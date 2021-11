Recenze mobilní hry Pokémon Unite. Kdo neplatí, nevyhrává

Co baví Jednotlivé hry mají šťávu a jsou chytlavé

Napínavé souboje do posledních vteřin

Dobrý technický stav Co vadí Model Pay to Win

Herní mapa se hodně rychle okouká

Limit zisku virtuální herní měny

Ovládání je jedna velká klikačka

Pokémonů mohlo být více 6 /10 Hodnocení

Devadesátá léta a přelom století byla zvláštní doba. A to nejen u nás, ale i ve světě. Nosilo se z dnešního pohledu podivné oblečení, jedli jsme smažáky, kaťáky a kuřecí z broskví, koukali jsme na Eso, Kolotoč či Rande a každý týden čekali na příjezd Family Frost. Jenže tohle rozhodně nebylo to nejpodivnější. Nechali jsme se totiž také pohltit zhoubným fenoménem s názvem Pokémon. Značkou, která už něco ze své síly rozhodně ztratila, i tak ovšem patří k těm nejlegendárnějším v zábavním průmyslu.

Všechny chytit máš

Pokémoni za dobu své existence pronikli snad do všech možných sfér, a to napříč celým světem. A jestli jsou pro nějaké vody naprosto ideálním produktem, je to jistě herní průmysl, který je tímto paskvilem prolezlý skrz naskrz. Aktuálně tím nejžhavějším přírůstkem je novinka Pokémon Unite, která se v rámci žánru MOBA snaží dobýt herní svět. Jelikož podobné tituly potřebují na dozrání trošku delší čas, nelze zatím hodnotit, jak moc se to podaří. Již nyní ale můžeme potvrdit, že naše srdce si tahle novinka moc nezískala.



V nabídce je okolo dvou desítek Pokémonů

A důvodem ani tak není zpracování hry jako takové, která ve své podstatě kopíruje jiné, větší či menší konkurenty v rámci žánru. Ostatně značka Pokémon je jako stvořená pro MOBA žánr. Disponuje vlastním univerzem, spoustou postav s odlišnými schopnostmi a je globálně známá, což jsou opravdu dobré stavební kameny.



Každá hra je poměrně dynamická a napínavá do posledních vteřin

Po herní stránce tak jistě není překvapením, že proti sobě pravidelně nastupují dva pětičlenné týmy, které si to rozdávají na poměrně malé a strohé mapě. Postupem času vlastně zjistíte, že jde zároveň o jedinou skutečnou mapu ve hře. Hráči se svými příšerkami pobíhají po mapě, loví jiné divoké Pokémony a své úlovky následně proměňují na bodový zisk ve speciální portálech, které jsou umístěny vždy na soupeřově polovině.

Individuality vládnou

Hovořit zde o nějaké strategii či plánované spolupráci je asi zbytečné. Na bojištích vládne chaos a silný individualismus. Hře však nemůžeme upřít svižnou dynamiku a celkový spád. Neustále dochází ke změnám tempa hry, objevují se nečekané bonusy, zvýhodnění, ale také bolestivé handicapy. V rozích mapy se lze pustit do speciálních soubojů, kde na vás čeká Rotom a Drednaw. Bonusy za jejich porážku jsou sladké, ale nic není zadarmo.



Součástí jsou rovněž podrobné statistiky

Velké finále jednotlivých her přichází v poslední minutě zápasu, kdy se na scéně objevuje mocný Zapdos, aby všem neposlušným natrhnul zadek. Postupně tak jako tým sbíráte body a po skončení časového limitu dojde k vyhodnocení. Vítězem se pochopitelně stává tým s vyšším dosaženým skóre. V tomto ohledu asi žádné výraznější překvapení.

Nikdy si nemůžete být jisti vítězstvím do momentu, kdy skutečně vyprší herní čas

Pochválit musíme variabilitu a napínavost jednotlivých her. Nikdy si nemůžete být jisti vítězstvím do momentu, kdy skutečně vyprší herní čas. Vedení se neustále přelévá ze strany na stranu a souboje jsou popravdě docela návykové. A to i přes skutečnost, že samotná hratelnost není zrovna nejkomplexnější a omezuje se spíše na zběsilé klikání. I to ovšem v dobrém, a hlavně efektivním podání k radosti stačí.

Peněženky připravit

Ve hře je k dispozici okolo dvaceti Pokémonů. Nejsem zrovna odborník na jejich klasifikaci, ale ty známé legendy zde jistě naleznete. Někteří jsou k dispozici již po spuštění a přihlášení, jiné je možné nakupovat buď za herní penízky nebo za drahokamy neboli penízky skutečné. Každý z Pokémonů pochopitelně disponuje jinými vlastnostmi a vždy tak záleží na preferovaném herním stylu. Rozdíly najdeme v sadě útoků, speciálních schopnostech, pasivních schopnostech, boostech apod. Tento herní prvek asi netřeba přibližovat, neboť jde o klasiku nejen MOBA žánru.



Zklamáním je bohužel Pay to Win model

Tímto způsobem hráči postupují výše a výše, vylepšují vlastní statistiky, plní kupu výzev, levelují své miláčky, utrácejí virtuální i skutečné peníze, a tak neustále dokola. Čímž se dostáváme k tomu nejzásadnějšímu problému hry. Jak jste asi z uplynulých odstavců pochopili, Pokémon Unite je exemplárním příkladem Pay to Win produktu. Bohužel ne vše ve hře si lze zakoupit za herní měnu, a i to co lze, je limitované. Jako například týdenní výdělek. Abyste si tak mohli čistým hraním vydělat na ty největší fláky, připravte se na týdny a možná i dlouhé měsíce s mobilním telefonem v ruce. Kdo nebude platit, bude si muset vystačit s tou nejzákladnější sadou.

Kdo nebude platit, bude si muset vystačit s tou nejzákladnější sadou

Celkově se tak jedná o poměrně zábavnou hru, kterou bohužel ničí zvolený finanční model. Herní potenciál bez investování skutečných peněz se tak snižuje na minimum a brzy pocítíte, že na ostatní platící hráče zkrátka ztrácíte více, než by bylo žádoucí.



Máme pocit, že tohle nebude ta nejúspěšnější hra z univerza

Abychom ovšem dnešní recenzi končili trochu zvesela, musíme pochválit technickou stránku titulu. Hra šlape naprosto spolehlivě, a i po grafické stránce vypadá skutečně dobře. Větších připomínek nemáme ani k ovládání, které je spolehlivé, responsivní a intuitivní. Pokémon Unite jsou hrou koncipovanou pro ovládání na šířku zařízení a vystačíte si při hraní se dvěma palci. Jedním budete ovládat pohyb, druhým potom útoky.

Verdikt K čemu nám je poměrně zábavná free-to-play MOBA v dobrém technickém stavu, když se prezentuje modelem, který smrdí neoblíbeným Pay to Win? Pokud do hry hodláte investovat skutečné penízky, je dost pravděpodobné, že budete dlouho nadšeni. Jestli ale šetříte na plyn a elektřinu, raději sáhněte po něčem jiném. Bez reálných investic vám tahle zábava dlouho nevydrží.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S20 a Huawei P30 Lite.