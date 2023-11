Recenze multiplayeru hry Call of Duty: Modern Warfare III. Povedená akce s minimem změn a novinek

Po vlažně přijaté kampani přinášíme recenzi multiplayeru, který mohl napravit pošramocenou reputaci letošního ročníku Call of Duty, ale bohužel se tak nestalo a uspěchaná výroba je cítit na každém rohu.

Co baví Dobře navržené mapy

Grafika a zvuky

Pořád se jedná o kvalitní multiplayer Co vadí Zdlouhavé levelování

Příliž rozlehlá mapa v Zombie režimu

Málo změn oproti minulému dílu

Umělé natahování herního času 6 /10 Hodnocení

Akční FPS pro PC, PS4, PS5, XO a XSX ● Cena: 2 099 Kč ● Singleplayer a multiplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Internety už dávno koluje zpráva, že autoři měli nějakých šestnáct měsíců na vývoj a zejména na příběhové části hry to bylo poznat extrémně. V multiplayeru se opět dočkáme kvalitní rubanice s ostatními hráči na hezky navržených mapách, ale Modern Warfare 3 se nijak výrazně neliší od svého předchůdce. Tedy kromě faktu, že tentokrát se jedná o velmi frustrující grind za lepší výbavou. Prostě všechno zavání uspěchaností a utratit těžce vydělané peníze za tuto hru bych doporučil pouze skalním fanouškům série.

Zdlouhavý grind odradí mnoho hráčů

Všechny díly Call of Duty mají vlastně jednoduchou levelovací premisu. Střílíte po ostatních hráčích vším, co je po ruce a hbité reflexy s přesnou muškou vám vydělávají zkušenosti na koupi té jediné vysněné pušky, kterou používají všichni ostatní. Když už máte kvér, můžete se dovybavit vším ostatním, co moderní voják potřebuje k přežití. Od tlumiče, přes lepší oblečení až po kamufláž připomínající obrazy expresionistů.

Povětšinou bylo grindování v CoD ozvláštněno výraznou odměnou na konci, i když těžce zaslouženou. V MW3 je značné množství zbraní skryto za tzv. Armory Chalanges, což ve výsledku znamená, že musíte denně plnit různě úkoly. Hra vás tím pádem nutí se denně přihlašovat, hrát způsobem, který vás nebaví, anebo získávat předměty, které musíte odemknout před tím, než získáte ten vámi vytoužený artefakt. Celý levelovací proces působí jako uměle natahování herního času, navíc dosti nudným způsobem.

Změny v dovednostech pouze na oko

Systém změn u perků, tedy dodatečných dovedností rovněž působí pouze jako změna, jen aby se neřeklo. V minulosti jste měli k dispozici strom dovednosti, nyní jsou tyto perky navázány na kusy oblečení. Jako třeba schopnost tichého pohybu je přiřazená k botám. Což zní logicky, ale jinak ty boty své vlastnosti nemění. Novinkou jsou vesty. Každá vesta vám dává jiné vlastnosti a působí spíše jako více perků spojených do jednoho. Například taková Gunner vesta vám přidá rychlost nabíjení a více nábojů do startu. Život vám nezachrání, ale alespoň něco.

Co dělá z CoD tak populární online střílečku, jsou bezesporu mapy. Veteráni si přijdou na své, neboť zde najdou soubor dobře známých lokací z původního Modern Warfare 2, jako Terminál, Wasteland, Afghan apod. Ty jsou opravdu dobře navrženy a je to příjemný pocit vrátit se na stará známá místa, jenže s hrou, která nepůsobí zrovna nově a svěže.

Výborně zpracovaný arsenál

Na co se můžete spolehnout, je prezentace boje v CoD. To bude asi už navždy čirá zábava a satisfakce ze střelby. Zbraně působí reálně, tedy alespoň jejich zvukový projev a smrtící účinek. Každou zbraň, kterých jsou mraky, si můžete vybavit myriádou udělátek a mít tak radost z toho, že vaše utracené body zkušenosti nepadly vniveč, neboť s každým vylepšením se to rube líp a líp. Rovněž mi připadá, že samotný pohyb po mapě je rychlejší a akce svižnější, než tomu bylo v minulosti.

Většina herních módu z předchozího ročníku taky zůstala, jako Domination nebo Hardpoint. Přítomen je rovněž nový režim zvaný Cut Throat, který můžu označit za velmi zdařilý doplněk. Jedná se o hru třech týmu o třech hráčích. Skupiny soupeří mezi sebou na tři vítězná kola bez možností respawnu. Tento režim se mi líbí z prostého důvodu, protože vás nutí hrát jako jeden tým s tím, že pokud zemřete, oslabíte vaše parťáky v aktuální rundě.

Zombie režim trošku nudí

Pokud už nechcete hrát proti živým nepřátelům, máte možnost hrát proti těm neživým. Zombie mód sice úplnou novinkou není, ale doznal změn, co se herního projevu týče. V minulosti jste se bránili proti stále silnějším vlnám nemrtvých hord. Nyní vás hra vypustí ve stylu DMZ do nadcházející Warzone mapy Urzikstanu. V tříčlenném týmu se potulujete po zombifikované mapě s cílem plnit určité smlouvy, hledat vybavení a probít se do středu mapy.

Pokud vás to začne nudit, můžete se kdykoliv a kdekoliv, a hlavně beztrestně evakuovat, což působí lehce nereálně a ubírá to na napětí. Jasně, ani předchozí zombie režimy neměly přesně definovaný cíl, ale aspoň jste se mohli pokusit s kámošem přežít co nejdéle proti stále šílenějším hordám zombíků. V MW3 si můžete obtížnost zvýšit tím, že se dobelháte k jednomu z vnitřních kruhů. Jenže tato mapa je postavená pro cca 150 hráčů, tím pádem je atmosféra mrtvolnější, což možná autoři i zamýšleli, ale atmosféru to nestupňuje, spíše zabíjí.

Některé úkoly jsou přeci jen zábavnější, například sledování nebezpečného monstra nebo čištění zamořených obydlí. Tu a tam se na mapě rovněž objeví lidští nepřátele, kteří vám dokáži poměrně slušně zavařit. Vydělané peníze utrácíte na stanicích, kde upgradujete zbraně a snažíte se tedy získat natolik silnou výbavu pro přežití ve vnitřním kruhu mapy, kde jsou nepřátele nejtužší. Nápad je to dobrý, ale mapa je opravdu rozlehlá a než se dostanete dovnitř, začne to trochu nudit.

Samozřejmostí nového Call od Duty je bohatý battle pass. Při jeho zakoupení se dostanete ke stovce nejrůznějších odměn, jež si postupně otevřete. Většinou se jedná o kosmetické záležitosti, a i když si battlepass nekoupíte, nějaké tiery jsou zdarma, takže úplně zkrátka nepřijdete.