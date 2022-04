Recenze monitoru ViewSonic ColorPRO VP2785-4K. Špičkové barvy a 4K bez rámečků

Pro skvělý herní zážitek není nutně potřeba čistokrevný herní monitor. ColorPRO od ViewSonic to rozhodně potvrzuje.

Co baví Špičkové podání barev

Pohyblivá konstrukce

4K rozlišení

Široká nabídka portů Co vadí Slabší HDR pro hry

Chybí repráčky

Nepodporuje G-Sync a FreeSync 8 /10 Hodnocení

Herních monitorů je na trhu celá řada a s příchodem nových grafických technologií se tento seznam jen rozšiřuje. Stále více se ale objevují uživatelé, kteří nechtějí specializované monitory, nýbrž všeuměly. Kromě her ještě chtějí skvěle zvládat svou grafickou práci.

Ačkoliv je vždy nejlepší soustředit se na jedno odvětví a specializovat se v něm, neznamená to, že se nedá najít monitor, který bude vyhovovat oběma požadavkům. Proto jsme byli velmi zvědavi na ViewSonic ColorPRO VP2785-4K, který je koncipován jako profesionální monitor pro fotografy a grafiky, který ale hravě zvládne i videoherní branži. Jak kvalitně?

Minimalistický krasavec

Jestli mě oproti nedávno testovanému modelu Elite něco zaujalo, pak je to veskrze minimalistický stylový design. Tam, kde herní monitory často tlačí na mohutnou notu a zabírají na stole tunu místa šel ColorPRO cestou ultra tenkých rámečků, prohnutého elegantního stojanu a maximální mobility. Tenké rámečky rozhodně jen umocňují dojem z IPS panelu samotného, který zvládá 4K UHD rozlišení. Na dolní liště ve předu se pak vpravo schovávají jen jemně osvícené ovládací prvky, kterými se dostanete do hlavní nabídky monitoru a tlačítko pro zapnutí. Žádné futuristické prvky, nálepky ani jiné rušivé elementy.



Monitor má krásně minimalistický design a nezabírá moc místa na stole

Monitor sám o sobě je překvapivě tenký, pohyblivý kloub je napojen na velmi stylově vypadající stojan, který je pak zapuštěn do podstavce. Celá konstrukce zabírá opravdu velmi málo místa a pro mě osobně byla skvělým bonusem také možnost obrazovku téměř libovolně otáčet do stran, vybírat výškovou pozici, náklon do všech čtyř směrů (až o 120 stupňů) a dokonce vše otočit o 90 stupňů svisle. Ať už je tedy vaše pozice za stolem jakákoliv, ColorPRO se vám přizpůsobí a osobně jsem měl díky tomu mnohem pohodlnější sezení i hraní.

Technické specifikace Typ panelu : IPS

: IPS Úhlopříčka : 27 palců

: 27 palců Rozlišení : 3840 x 2160 px

: 3840 x 2160 px Frekvence : 60Hz

: 60Hz Kontrast : 1000:1

: 1000:1 Odezva : 5ms

: 5ms Konektory : 2x HDMI 2.0, DisplayPort, mini DisplayPort, USB-C, USB-A, 3.5mm Jack (in a out)

: 2x HDMI 2.0, DisplayPort, mini DisplayPort, USB-C, USB-A, 3.5mm Jack (in a out) Technologie : HDR, filtr modrého světla, barevné pokrytí (99% Adobe RGB, 100% sRGB), obraz v obraze (PiP)

: HDR, filtr modrého světla, barevné pokrytí (99% Adobe RGB, 100% sRGB), obraz v obraze (PiP) Cena: 27 090 Kč

V dolní zadní části se schovávají všechny porty na připojení monitoru k počítači a dalším zařízením. A zde se testovaný kousek opravdu vyznamenal. Nabízí totiž velmi bohatý repertoár portů, konkrétně DisplayPort, mini DisplayPort, dva HDMI 2.0 porty, 4 klasické USB porty a jeden USB-C port, který lze využít i pro nabíjení notebooku. Samozřejmostí jsou dva sluchátkové výstupy, a to jak in tak out. Škála připojitelnosti je tedy opravdu pestrá, což je příjemně překvapilo. Mít možnost skrze novou generaci USB-C kabelu napájet notebook i přenášet obraz najednou je opravdu skvělé.

Dokonalý na práci, vystačí i na hry

Pokud si monitor kupujete pro práci s grafickými programy a občasné hraní her, budete nadmíru spokojeni. Oproti tradičním herním monitorům (i mnoha konkurenčním pracantům) totiž nabízí ColoPRO velmi široké barevné pokrytí. Konkrétně jde o 99% AdobeRGB palety a rovnou 100% sRGB palety. To znamená neuvěřitelně věrohodné znázornění barev, a to jak při práci s fotografiemi ve Photoshopu, tak hraní her.



Velká nadílka portů znamená možnost připojit monitor ke spoustě různých zařízení

K tomu přidejte další silné stránky monitoru, jako je 4K UHD rozlišení s celkovou hustotou pixelů 163 PPI, kontrast 1000:1 a maximální jas 350 nitů. To vše dohromady znamená neuvěřitelně ostrý a především věrohodný obraz bez barevného zkreslení, přesaturovaných a rozmazaných scén.

Profesionalitu monitor potvrzuje v nastavení, kde si může uživatel bez zbytečného zavrtávání do systému změnit a nakalibrovat různé barevné kombinace (Adobe RGB, sRGB, REC709, EBU a jiné). Pro hráče videoher to pravděpodobně bude jen výčet pojmů, pro grafiky a fotografy však jde o velmi užitečný nástroj. A jak vždy říkáme, je lepší mít a nepoužívat, než naopak.



Otočný kloub umožňuje obrazovce točit se do všech směrů

Pro hráče už monitor má o něco schůdnější nabídku. Vysoké 4K rozlišení a špičkové podání barev velmi potěší, obnovovací frekvence 60Hz už je ale naprostým průměrem a především hráči esportu, kteří jsou zvyklí na 240Hz monitory se jen ušklíbnou. Na druhou stranu, 60Hz pro občasné hraní naprosto bohatě stačí a většina her například na nové generaci konzolí běží právě s touto frekvencí. Mnohem horší je absence technologií G-Sync a FreeSync, takže se v některých případech lze setkat s menším trháním obrazu. Stalo se mi to např. u hry Ready or Not, naopak Elden Ring běžel krásně plynule a syté barvy jsem si vyloženě užíval.



V menu najdete rychlý přístup ke všem důležitým funkcím

Vzhledem k zaměření monitoru se nelze divit, že zcela chybí integrované repráčky, na které jsem si zvykl u modelu Elite, který je zaměřený právě na hráče. To částečně vynahrazuje sluchátkový port, do kterého lze zapojit i sestavu repráčků nebo soundbar, což je v dnešní době stejně naprosté minimum, co hráč u PC očekává. Hraní na interních repráčkách monitorů totiž většinou plnohodnotný zážitek nenabízí.

Monitor také nabízí podporu HDR10, které sice není tou nejlepší možnou variantou, skvěle jej ale využijete při sledování filmů, Youtube videí a samozřejmě hraní her, které technologii podporují. Trošku jsem si musel pohrát s nastavením jasu, aby se HDR využilo nejlépe, opět ale pomohl výborný kontrast a v základu vysoký jas.