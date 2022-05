Recenze mobilní hry Transport Tycoon Empire: City. Kolo štěstí se roztáčí

Máte chuť na nějaký ten budovatelský simulátor? Máme pro vás jeden tip, i když s výhradami.

Žánr všech možných tycoonů je tu s námi už pěknou řádku let. Stal se oblíbeným pro svou jednoduchost, ale zároveň velkou zábavnost. Je ideální téměř pro každou platformu, včetně té mobilní. Výhoda tohoto žánru navíc spočívá ve velké variabilitě, jelikož se může věnovat téměř čemukoli. Jednu z dalších verzí jsme si rádi vyzkoušeli v rámci mobilní hry Transport Tycoon Empire: City. Možná tak trochu z nostalgie, možná ze zvědavosti, ale hlavně pro vás, naše čtenáře.

Klasika, která nezklame

Vývojářské studio Alda Games má ve svém portfoliu více než desítku mobilních her, pokud se však zaměříme na tycoon žánr, jde o první pokus. To ale rozhodně neznamená žádné větší nevýhody a není tak důvod k obavám. Nikdo totiž velké inovace v rámci žánru zrovna neočekává. Hranice jsou pevně a jasně nastaveny, což rozhodně platí i o herních mechanismech. Klíčové je tak pouze samotné zpracování, vhodná volba tématu a pochopitelně správná optimalizace.



Česká lokalizace jistě potěší, byť není dotáhnutá

Transport Tycoon Empire: City se tedy drží zaběhnuté formule a staví na stejných základech, jako stovky předchůdců. Protentokrát je pozornost zaměřena na nákladní dopravu, těžbu surovin a budování vzkvétajícího města. Cílem hráčů je tak plnit jednotlivé kontrakty, jež napomůžou k proměně malého satelitního městečka v obrovskou metropoli.

K tomu všemu je pochopitelně zapotřebí klíčových surovin, které je třeba nejdříve vytěžit, následně dopravit do velkoskladů, přetavit v požadovaný materiál, ten použít k výrobě stavebního materiálu a následně za pomoci dopravních prostředků dopravit zpět na místo určení. Roztáčí se tak klasický klikací kolotoč, který postupem času nabývá větších a větších rozměrů, kdy pro úkol A potřebujete splnit B, pro B je však zapotřebí C a pro to zase D.



Herní obsah je víceméně klasického střihu

Čím pokročilejší stádium hry, tím je třeba činit delší řetězec úkolů. Někdy z toho až brní hlava, ale takové již tycoony jsou. Přestože většinu času hry budete jen bláznivě klikat a čekat, je v tom něco příjemně uspokojivého. Nejspíše ten viditelný virtuální progres. Sledovat totiž, jak všechno klape jako na drátkách má určitý ozdravný efekt.

Manažerem města

Jako hráč se budete muset starat o vozový park, nakupovat nové mašiny, vylepšovat jejich transportní kapacity, ale stejně tak je třeba věnovat pozornost levelování klíčových budov apod. To vše v zájmu celkové efektivity budování vlastního impéria. Za splněné kontrakty hráč obdrží zkušeností body, virtuální penízky a nějaký ten důležitý materiál. Ve hře ovšem existuje velké množství surovin, které jsou zapotřebí k dalšímu postupu.



Kolu štěstí a bedýnkám se nevyhnete

Mimo těch, které si lze vytěžit a vyrobit, jsou tu také ty, které je možné vytočit v kole štěstí či plněním nejrůznějších výzev. Ano, Transport Tycoon Empire je hra plná beden s odměnami, a to za každé prdnutí. Denní odměny, týdenní odměny, odměny za plnění výzev, odměna za odměnu apod. Neustále budete přebírat nějaké suroviny a ty dále využívat k vylepšování. Mimo to je k dispozici klasické kolo štěstí. Kdo rád netočí, tenhle tycoon si asi moc neužije.



Vytěžit, dopravit, vyrobit, zpracovat

Všechno to vypadá docela zajímavě a v samotném úvodu funguje docela dobře. Postupem času se však potřeba klíčových surovin či herního platidla začne zvyšovat a na řadu přichází sledování reklam, popřípadě nutnost investovat skutečné peníze. Je to takový ten klasický příklad plíživého zla, které v počátku příliš neregistrujete a než se nadějete, jste v tom až po uši. Vývojáři tento nenápadný přechod zpracovali poměrně mistrně a nutnost reklam či investic přichystali až na moment, kdy už máte něco za sebou. Pěkně pomalu a nenápadně.

Rychlá otočka, šup a točka

Monetární politika hry není nikterak agresivní a jde výhradně o volbu. Žádné nevynucené reklamy ani neustále vyskakující okna, která vás nutí tam, kam nechcete. Ale v pozdějších fázích hry se bez nich Transport Tycoon Empire: City stane hrou na čekanou. Cooldown jednotlivých činností se prodlužuje až na hodinu a v tomto mezičase tak nezbývá než čekat. Celá dynamika hry se začne brzy zpomalovat a hráč je postaven do situace, kdy buď musí čekat, platit nebo sledovat reklamy. Ani jedna z možností není úplně lákavou, díky bohu alespoň za možnost výběru.



Odměny na vás čekají za všechno

Hra je koncipovaná na šíři zařízení a ovládání je tak více než pohodlné, a to zejména díky celkové nenáročnosti hry. Pravdou však je, že některá tlačítka by v zájmu přesnosti mohla být o něco věští. Hru jsme recenzovali na Samsugu A52 5G a ten chod hry ani nezaznamenal, to samé platí i o výkonnějších zařízeních Samsung Galaxy S21 5G a Xiaomi 12. Zvlášť u těchto dvou potěší vysoká obnovovací frekvence displeje, i když hra ji žádnou frenetickou akcí nezatíží.



Jen škoda té utahanosti v pozdějších fázích hry

Silně stylizovaná a nedetailní grafika je slabším strojům rozhodně nakloněna. Závěrem ještě zmiňme, že titul je pochopitelně zdarma, a hlavně lokalizovaný do českého jazyka, což je rozhodně super. I když ta čeština není úplně dotáhnutá a zasloužila by více doladit. Ve hře lze nalézt velké množství popisků, které prostě chybí.

Verdikt Transport Tycoon Empire: City je klasickým zástupcem legendárního budovacího žánru v mobilním provedení. Po stránce herních mechanismů nenabízí žádné novinky ani inovativní prvky. Na druhou stranu se drží zaběhlého standardu a přináší tradiční herní zážitek. Zážitek, který se bohužel v určitém momentu stane utahaným a směřuje spíše ke kolům štěstí a reklamám než k budování vlastního města. Celkově jde tak o průměrný klikací tycoon, který dokáže zabavit, ale také dost naštvat. Na občasné hraní ale rozhodně dostačující.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Xiaomi 12 5G a Sony Xperia 5 III.