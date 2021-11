Recenze mobilní hry Slovní Duel. Nadějný, ale nedotažený fotbálek

Co baví Jednoduchá hratelnost

Nenáročné

Edukativní prospěšnost Co vadí Chybí možnost nastavování

Slovíčka zdarma kazí hru

Vizuálně slabší

Chybí moment překvapení 6 /10 Hodnocení

Na české hry nepíšeme recenze tak úplně často. A kategorie českých mobilních her, to už je vzácnost. Ne snad, že bychom je ignorovali nebo se jim nesnažili dát prostor, jen jich zkrátka není mnoho. Popravdě si za svojí redaktorskou činnost příliš takových případů nevybavuji. Pro dnešek se ale situace mění.

V jednoduchosti je krása

Snad z lásky k rodnému jazyku nebo možná také částečně z předvánoční nudy, vyzkoušeli jsme jednoduchou, avšak maximálně efektivní mobilní hru s názvem Slovní duel. Pokud byste chtěli udělat to samé, není nic jednoduššího než navštívit Google Play nebo AppStore a zdarma si tuto aplikaci stáhnout. Předem však upozorníme, že milovníci okázalých AAA her by měli zůstat zpátky. Slovní duel je nádherným příkladem starého známého tvrzení, že v jednoduchosti je krása.



Za peníze si lze kupovat také štíty

Po samotném spuštění na vás bude čekat blesková registrace herního účtu. Ta se obešla bez zbytečných otázek typu velikost bot nebo preferovaná těstovina a slouží tak pouze pro herní účely. Přezdívka a heslo, proč chtít více.

Po tomto kroku už nic nebrání přechodu do hlavního menu. To nabízí poměrně strohou nabídku nelichotivého vzhledu. Pravda, přehledná tato nabídka je, svým vizuálem ale zrovna neohromí. K dispozici je ikona nastavení, mimo vypnutí a zapnutí zvuku však není co nastavovat. Dále máme možnost pozvat kamarády ze sociálních sítí, žebříček nejlepších hráčů, obchod a dva herní režimy.

Soupeřem se vám může stát náhodně vybraný hráč nebo někdo z přátel

O co vlastně v téhle jednoduché hříčce jde? Vaším cílem je v časovém limitu 45 sekund vymyslet a následně napsat co nejvíce slovíček začínajících na konkrétní písmeno, které je náhodně vybráno na začátku každé hry. Soupeřem se vám může stát náhodně vybraný hráč nebo někdo z přátel. Nutno poznamenat, že výběr náhodného hráče dynamiku hratelnosti trochu snižuje, neboť je třeba vždy absolvovat nepříjemnou čekačku, někdy i v řádu desítek sekund.

Klasika v mobilu

Ve své podstatě se tak jedná o klasický slovní fotbálek, ve kterém rozhodují zejména hbité prsty a bohatá slovní zásoba. Zásadním rozdílem je však skutečnost, že výběr není omezen pouze na podstatná jména. K dispozici tak máte opravdu širokou škálu českých slovíček nejrůznějších tvarů.



Nechybí žebříček a obchod

Nedílnou součástí hratelnosti je samotný přepis slova za pomocí klávesnice. Tady ovšem narážíme na menší komplikace. Rozvržení zkrátka není dle mého vkusu, tlačítka jsou malá a při překlepu je nutné vracet se za pomocí backspace až ke konkrétní chybě. Navíc rozložení klávesnice se nedá nikterak měnit, což je přesně jedna z těch možností, kterou bychom si v nastavení představit dokázali. Každý je navyknutý na jiné rozložení a určitá míra customizace by rozhodně na škodu nebyla.

Po celou dobu hraní je váš postup graficky zaznamenáván do efektivních sloupců. Okamžitě tak vidíte, jak si oproti svému soupeři vedete. Rychle tak můžete vyhodnotit zda-li je třeba zabrat nebo ne. Po ukončení kola jsou potom k náhledu všechna použitá slova, a to jak vaše, tak oponenta. V tento moment se budete často divit, co vše hra byla ochotna pustit.

Chybí balanc

Pokud nemáte zrovna dobrý den, můžete si pomoci jednou malou milou vychytávkou v podobě slovíček zdarma. Jedná se o takový menší podvůdek, který za vás po kliknutí přidá jedno slovíčko. To můžete využít opakovaně tolikrát, kolik těchto bonusů máte. Získat je lze za vítězství, v obchodě (100 slovíček za 79 Kč) nebo na základě sledování reklam. Zvolenou politiku chápeme a respektujeme, mělo by zde ovšem docházet k výraznější regulaci využívání.

Dokázal bych si představit maximálně 3x za každé kolo. Postavit se totiž proti hráčům, kteří tuto funkci využijí během hry 10x je trochu demotivující a je to vždy poznat. Zejména na základě rychlého nárůstu skóre nebo okamžitého kontrování při vlastní lingvistické smršti. Navíc jde o náhodně generovaná slovíčka, která ve finálním souhrnu vykouzlí úsměv na rtech. Možná by rovněž nebyla špatná možnost filtrování her, které mají tuto funkci deaktivovanou.

Titul je pochopitelně zdarma, v češtině a naštěstí bez technických problémů. Recenzovali jsme na mobilním telefonu Samsung Galaxy A52 5G a nezaznamenali jsme žádné komplikace. Vše funguje naprosto hladce, i když jak jsme zmínili výše, estetická stránka hry by zasloužila výraznější update. Ostatně stejně tak jako samotná hratelnost. Ta ve své podstatě rozhodně není špatná, jde o dobrý, a hlavně prospěšný nápad napomáhající rozvoji slovní zásoby, jen by to chtělo výrazněji začistit, vyladit a implementovat více možností osobního přizpůsobení. Zároveň by neuškodila náhodná živočišnost, která by jednotlivé hry vytrhla z pohodlné sterility. Dokážeme si představit koření v podobě power-upů či handicapů. Co takhle na pár vteřin zpřeházet klávesnici nebo škodit blikáním?

Verdikt Jednoduchá a po určitý čas zábavná hra, která prověří vaší slovní zásobu a především rychlost prstů. Celkový potenciál je ovšem díky strohosti a nevyladěnosti zbytečně ponížen. Hře by navíc prospěly personifikační a customizační prvky, stejně tak jako nějaká ta živočišná energie, která by titul vytáhla z obyčejného šprťáckého fotbálku do vyšší ligy.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G a Samsung Galaxy S20.