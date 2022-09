Recenze mobilní hry The Walking Dead: All-Stars. Další křeč dříve úspěšné značky

Co takhle pokosit nekonečné vlny nemrtvých? V této hře budete mít možnost, ale příliš zábavy si neužijete.

Co baví Nenáročné na provoz

Komiksová stylizace Co vadí Brutální stereotyp

Opakující se hrdinové

Nudné souboje

Rozhoduje pouze rating týmu

Minimum hratelnosti 5 /10 Hodnocení

Jsou zde ještě nějací fanoušci fenoménu The Walking Dead? Tak převážně pro ně je k dispozici nová mobilní hra s výmluvným názvem The Walking Dead: All-Stars, pod kterou je podepsáno studio Com2uS Holdings Corporation. Velice nás zajímalo, jestli jde o záhadné vzkříšení značky nebo jen o další zdímačku, a tak jsme se do tohoto relativně slušně vypadajícího mobilního titulu vrhli.

Časy se mění

Nějaká ta doba od vrcholu značky už uplynula a mnoho věcí se změnilo. Některé k lepšímu, jiné zase k horšímu. Jisté však je, že zombie tématika už není zrovna v trendu. Vždy však poskytovala slušnou porci zábavy a skvělý prostor pro únik z kruté reality. Z reality, která je někdy ještě krutější než samotná zombie apokalypsa.



Téměř komiksová stylizace je příjemná

Pravdou však zůstává, že v roce 2022 si už na zadek z nějaké té nemrtvé hordy nikdo nesedne a materiálu s touto tématikou pomalu, ale jistě ubývá. The Walking Dead: All-Stars jde na celou věc tak nějak postaru. Klasické téma zaběhlé značky, známý svět, pohledná grafika, nenáročná hratelnost a tisíce zmasakrovaných hnijících imbecilů.

Relativně bohatý herní obsah titulu je však dehonestován podprůměrnou herní složkou

Relativně bohatý herní obsah titulu je však dehonestován podprůměrnou herní složkou, která dokáže zabavit pouze několik prvních desítek minut. The Walking Dead: All-Stars se skládá ze dvou hlavních složek. Tou první je na první pohled relativně výživná akce, tou druhou potom správa vlastního městečka, postav a zdrojů. Ve svém hradbami obehnaném městě tak budete za získané zdroje budovat výzkumná centra, základny, zbrojnice, administrativní centra a rekrutovat nové přeživší, kteří se budou pokoušet odvrátit téměř nekonečné vlny hladových nepřátel. Tato složka hry je na mobilní poměry celkem robustní a neustále se rozrůstající. Základem jsou především získané zdroje, za které lze stavět a následně i upgradovat.

Divákem v soubojích

To hlavní se ovšem odehrává na bojišti nebo by alespoň mělo. Hra umožňuje rekrutovat bojovníky v celkem šesti třídách, které následně dle vlastního výběru postavíte na bojiště a utkáte se se skupinou nepřátel. Zapomeňte však na jakékoli dovednosti či taktické plánování. Rozhodující je totiž celkový rating teamů, který je určován výbavou, levelem jednotlivých postav a jejich vzájemnou chemií.



Herní náplň je obrovským stereotypem

Jakkoli to může znít zábavně, opak je pravdou. Proti sobě naběhnou dvě party prapodivných postaviček, které se několik sekund řežou hlava nehlava. Jediným zásahem hráče může být pouze využívání speciálních dovedností, vše ale může obsloužit i automatický mód a výsledek bude téměř vždy stejný. V soubojích tak budete často figurovat spíše jako divák. Zklamáním je i celkový počet herních postav, který není zrovna obsáhlý. Ve finále se tak utkávají týmy, které mají ve svých řadách totožné postavy, což vypadá opravdu bizarně a místy i nepřehledně.

V soubojích tak budete často figurovat spíše jako divák

K vzteku ale je, že už před samotným soubojem je jasné, jak celá tato seance skončí. Jestliže na soupeřovu sestavičku nestačíte, je třeba trochu polevelit, přeházet nějaké bojovníky a šup do úspěšného boje. Každá mapa obsahuje několik jednotlivých levelů, které v celku působí jako klasická věž. Hra na vás bude vrhat stále silnější sestavy až do momentu, než dokráčíte k nějakému nesmyslnému bossovi. Po sladkém vítězství se celý kolotoč přesouvá do jiného prostředí, kde se svým „All stars“ teamem svedete několik dalších nudných bitev. A to je v roce 2022 prostě hodně málo.

Nenáročná zábava pro nenáročné zařízení

Vývojáři jako by si tohoto ostudného herního obsahu byli vědomi a připravili pro hráče alespoň více herních módů. K dispozici je tak výprava za zásobami nebo obrana města. Mění se prostředí, mění se odměny, ale princip hratelnosti zůstává opět stejný. Naštěstí lze využívat onen zmiňovaný automatický mód a dvojnásobné urychlení času. Jenže co si pak člověk ze hry odnáší, když nechává hrát telefon a ještě vše urychluje. Vždyť tohle jde proti filozofii her jako takových.



Přeživších není mnoho a neustále se opakují

Nechybí pochopitelně ani žebříčky, nějaký ten psaný lore a utkat se můžete i s výběry online hráčů. V tomto případě se ale připravte na vysoké levely, kterých bez investice skutečných peněz budete dosahovat dlouhou dobu. The Walking Dead: All-Stars je naštěstí bez reklam, ale se silným důrazem na mikrotransakce. Jakmile dospějete do bodu, kdy bude rating vašeho týmu nekonkurenceschopný, bude třeba nenápadně investovat nějakou tu kačku. Lze to i bez toho, ale vzhledem k zábavě, jakou titul nabízí, to není zrovna lákavé.



Na provoz je však titul nenáročný

Hra pochopitelně motivuje hráče jednou odměnou za druhou, a to v rámci denních, týdenních či měsíčních výzev. Po obsahové stránce se zdá být všechno v pořádku, jenže k čemu to všechno, když souboje jsou pouze na koukání. Pochválit musíme alespoň příjemnou komiksovou stylizaci, která nejenže dodává vizuálu šmrnc, ale je i nenáročná na provoz. Recenzovali jsme na zařízení Samsung A52 5G a vše šlapalo tak, jak by mělo. Dokonce i bez tradičního zahřívání. Díky nenáročnosti tak rozjedete hru i na slabších zařízeních. Titul je určen ke hraní na výšku telefonu a s ovládáním nebude mít nikdo žádné problémy. Vše je naprosto intuitivní a lze si vystačit s jedním prstem. The Walking Dead: All-Stars je tradiční sledovací hra, která se umí obsluhovat sama, což není zrovna dobrá vizitka.