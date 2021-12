Recenze mobilní hry PUBG: New State. Nová hra nebo velký update?

Co baví Původní hratelnost

Grafický upgrade

Nové zasazení

Velké množství obsahu

Technicky vyladěné Co vadí Spíše evoluční posun

Změny na úrovni většího updatu

Někdy pozlobí ovládání 8 /10 Hodnocení

Battle royale gigant PUBG se aktuálně chlubí novým přírůstkem. Dlouho však nebylo úplně jisté, co vlastně mohou hráči očekávat. Jde o pokračování, datadisk nebo nějaký úplně nový projekt? Měsíc po vydání je konečně vše osvětleno. Ne všichni asi budou skákat dva metry do vzduchu, i tak je ovšem PUBG New State předurčeno stát se na mobilech velkým hitem.

Cesta do budoucnosti

Vezměme to ale pěkně popořádku. PUBG New State je víceméně pokračováním původního PUBG Mobile, protentokrát ovšem zasazeným do blízké budoucnosti. Vývojáři ze studia Krafton si určili jako magický rok 2051. Přestože tento časový skok zní ve spojitosti s pokračováním hodně lákavě, je třeba si přiznat, že jde spíše o chyták. Potenciál zůstává v tomto ohledu nevyužitý. Několik futuristických prvků lze zaznamenat, na celkovou hratelnost však mají zanedbatelný vliv.



Tvorba postavy je už samozřejmostí

Pomineme-li navíc zmíněné zasazení, nenabízí New State zrovna nic moc nového. Ano, můžeme zde hovořit o pozvolné evoluci, ale rozhodně neočekávejte revoluční PUBG 2. Stále tu tak před sebou máme legendárního battle roayale zástupce v té nejkvalitnější podobě, i když s nějakými mouchami.

Z novinek se jistě sluší vypíchnout novou mapu s názvem Troi, k dispozici je ovšem i starý dobrý Erangel. Proměnou naštěstí prošlo i dostupné vybavení. K dispozici jsou tak nové zbraně, dopravní prostředky a pro budoucnost tolik typické drony.



Připraveny jsou denní odměny a nějaké ty nákupy

Naopak herní mechanismy se větších inovací nedočkaly. Každá hra tak začíná obligátním seskokem z letounu, výběrem nějakého vhodného místa a průzkumem blízkého okolí. Po sesbírání nezbytných zásob se rozjíždí tuhý boj o přežití až do posledního muže. Nebo také ženy pochopitelně, to vše v závislosti na vaší volbě. Tvorba postavy je nedílnou součástí. Jednotlivé hry jsou dle očekávání zábavné a napínavé, alespoň tedy pro milovníky žánru. Těm, kterým battle royale nic neříká, ani New State nic moc nenabídne. Na to je totiž až moc tradiční.

Spousta hraček pro všechny

Po herní mapě se lze pohybovat prostřednictvím nejrůznějších dopravních prostředků, využívat lze i bezpilotní drony. Vybavení celkově je k dispozici opravdu velké množství a všude se něco povaluje. V každé budově, v každé místnosti lze najít cenné vybavení, které může pomoci ve finálním souboji. Lékárničky, zbraně, náboje, drinky…zkrátka vše, na co jsme si už u tohoto žánru zvykli.



Po grafické stránce vypadá PUBG New State slušně

Zklamáni nejsme ani z dostupného zbraňového arsenálu. Zastoupeny jsou např. útočné pušky, sniperky, brokovnice, na řadu ovšem přijdou i futuristicky vyhlížející kousky. Tím nejzásadnějším u mobilní střílečky je ale pochopitelně hratelnost a ovládání. V tomto ohledu jsme se rovněž nedočkali výraznějších změn a New State tak do velké míry vychází z prvního dílu. Hratelnost, stejně jako gunplay představující dynamickou záležitost, alespoň tedy na poměry mobilního hraní.



Připraveny jsou dvě základní mapy

Uspořádání jednotlivých tlačítek je intuitivní a celkem logické, i když pravdou je, že jsem se častokrát namísto otočení ustřelil do prostoru, což je to, co v battle royale zrovna nechcete. Komplexní ovládání ostatně bude na dotykovém displeji vždy trochu problematické, zde platí že čím větší displej, tím lepší zážitek. Výsledné pocity jsou ovšem na hodně vysoké úrovni, i když jednotlivé hry jsou někdy až příliš dlouhé, s tím ale hráč tohoto žánru musí počítat. Na takové ty záchodové bleskovky to zrovna není.

Optimalizace za jedna

Mírných změn a posunů jsme se dočkali v oblasti grafického zpracování, jde ale spíše o vylepšení. New State vypadá dobře, a to rozhodně postačuje. Mnohem důležitější je samotný výkon hry a její optimalizace.



Zvítězí jen ti nejlepší

Recenzovali jsme na Samsungu A52 5G a nesetkali jsme se s žádnými problémy. Hra běžela naprosto plynule, bleskové bylo i samotné připojování do jednotlivých her. Pokud by někdo přece jen nebyl spokojen s výkonem, může sáhnout do nastavení. Ještě lépe na tom byl výkonnější kolega S20, v obou případech ostatně musíte počítat s mírným zahříváním zařízení a solidním ukousáváním baterie.

Mnoho novinek titul nepřináší a působí spíše jako velká aktualizace PUBG Mobile

New State je pochopitelně zdarma, titul však bude živ především z mikrotransakcí, kterých je ve hře více než dost. Ostatně dle očekávání. Zakoupit tak můžete především nejrůznější tematické skiny, truhlice apod. V tomto ohledu asi žádné větší překvapení. Mimo to na hráče čekají denní odměny, rulety, výzvy a všechny ty klasické vychytávky rozšiřující obsah a vyvolávající příjemnou závislost.



Hratelnost je dynamická a na mobilní poměry vyladěná

Hodnotit tak nový PUBG není úplně jednoduché. Mnoho novinek titul nepřináší a působí spíše jako velká aktualizace PUBG Mobile. Není to špatně, vždyť šlo o vydařenou hru. Jen se snažíme předem krotit přehnaná očekávání. Přesedlání na tento nový přírůstek do rodiny battle royale se ale rozhodně vyplatí. Závěrem ještě dodejme dostupné platformy. Jsou jimi Android i iOS.

Verdikt Nové zasazení, nové vybavení, nová mapa, vylepšená grafika a mírný posun v celkové hratelnosti. Nic více od PUBG New State neočekávejte. Obecně se veškeré novinky daly zahrnout do většího updatu, na druhou stranu z marketingového hlediska lze pochopit snahu vývojářů vydávat produkt za novinku. V jádru se ovšem jedná o tutéž hru, která baví miliony fanoušků po celém světě. A jsme přesvědčeni, že tomu tak bude i nadále.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G a Samsung Galaxy S20.