Recenze multiplayeru Halo Infinite. Konečně pořádná střílečka!

Co baví Návyková a svižná hratelnost

Rozsáhlý arzenál zbraní

Různorodé mapy

Příjemné a přehledné UI

Skvělá grafika a soundtrack Co vadí Hra žebrá o peníze, kde to jen jde

Některé zbraně jsou nevybalancované

Občas nevyvážené 8 /10 Hodnocení

Call of Duty: Vanguard nás příliš nenadchlo a Battlefield 2042 je vyloženě zklamáním. Velké střílečky se střetly v boji a ani jedna nedopadla dobře. Po pár letech vývoje však nastupuje legenda. Halo, které momentálně vychází na Xboxech i PC, má mimořádně dobrou formu. Ačkoli na kampaň ještě čekáme, multiplayer (stále v betě) již vyšel a my jsme z něj vyloženě nadšení.

Halo 5 Guardians: s Master Chiefem až na věky (recenze)

Celá situace kolem Halo byla samozřejmě zajímavá. Když hra ukázala svou kampaň na E3 roku 2020, vyvolalo to spíše zklamání. Microsoft sice pak dodal, že se jedná o velmi předběžnou verzi, bohužel trailer na to dostatečně neupozornil. Před vývojáři nebyl snadný úkol, každopádně šli do sebe, a nakonec se vytasili se zajímavým konceptem. Vydáme samostatně kampaň, kterou si musíte koupit (a bude součástí Xbox Game Pass) a multiplayer, který je zdarma.

Ponechme to dobré, zahoďme to špatné

To samozřejmě není jedinou komplikací, co Halo Infinite mělo. Poslední střílečka série Halo 5: Guardians byla spíše zklamáním a vývojáři museli přesvědčit nováčky i fanoušky, že Halo Infinite bude lepší. Pátý díl osobně nepovažuji za vyloženě špatný, nicméně nový prvek hry, využívání trysek na různé nárazy a tvrdé dopady, aniž byste museli vlastnit speciální předmět, udělalo multiplayer zmateným. Jiné věci, jako příjemnější UI a možnost mířit všemi zbraněmi, však hru dost zpohodlněla.



Vývojáři se poučili, odstranili pár zbytečností z Halo 5 a vylepšili UI

Plán byl tedy jasný. Trysky jdou ze hry, UI ponecháme. Hra nyní připomíná hratelnost dřívějších Halo, ale s moderním UI, které lépe sedne do rukou. Herní zážitek je stále o rychlosti, ale nutí vás taktizovat, promyslet si důležitější místa na mapě a spolupracovat jako tým.

Hra nyní připomíná hratelnost dřívějších Halo, ale s moderním UI, které lépe sedne do rukou.

Halo Infinite je díky tomu přesně tou multiplayerovou arénou, kterou jsme si přáli. Pro neznalce série, Halo se nejlépe přirovná ke hrám jako je Quake 3 nebo Unreal Tournament. Zbraně si nevybíráte a musíte je nacházet po mapě. Ačkoli v Halo nesbíráte život, kvůli štítu je vaše postava odolná a jelikož se štít po chvilce obnoví, důležitým prvkem hratelnost je umět se stáhnout, obnovit zdraví a jít zpátky do boje.



Některé zbraně je třeba vybalancovat, ale s každou se hraje jinak

Postupně se seznámíte s dalšími vychytávkami, které vám pomohou. Všechny šílenosti jako pokládání štítu nebo v trailerech propagovaný vystřelovací hák musíte najít jako použitelné předměty. Množství je díky tomu umírněné, ale neznamená to, že by nezměnily hru. Naopak, když se to naučíte využít, pořádně to zamíchá kartami. Hák společně s energetickým mečem je vražednou kombinací, zatímco štít je užitečnou ochranou proti sniperům.

Nové mapy a nové zbraně

Hratelnost jde vždy ruku v ruce s arzenálem. Většina zbraní je stejná, mnoho menších věcí se na každý pád změnilo. Je zde pár novinek jako zbraň s obřím bodákem, která je velká jako raketomet a každého zabije na jednu ránu, energetická puška (v podstatě blesková sniperka), která je úplně k ničemu a brokovnice s odrážejícími se energetickými střelami, která mě prostě baví. Staré zbraně jsou podobné originálu, ale ne vždy stejné. Například covenantská puška nyní střílí po dávkách.



Mapy jsou pestré, nicméně je jich relativně málo

Ačkoli některé zbraně mi vyloženě nesedly, platí, že každá táhne k jinému stylu hraní. A to je velký klad! S energetickým kladivem pobíháte a ničíte vše, co vám stojí v cestě, se sniperkou odstřelujete a s pistolkou nebo samopalem bojujete na středně velkou vzdálenost. Právě to, zda zbraň pochopíte správně, určí váš úspěch. Pro správné šílence je tu dokonce výbušný barel, který můžete házet.

Ačkoli některé zbraně mi vyloženě nesedly, platí, že každá táhne k jinému stylu hraní.

Pokud je pro vás střelná zbraň málo, nasedněte do vozidla. Ve hře jsem nenašel nové fáro, musím každopádně pochválit, že využívají i vozidlo rasy Brute, které z nějakého důvodu zmizelo v Halo. Vozidla bohužel dokážou způsobit nevybalancovaný souboj, jelikož se na mapě objevují náhodně. Mapy ale oživí a je uspokojivé kosit nepřátelské hordy, zatímco sedíte za volantem nebo obsluhujete kulomet.



Některé mapy jsou spíše na dálku, jiné podporují boje na krátkou vzdálenost

Halo Infinite nabízí dostatek map, abyste využili všechno. Přesto se začnou rychle opakovat. Ve hře jsou v základu dva herní módy, a to 4v4 a 8v8. Nabídka map je dostatečně pestrá. Máte tu uličky města, otevřená prostranství, mapy zaměřené na boj nablízko i mapy, které mají hodně vozidel. Přestože některé mapy mi nesedí, hře se nedá upřít, že každá mapa má smysl a apeluje na jiný herní styl.



Týmová spolupráce je základem a výrazně doporučujeme hrát s přáteli

To platí i o módech. Máte tu klasický Team Deathmatch, obsazování bodů, držení míče nebo kradení vlajky. Vždy platí, že sehraný tým je základ. Pokud se od týmu budete držet dál, tak vás nepřátelé uštvou jak smečka vlků. Hra je mnohem zábavnější s přáteli s mikrofonem.

Nabídka map je dostatečně pestrá. Máte tu uličky města, otevřené prostranství, mapy zaměřené na boj nablízko i mapy, které mají hodně vozidel.

Hratelnost ovlivnila také grafiku. Hra vypadá skvěle a zaměřuje se spíše na účel. Halo Infinity je barevné, v mapě se vyznáte. Nemluvíme teda o realistickému ztvárnění jako nabízí například Battlefield, ale zatímco v Battlefield 2042 často nevím, kdo je spojenec a kdo nepřítel, zde se vyvážení krásy a účelu povedlo na jedničku. Vše doplňuje skvělý dynamický soundtrack a hodí se zmínit, že ačkoli mluvíme o betě, technických problémů jsem našel minimum. Hru jsem testoval na herním notebooku.

Buďte krásní a přispějte pár drobných

Multiplayer je free-to-play a musíte bohužel počítat s tím, že peníze se rejžují, kde to jen jde. Postup naštěstí dává smysl pro každého. Získáváte expy a s postupem na novou úroveň se vám odemknou nové předměty. Expy jsou závislé na plnění denních výzev. Hře to dává cíl a mnohdy pokračujete dál, dokud challenge není splněný, každopádně může být frustrující, když zabijete 20 nepřátel, ale v praxi splníte jen 1 challenge a z celé mapy dostanete 50 expů. Vývojáři údajně již pracují na změně.



Vozidla hru příjemně zpestří, objevují se však náhodně a mapa může být nevybalancovaná

Jakmile dosáhnete nové úrovně, zjistíte, že hodně předmětů vyžaduje vlastnictví Battle Passu. A když skočíte do obchodu, zjistíte, že herní měnu nemůžete vydělat a vždy si ji musíte koupit za skutečné peníze. Trošku nepříjemné leč pochopitelné s ohledem na to, že hra je zdarma. A dost možná do toho i ty peníze dáte, jelikož upravovat se dá všechno, od kusů zbroje po zbraně a auta a vlastně je to dost zábavné. Každá postava může být unikátní. Já za hru neplatil, má postava má krásnou ocelovou šedou (možná to změním na vojenskou šeď). Žádná věc naštěstí neovlivní hratelnost, takže se nebojte. Pay-to-win zde nefunguje!

Sice bych uvítal více map a trošku pozměnil vybalancování některých zbraní. Až na pochopitelné věci kvůli free-to-play modelu a na pár drobností si přesto nemám na co stěžovat. Multiplayer Halo Infinite prošel na jedničku, a to je více než vítané, když byl tento rok bohužel plný zklamání.