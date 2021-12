Recenze mobilní hry Rocket League Sideswipe. Návyková bomba do ruky

Co baví Jednoduchá hratelnost

Návyková zábava

Příjemně dynamické

Bez reklam a zbytečností

Technicky nenáročné Co vadí Po nějaké době omrzí

Občas zaručené postupy na góly 9 /10 Hodnocení

Úspěšná a celosvětově oblíbená hra nemusí dávat úplně smysl. Už jsme se o tom přesvědčili mnohokrát, že ty největší blbosti umí fungovat naprosto skvěle. Jedním z takových případů je fenomén Rocket League, který na papíře vypadá vskutku hodně jednoduše. Autíčka, co se po stadiónu prohání za míčem? Mix arkádového ježdění a pseudofotbalu?

Nepochopitelný úspěch

Je v tom ovšem něco magického, něco lákavého a opravdu zábavného. Ta návykovost, jednoduchost, soutěživost. Přestože má Rocket League tolik odpůrců a nikdo vlastně nechápe jeho úspěch, jedná se o opravdový hit. Jen ta mobilní verze byla poměrně dlouho opomíjena, to se však mění s příchodem Sideswipe.



Customizace není moc bohatá, ale postačí

Nečekejte žádné zázraky, inovace či revoluční posuny v rámci žánru. RL Sideswipe přináší stejnou premisu naprosto primitivního konceptu s nepochopitelně pozitivními výsledky. Dle očekávání došlo na mnohé kompromisy v rámci vybalancování hratelnosti, celková integrita tohoto fenoménu však zůstala uspokojivě zachována.



Hra je koncipována jako 2D arkáda

RL Sideswipe je jednoduchá, avšak maximálně zábavná multiplaerová rychlovka, která si na nic nehraje. Po krátkém tutoriálu jsou hráči vrženi do velice úsporného a nečekaně skromného hlavního menu. Nehledejte žádné nesmyslné zprávy, zbytečné informace, reklamy či zbytečně ostentativní nátlak k nákupu blbostí. Vše je krásně přehledné, jednoduché a intuitivní.

Méně je více

Dostupné jsou tři základní herní režimy, které ovšem pochopitelně sdílejí tentýž zásadní znak této herní značky. Konkrétně se jedná o Duel 1v1, Doubles 2v2 a Hoops 2v2. Zatímco v prvním a druhém režimu se klasicky snažíte dostat míč do soupeřovy branky, v tom třetím cílíte na obruče, což do jisté míry mění způsob celé hratelnosti, jelikož útok probíhá spíše z vertikální úrovně. Zkrátka a jednoduše, útočíte na koš shora dolů. Odlišné i je úvodní „vhazování“, kdy je míč vystřelen do vzduchu.



Dostupné jsou tři herní režimy

Nejedná se o zásadní průlom, ale spíše o další ze zábavných variant, která o malý kousek posouvá celkovou variabilitu titulu. Oproti svému většímu bratrovi však hratelnost přináší trochu jiné zážitky. Titul je koncipován jako 2D hra, což opět mění způsob, jakým se jednotlivé dvouminutové souboje odehrávají.

Oproti svému většímu bratrovi hratelnost přináší trochu jiné zážitky

Chybí hloubka jako třetí rozměr, vše se tak odehrává pouze ve 2D prostředí, což ve finále hodnotíme jako velice přínosné. Nejenomže to má jistě blahodárný efekt na náročnost a plynulost hry, celkově i samotné ovládání je díky tomu pohodlné a uspokojivé.



Hrát lze 1v1 nebo 2v2

Hru ovládáte na šíři zařízení za pomoci obou placů. Levý slouží pro určení směru, pravý potom pro využití boostu nebo skoku. Nic více na vás během hry nečeká. Tedy kromě možnosti poslat rychlou zprávu typu „pěkný“ apod. A je to zatraceně dobře. Vše krásně plyne, jednotlivé zápasy dokáží vtáhnout a situace se mění z vteřiny na vteřinu. Do hry pochopitelně vstupuje faktor nepředvídatelnosti.

Bez reklam???

Zásadní pro RL koncept je pochopitelně fyzika míče, která se zdá být na docela povedené úrovni. Po chvilce hraní lze celkem spolehlivě předpokládat odrazy. Co však bohužel zamrzí, jsou někdy až příliš nápadně spolehlivé postupy k dosažení gólu. Při troše skillu je poměrně jednoduché skórovat při vhazování klidně třikrát z pěti pokusů, což může být občas frustrující.



Nechybí ani dílčí či kompletní statistiky

Za jednotlivé hry postupujete v celkovém žebříčku, a hlavně sbíráte důležité zkušenostní body, za které lze dostávat příjemné odměny. Vozy totiž můžete libovolně barvit, osazovat získanými koly, přidávat na střechu bizarní předměty apod. Změnit můžete i oslavy po gólu či vzhled vlastního avatara.

Možností není úplně mnoho, na druhou stranu dobrého po málu. Nechybí ani nejrůznější výzvy v podobě počtu vstřelených gólů, dosažených vítězství apod. Hra ničím zbytečně nehltí a působí naprosto transparentně. Nejedná se tak o ten klasický příklad, kdy se dokážete ztratit už při pohledu do hlavního menu.

Přítomny nejsou žádné reklamy a mikrotransakce jsou naprosto nenápadnou součástí

Co ovšem oceňujeme nejvíce, je ekonomická politika hry. Přítomny nejsou žádné reklamy a mikrotransakce jsou naprosto nenápadnou součástí, o které vlastně ani nebudete vědět. Kdo chce, může investovat do několika kosmetických volovin, které se neustále mění, o nátlaku zde ovšem není řeč.



Vše je navíc zdarma a bez reklam

Mikrotransakce tak působí spíše jako nechtěná nutnost pro ty, kteří se bez nákupů ve hrách neobejdou. Hru jsme recenzovali na mobilním telefonu Samsung A52 5G a vše šlapalo opravdu skvěle. Graficky se jedná o poměrně nenáročný titul, který rozjedete snad i na kalkulačce. Připojení k internetu je ovšem samozřejmostí. Párování jednotlivých her je rychlé a během recenzování jsme nezaznamenali žádné pády. Žádný problém s titulem neměli ani výkonnější stroj redakce, Galaxy S21 5G.

Verdikt Takhle nějak by měla vypadat jednoduchá a skvěle fungující mobilní hra. V minulosti jsme si už zvykli, že mobilní sourozenci velkých konzolových či PC titulů jsou spíše pro ostudu nebo působí jako taháky na peníze. V případě RL Sideswipe to však neplatí. Tohle je opravdová návyková bomba. Sice jednoduchá a bez skrytého potenciálu, ostatně stejně jako klasický Rocket League, jenže ono to funguje.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G a Samsung Galaxy S21 5G.