to play koncept možná ještě zafungoval, dnes už to ale rozhodně nestačí. Hru sráží bídná hratelnost, opakující se herní náplň, nulové propojení se světem, stejně tak jako důraz na investice skutečných peněz ve hře. Na zabití několika minut denně možná dostatečné, plnohodnotnou zábavu však hledejte jinde.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy S22 5G, Xiaomi 12 a Sony Xperia 5 III.