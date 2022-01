Recenze myši Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed. Střední třída na baterky

Co baví Perfektní ergonomie

Solidní výdrž

Kvalitní senzor Co vadí Žádné podsvícení

Divné umístění DPI tlačítek 7 /10 Hodnocení

Razer to do nás poslední dobou klopí měrou vrchovatou a letošní rok začal hbitě sluchátky Kaira Pro. Další na řadě v redakci je tedy nástupce jedné z nejlepších herních myší, které nám kdy prošly rukama. Konkrétně mluvíme o řadě DeathAdder a její parádní ergonomii.

Razer DeathAdder V2 Pro: špičková ergonomie a bez drátů | Recenze

Po klasické verzi V2 a bezdrátové V2 Pro tu máme střední třídu, která si bere od každého trochu a nabízí za relativně přijatelný peníz svůj značkový design, bezdrátové připojení a všestranné využití. Několik kompromisů se však rozhodně najde.

Stále stejné křivky

Pokud je místo, kde DeathAdder vyniká, pak je to prvotřídní ergonomie a design, který ideálně sedne do ruky a umožní pohodlí na dlouhé hodiny u počítače. Zde se vše obešlo bez kompromisů, stále tu máme skvělou konstrukci z černého matného plastu, křivky do šířky a pěkné zaoblení, na které pohodlně sedne dlaň. Hmotnost se pohybuje kolem 89 gramů, s baterií se však ještě o něco navýší. Nejde tedy o žádné pírko a pokud potřebujete opravdu lehkou myš, budete muset hledat jinde.



Ergonomie a pohodlí hrají i v tomto případě první housle

DeathAdder byl pro mě vždy neuvěřitelně pohodlný a na tom se nic nezměnilo. Některé ovládací prvky se ale přestěhovaly, a to už moc s povděkem nevítám. Hlavní dvě tlačítka myši jsou zapuštěna do samotné konstrukce a jsou perfektní. Také kolečko je krásně robustní a velmi precizní. Nalevo nechybí dvě tlačítka, která jsou dostatečně prostorná a dobře sedí pod palcem. Další dvě programovatelná tlačítka se však z pozice za kolečkem přestěhovala do levého předního rohu, a to mi vůbec nesedí.

Pokud myš používáte tak nějak automaticky a jste rychlí klikači, kolikrát vám prst ujede a místo myšítka stisknete jednu z dodatečných kláves. V základu je na nich nastaveno přepínání citlivosti, a to pak není moc intuitivní práce. Osobně preferuji DPI tlačítka na zádech, kde na ně mohu rychle přeskočit z kolečka, a ačkoliv se s tím DeathAdder vrátil do starých kolejí, je to hodně o cviku a vašem vlastním zvyku. Nechci to tedy dávat do čistých záporů, umístění mi však nepřijde moc šťastné.

Technické specifikace Rozhraní : 2.4GHz HyperSpeed, Bluetooth

: 2.4GHz HyperSpeed, Bluetooth Senzor : Optický

: Optický Hmotnost : 86 gramů (103g s baterií)

: 86 gramů (103g s baterií) Maximální citlivost snímače: 14 000 DPI, 300 IPS

14 000 DPI, 300 IPS Počet programovatelných tlačítek: 7

7 Dodatečné funkce: vyměnitelné baterie

vyměnitelné baterie Cena: 1 999 Kč

Kromě trochu zpřeházeného ovládání je tu ještě další rozdíl oproti dražšímu modelu Pro, a sice chybějící texturované a pogumované boky, díky kterým se myš mnohem lépe držela i při těch nejagresivnějších kláních. Na druhou stranu mi to vůbec nevadilo a myš dobře sedí i tak. Celkově jde tedy o DeathAdder tělem i duší, jen s trochu osvěženou fasádou.

Sprintér to není, ale postačí

Jelikož nejde o tu nejvyšší třídu, nemůžete tu čekat všechny technologické serepetičky, vyhrazené pro to nejlepší. V2 X HyperSpeed však stále nabízí nejnovější 5G senzor Razeru s maximální citlivostí 14 000 DPI, který je naprosto dostačující pro běžné hraní. S myší jsem zkoušel jak klidnější hry, jako nejnovější God of War, tak online střílečky jako Apex Legends či Call of Duty Warzone, a myš byla velmi svižná a hlavně precizní. Jediné, co mě trochu brzdilo, byla hmotnost, jsem totiž zvyklý na lehčí myši pro rychlejší pohyb, ale to už je opět věc preferencí.



Žádné RGB podsvícení tu nenajdete, DeathAdder V2 je velmi minimalistický

Myš je tedy velmi hbitá na běžné hraní a práci, musíte ale počítat s tím, že se nemůže rovnat těm nejlepším myším pro kompetitivní hraní, které se honosí citlivostí 20k, snímáním povrchu či dalšími technologiemi, jež nabízí mírnou převahu. Na esportové scéně a v online zápasech proti dobrým hráčům rozdíl prostě bude znát, ale kvůli tomu si nejnovějšího DeathAddera rozhodně pořizovat nebudete.



Po odloupnutí krytu můžete dovnitř nasoukat AA nebo AAA baterii

Na rozdíl od předchozích modelů je tu také interní akumulátor nahrazen klasickými bateriemi. Myš se umí připojit skrze 2.4GHz adaptér i Bluetooth, takže se můžete přepínačem na spodní straně v mžiku přepojit mezi několika zařízeními. Do myši můžete nasoukat jak klasickou AA, tak AAA baterii, podle čehož se také lehce změní hmotnost myši. Výhodou je výdrž, která se v případě 2.4GHz připojení pohybuje nad hranicí 230 hodin, při Bluetooth pak vyskočí na solidních 615 hodin. Pokud tedy myš hodláte používat např. na práci s notebookem, vydrží vám věčnost. Ani při aktivním hraní si však s častou výměnou baterie nemusíte lámat hlavu a hlavně není potřeba neustále hledat kabel.

Okrajově se ještě zmíním o softwaru Synapse 3, skrze které si můžete kompletně nastavit a naprogramovat jednotlivá tlačítka, úrovně citlivosti a další náležitosti včetně lepšího přizpůsobení k právě využívané podložce (zajímavý detail). Jelikož zde zcela chybí populární podsvícení Chroma RGB, nenastavíte si tu vůbec nic. Pokud tedy preferujete minimalistický design bez zbytečných světýlek, jste tu správně.