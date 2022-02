Recenze mobilní hry Lost Light. Dobrý základ, špatné zpracování

Co baví Customizace zbraní

Orgasmus pro lootaře

Slušná porce vybavení Co vadí Bugy a chyby

Časté pády serverů

Umělá inteligence při PvE

Nevyladěné ovládání

Postrádá dynamiku 6 /10 Hodnocení

Vyznat se v dnešní nabídce mobilních her je nadlidský úkol. Každý den jich přibývají desítky, ne-li stovky. V takové záplavě je pak dost obtížné zachytit kousky, které za to opravdu stojí. Po delší době jsme pro vás vyzkoušeli nějaký ten mobilní titul, který se minimálně na první pohled zdá více než zajímavý. Řeč je o survival akci Lost Light vývojářského týmu Netease Games Global.

Kopie nebo inspirace?

Pokud máte pocit, že jste o tomto studiu nikdy neslyšeli, nemusíte se rozhodně stydět. Služba Google.Play sice nabízí více než desítku her, pod kterou je Netease Games Global studio podepsáno, ve velké většině jde ale o sotva průměrné tituly. Lost Light je tak bezpochyby doposud nejambicióznějším projektem těchto vývojářů, a to hned z několika důvodů.



Hra začíná vytvořením vlastního hrdiny

Tím prvním je samotná volba žánru, neboť po hádankových a arkádových gameskách tu máme plnohodnotný akční titul se survival prvky, které jsou u hráčů stále oblíbené. Žádné strachy, nebudete se s Ivou Pazderkovou přetahovat o provaz v Dominikánské republice, v tomto případě půjde o něco závažnějšího, a sice o vlastní přežití.

Stanete se totiž členem speciální jednotky zvané „Firefly“, která v nepřátelské zóně pomáhá odhalovat velké spiknutí. V základu tak stojí klasická akční hratelnost z pohledu první či třetí osoby, okořeněná ovšem o poměrně výrazné prvky survival žánru. Co si v zóně neukradnete, to zkrátka mít nebudete a dost výrazně si tím zkrátíte šanci na přežití.



Důraz je kladen na přežití

Titul se rozhodně nesnaží skrývat podobnosti s velkými hrami jako jsou Escape From Tarkov nebo The Division. Podobnost je na první pohled více než nápadná, hlubší ponoření a podrobnější seznámení s herními mechanismy rychle prozradí, že jde spíše o inspiraci než o kopírování. I zde se budete pohybovat v jakési „post-apokalyptické“ zóně, kde platí specifická pravidla pro přežití. I v tomto případě je velký důraz kladen na tíživou atmosféru dané situace v kombinaci s nedostatkem surovin a klíčových zdrojů. Jak se s touto situací poperete je už jenom na vás.

Vzhůru do temné zóny

Celé to vypadá poměrně lákavě, realita je ovšem spíše rozporuplná. Již samotný úvod hry nepůsobí zrovna propracovaně. Po vytvoření vlastního člena týmu „Firefly“ jste nemilosrdně vrženi do zóny poměrně surovým způsobem a bez vysvětlení širšího kontextu. Neznalost okolností není až takový problém, neznalost herních mechanik bez jakéhokoli tutoriálu už je poměrně bolestivá, a tak trochu frustrující. Ostatně po celou dobu recenzování jsme bojovali s poměrně nejasně definovanými cíli. Hra není v tomto ohledu zrovna friendly a případy prázdného bloudění nejsou tak úplně vzácné.



Loot je hlavním lákadlem hry

Ohromující nejsou ani tři dostupné herní mapy. Problémem není jejich nízký počet, jako spíše jejich nezajímavý level design. Cílem hry je prozkoumat konkrétní oblasti, posbírat cennou kořist a tu následně donést do jedné z extrakčních zón. Lost Light v této spojitosti nabízí hratelnost typu "všechno nebo nic". Smrt totiž znamená ztrátu veškerého vybavení.

Lost Light je především o hromadění lootu. Fanoušci tohoto herního stylu budou nadšeni

Přestože mapy nejsou navrženy zrovna ukázkovým způsobem, nabízejí více přístupů k celkové hratelnosti, pochopitelně v závislosti na vlastní preferenci. Volit lze mezi tichým stealth postupem, ale také Rambo stylem. Veškerou posbíranou kořist lze následně zpeněžit a nakoupit nové, lepší vybavení. V tomto ohledu je Lost Light poměrně komplexní hrou, alespoň tedy na poměry mobilních titulů. Customizaci, upgradování a obchodování je věnována docela slušná pozornost, což je někdy spíše ku škodě. Otravná je rovněž samotná práce s inventářem, která zejména při samotné hře dokáže lézt na nervy. Neustále je nutné něco přeorganizovávat a odhazovat, což celkově kazí dynamiku celé hry.

Mimo základní dost nevýraznou příběhovou linku budete plnit také vedlejší úkoly a nejrůznější výzvy směřované na konkrétní vybavení, způsoby zabití apod. Silný příběh zkrátka nečekejte, spíše neustále se opakující návrat do zóny a nekonečný loot. Lost Light je především o lootu. Pokud tedy nejste fanoušci povalující se kořisti na každém rohu, dejte si rychle zpátečku. Tady byste zcela jistě narazili.



Přestřelky nejsou úplně dynamické

Po každém úspěšném přesunu do extrakční zóny hráč získává možnost olízat si rány v úkrytu. Zde lze obchodovat, vylepšovat, levelovat apod. Jedná se o klasický mechanismus, který asi nikoho nepřekvapí. Veškerá uloupená kořist je tak dle nejlepšího uvážení přetavena v ty nejcennější suroviny, následuje opětovné vybavení a návrat do zóny. Kolovrátková hratelnost je tak poháněna zejména lidskou chamtivostí po lootu. Proto, jak jsme již naznačili, kdo není fanouškem lootu, unudí se k smrti. Vyzdvihnout ovšem musíme customizaci zbraňového arzenálu, tahle část hry je tou zábavnější.

Kámen úrazu

Připomínky máme dále i k umělé inteligenci, tedy v případě PvE. V tomto případě proti vám budou nabíhat tupí panáci, bez jakéhokoli náznaku krytí či taktického boje. Pro zisk nějakého vybavení jistě výhoda, v rámci celého konceptu ale rozhodně palec dolů. Nadšeni zrovna nejsme ani z technického zpracování.



Milovníci zbraní si však přijdou na své

Titul jsme recenzovali na mobilním telefonu Samsug Galaxy A52 5G, který neměl v průběhu hraní žádné výraznější problémy. Po grafické stránce jde ale o průměrný zážitek. Hru naneštěstí sráží na dno velké množství bugů a příšerná optimalizace. Neustále se tak budete potýkat s pády serverů, nefunkčními kontextovými tlačítky či prapodivnou fyzikou modelů. Hardware tak problémem rozhodně není, hra plynule běžela i na telefonech Samsung Galaxy S21 5G a Sony Xperia 5 III.

Hru naneštěstí sráží na dno velké množství bugů a příšerná optimalizace

Mrtvá těla nepřátel často levitují ve vzduchu nebo se pokroutí do vskutku nepřirozené polohy. Nepotěší ani samotné ovládání, ze kterého jsme neměli zrovna jistý pocit. Rozvržení, byť pro akční hru víceméně klasické, nefunguje zrovna přesně a neustále dochází k nechtěnému umáčknutí, což není ve stealth pasážích zrovna milá záležitost.



Je víceméně jasné, kde autoři čerpali inspiraci

Na tomto místě jste už asi všichni pochopili, že Lost Light není tou nejlepší hrou v daném žánru. Potěšující je rozhodně skutečnost, že se jedná o free-to-play titul, ne vždy je ale tohle jediné měřítko kvality. Ocenit musíme ucelenost celého konceptu boje v zóně, silně zavánějící atmosférou Escape From Tarkov či The Divison, výsledná kvalita je ale za očekáváním. Všechny ty poměrně uvěřitelné survival mechanismy jsou totiž zadupány do země nevyladěným ovládáním, špatnou umělou inteligencí, průměrným gun playem i špatným technickým stavem. Milovníci lootování a pravidelné správy výbavy si jistě dočasně přijdou na své, dočasné pobláznění ovšem hodně rychle odezní.

Verdikt Naše velká očekávání bohužel nebyla naplněna. Lost Light se ukázal být průměrným free to play titulem s dobrou myšlenkou, propracovanými mechanismy, ale mizerným zpracováním. Na nějakou dobu hra sice zabaví, ale doporučujeme raději rovnou sáhnout po něčem kvalitnějším.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S21 5G a Sony Xperia 5 III.