Recenze notebooku Gigabyte G5 KC. Nejnovější RTX dostupná pro všechny

Moderní trh je doslova přesycen nejmodernějšími herními notebooky, u kterých výrobci rok co rok soupeří ve výkonu, designu a dalších vychytávkách, které z poloviny uživatel ani pořádně nevyužije. V redakci máme nejnovější generaci notebooku Asus Zephyrus G15, jehož nejvyšší konfigurace vás vyjde tak na cenu staršího bazarového auta, což je docela šílená představa už sama o sobě. Nikdo ale neříká, že je nutné kupovat vždy jen to nejlepší, abyste si dobře zahráli.

Recenze notebooku Asus ROG Zephyrus M16. Váží jen dvě kila a nebojí se práce

V případě, že nakupujete chytře lze totiž za relativně přijatelné peníze nakoupit výborný herní notebook, který bez problémů přelouská většinu moderních her a přitom vás neobere o poslední korunu. I proto nás velmi zajímala novinka v podobě notebooku Gigabyte G5 KC, který je navíc v tuto chvíli ještě k sehnání v pěkné akci s cenovkou pod 30 tisíc korun. Protože není nic lepšího, než doprovodit děti do školy parádním herním notebookem.

Nesuď notebook podle obalu

Gigabyte G5 KC nás při testování příjemně překvapil hned v několika případech, vzhled to ale rozhodně nebyl. Testovaný kousek je každým coulem naprosto oddaný pracant, který vás nezklame při hraní, práci ani stříhání videa, čemuž je vzhled a konstrukce zcela podřízena. Nenajdete tu hodnotné materiály, nejtenčí tělo na trhu ani další vychytávky, kterými se chlubí podstatně dražší notebooky. Ostatně, nejdůležitějším bodem bylo dostat cenu co nejníže a přitom nalákat na nejnovější grafickou kartu z rodiny RTX. A to se povedlo.



Konstrukce je robustní a vydrží i prudší zacházení

Notebook je vyroben z kvalitního černého plastu, konstrukce je velmi robustní a pevná. S radostní jsem zjistil, že nikde nic nevrže, neodstává ani nepůsobí levně či nedodělaně. Ačkoliv je design a vzhled celkově vždy velmi subjektivním pojmem, mě osobně notebook připomněl takové ošklivé káčátko, které si však získalo mé srdce nekompromisním nasazením a snahou mi vyhovět při herních maratonech. A to se sakra počítá.

Velmi důležitým prvkem, který pravděpodobně potěší dost budoucích majitelů, je přizpůsobitelnost a otevřenost konstrukce pro potenciální upgrady

Velmi důležitým prvkem, který pravděpodobně potěší dost budoucích majitelů, je přizpůsobitelnost a otevřenost konstrukce pro potenciální upgrady. Baterie je integrována do těla postaru a lze ji velmi jednoduše vyndat a vyměnit, pokud se něco náhodou pokazí. Uvnitř je pak dostatek prostoru pro upgrade a dva sloty operační paměti či interního úložiště díky dvěma M.2 PCIe NVMe slotům. Notebook bych z praktického hlediska přirovnal ke staré klasice Ford Mustang, kterému můžete vyměnit spoustu součástek na koleni a bude vám sloužit dlouhé roky, zatímco nejmodernější elektromobily musíte táhnout do servisu po jedné špatně projeté zatáčce.



Rozložení kláves je dostatečně prostorné, stejně jako displej a jeho úhlopříčka

Jinak je konstrukce velmi jednoduchá, 15,6 palcový displej se dá s víkem odklopit až na 135 stupňů, klávesnici nechybí důležité funkční klávesy a je tu i numerický blok, který obzvlášť potěší. Nad displejem je k vidění klasická HD kamera, pod klávesnicí pak středně velký touchpad s fyzickými klávesami, simulujícími myšítka. Při pohledu ze strany je vidět, že rozhodně nejde o nejtenčí notebook na trhu. Vlastně jde o solidního macka, který váží 2 kg s fousem a s tloušťkou necelé 3 cm jej v batohu rozhodně pocítíte. Dominantou bočních i zadní strany jsou mohutné mřížky větráčků, které odvádí teplý vzduch a chladí hardware uvnitř. Notebook se chlubí technologií chlazení Windforce, která chytře využívá proudění vzduchu pro chlazení při maximálně tichém chodu, bohužel je ale právě hluk větráčků při herním zápřahu jedním z hlavních nedostatků testovaného kousku. O tom ale později.



RGB vlnky nečekejte, podsvícení ale můžete barevně upravit dle libosti

Když už mluvíme o konstrukci, vrátím se ještě ke klávesnici. Ta je velmi prostorná , takže s ní nebudou mít problém ani hráči s velkými prsty. Podsvícení lze upravit v přiloženém softwaru na jednu z přednastavených barev, bohužel ale nejde nastavit úplně cokoliv ani populární RGB animace současných notebooků (ze Zephyrusu G15 jsem zvyklý na jemné bílé podsvícení, to zde zcela chybí). Podsvícení je naštěstí velmi syté a jasné. Samotné klávesy jsou pohodlné, na můj vkus ale až moc měkké. Osobně pro rychlé psaní preferuji o něco tvrdší klávesy, od kterých prsty mnohem lépe odskakují. Měkčí klávesy znamenají trochu pomalejší klikání, což se může podepsat na pomalejší reakci při kompetitivní střílečce. Jde ale hlavně o zvyk, někteří uživatelé preferují právě měkké klávesy pro největší pohodlnost. Potěší hlavně plnohodnotná klávesnice, díky které nebudete muset trpět s alternativním nastavením kláves.

Technické specifikace OS : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Procesor : Intel Core i5-10500H (2.5GHz, TB 4.5GHz, HyperThreading)

: Intel Core i5-10500H (2.5GHz, TB 4.5GHz, HyperThreading) Paměť : 15 GB RAM DDR4

: 15 GB RAM DDR4 Displej : 15.6 palcový 144Hz IPS displej, rozlišení 1920 x 1080 pixelů, 72% NTSC

: 15.6 palcový 144Hz IPS displej, rozlišení 1920 x 1080 pixelů, 72% NTSC Grafika : Nvidia GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 (Boost 1425 MHz, MGP 105W)

: Nvidia GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 (Boost 1425 MHz, MGP 105W) HDD : 512 GB SSD M.2 PCIe

: 512 GB SSD M.2 PCIe Konektivita : Wi-Fi ax, Bluetooth 5.0, GLAN, USB-C, USB-A, čtečka paměťových karet microSD, HDMI, mini DisplayPort

: Wi-Fi ax, Bluetooth 5.0, GLAN, USB-C, USB-A, čtečka paměťových karet microSD, HDMI, mini DisplayPort Zvuk : Nahimic 3

: Nahimic 3 Další technologie : HD kamera, jednozónové RGB podsvícení, chlazení Windforce

: HD kamera, jednozónové RGB podsvícení, chlazení Windforce Cena: 29 990 Kč

Konektivita nabízí vše podstatné a důležité. Z pravé strany najdete jen klasický USB-A port, mini DisplayPort a dokonce slot pro paměťové karty (v tomto případě microSD s maximální dosaženou průměrnou rychlostí až 75MB/s pro kopírování a 80MB/s pro čtení). Levá strana schovává dva USB-A porty, klasické zdířky pro sluchátka a mikrofon, a v úplném rohu také speciální slot Kensington pro zámek proti krádeži. Nakonec zadní strana mezi dvěma otvory pro chlazení schovává ethernetový port, HDMI 2.0, USB-C a port pro síťový adaptér. Přední strana je konektivity zcela zproštěna, tam najdete jen informační diody, samozřejmě ale nechybí ani Wi-Fi a Bluetooth 5.2 pro bezdrátové připojení.

Výborný IPS displej jako začátek herních zážitků

Jednou z dominant tohoto kousku je kromě grafické karty především skvělý IPS displej s úhlopříčkou 15,6 palců, rozlišením 1920 x 1080 bodů a obnovovací frekvencí 144Hz. Displej nabízí velmi syté barvy, opravdu výborný jas (v této cenové kategorii a mezi podobnou konkurencí dokonce jeden z nejvyšších) a velmi široké pozorovací úhly, což je u IPS panelů víceméně klasikou. Také obnovovací frekvence bohatě stačí na většinu moderních her včetně i těch nejagresivnějších stříleček, přes hranici 144Hz totiž zvedá hodnotu jen málokdo.

Analýza barevného spektra poukazuje pouze na trochu vyšší úklon směrem k modré barvě, i zde se však ukazuje vysoká přizpůsobitelnost notebooku a díky rozumné kalibraci se dá tento neduh téměř úplně odstranit. I přes skvělé barevné podání a vysoký jas však nedoporučujeme hrát hry venku na přímém slunečním světle. Notebook si mnohem lépe rozumí s průměrně osvětlenými interiéry.

Výkon, který překvapí

Gigabyte tento model propaguje víceméně jako levnější herní notebook střední třídy, který by měl nabídnout dostupnou zábavu i těm, kteří nechtějí vytahovat z peněženky velké obnosy peněz, případně pro studenty, kteří potřebují nějaký ten výkon navíc pro stříhání videí a jinou práci náročnou na grafiku. Proto kromě dobře optimalizovaného procesoru Intel Core i5-10500H s taktem 2.5GHz a operační pamětí 16GB DDR4 láká opravdovou bombou - nejnovější generací grafické karty Nvidia GeForce RTX 3060 s 6GB GDDR6 paměti. Hráči si tak můžou vychutnat všechny inovace moderních her včetně ray tracingu, technologie DLSS pro vysokou snímkovací frekvenci bez ztráty kvality obrazu či režim nízké latence Nvidia Reflex, který využijete v akčních střílečkách.

G5 KC tak za relativně málo peněz nabízí opravdu hodně muziky a co je ještě zajímavější, nejde o markatingové sliby, ale opravdu funkční kombinaci hardwaru. Byl jsem docela překvapen, když jsem mohl na notebooku relativně bez potíží rozjet i ty nejnovější hry, a to na plné detaily minimálně při 60 snímcích za vteřinu. Přirozeně náročný Cyberpunk 2077 při Full HD rozlišení běžel na nejvyšších detailech i s ray tracingem a DLSS, pro plynulý chod jsem si musel jen lehce pohrát s grafickým nastavením. Nejmenší problémy neměl notebook ani s dalšími náročnými hrami, jako je střílečka Control či nejnovější Call of Duty a DOOM Eternal.

GeForce RTX v plné palbě S nedostatkem RTX karet za poslední rok na trhu razantně vzrůstá poptávka jak po kartách nové řady, tak herních noteboocích, které je obsahují, zvlášť v tak nízké cenovce. Model GeForce RTX 3060 se využívá především v modelech střední třídy a je hojně využíván právě v noteboocích, kde nabízí výborný poměr ceny a výkonu a především velmi dobrou spolupráci s procesorem a pamětí, čehož je G5 KC jasným důkazem. A co že dostanete do vínku pří jeho koupi? Ray tracing Technologie, která se v posledním roce neuvěřitelně rozmohla a začíná se objevovat stále ve více hrách včetně těch konzolových. Jde o metodu renderování a globálního osvětlení, které ve hrách věrohodně ztvárňuje odrazy od lesklých povrchů v reálném čase, jako jsou zrcadla, vodní plochy či lesklé povrchy jako kov či mramor. Výsledkem je mnohem hlubší dojem ze scény, která působí věrohodněji a uvěřitelněji.

Ray tracing se ve většině her využívá pro realistické odrazy herního světa na lesklém povrchu Ray tracing ostatně nemusí být pouze na efekt. Některé hry, jako Microsoft Flight Simulator, jej využívají velmi minimalisticky a spíše pro realistické zasazení vozidla či postavy do herního světa, než podání samotné mapy více přirozeným způsobem. Všimnout si toho můžete např. na jednom z obrázků výše, kde je odraz letadla vidět na lesklém křídle v horní části. Nvidia DLSS 2.0 Technologie DLSS (nebo také Deep Learning Super Sampling) využívá umělou inteligenci se strojovým učením, aby ve hrách dosahovala co možná nejvyšší frekvence snímkování bez viditelné ztráty kvality obrazu, to vše v reálném čase. Jde tedy o komplikovanější upscaling, kdy například grafiku v rozlišení 1080p DLSS převede skrze algorytmy do 4K, a přitom zachová vysokou frekvenci snímků. Díky tomu je výsledný obraz velmi ostrý, bez rozmazání a deformací hran, a přitom krásně plynulý bez užírání výkonu hardwaru navíc.

Vlevo vidíte hru se zapnutým DLSS, vpravo bez něj DLSS je technologie, která není vidět na první pohled jako ray tracing. Jde spíše o tichého pomocníka, který zachová vysokou kvalitu obrazu bez nutnosti výkonu navíc. Podstatné je, že bez ztráty kvality nabízí ve hře vysokou snímkovací frekvenci, o což jde především. Nvidia Reflex Technologie Reflex se vyplatí v kompetitivních střílečkách a rychlých akcích, kde je důležitá každá vteřina a příliš vysoká latence znamená hodně špatný zážitek. Hry jako Call of Duty: Warzone, Apex Legends, Fortnite nebo více hardcore záležitosti v čele s Escape from Tarkov mají díky Reflexu mnohem nižší latenci a tudíž i preciznost střelby a míření, které je klíčové. Děje se tak díky optimalizaci spolupráce grafické karty a hry a odezva mezi klikem myši a reakcí hry se tam smrskává na minimum. Přidejte k tomu ještě displej s obnovovací frekvencí 144Hz a máte úderné kombo.

U hardcore střílečky Escape from Tarkov jsem mohl konečně vyzkoušet také nízkou latenci prostřednictvím Nvidia Reflex, která byla do hry přidána s nejnovější aktualizací. Rozdíl je znát na první pohled, odezva serverů totiž ve hře páchala už delší dobu solidní paseku a opoždění reakcí dokázalo často zježit chlupy i nejklidnějším kolegům. Reflex tento neduh trochu eliminuje a ačkoliv zcela nezmizel, lze s ním mnohem lépe pracovat. Možnost využít všech těchto technologií na relativně levném notebooku je tak jedním z klíčových faktorů, které posouvají váhy rozhodnutí směrem k jednoznačné koupi.

Gigabyte G5 KC si skvěle vedl také v našich testech a většinou se umisťoval na prvních třech příčkách spolu s dalšími herními notebooky střední třídy od výrobců jako Dell, MSI či HP. Kromě výborných výsledků z hlediska videoherního potěšil notebook také velmi plynulým chodem operačního systému, ve kterém jen zřídkakdy narazíte na zadrhnutí či zpomalení. Procesor, SSD disk a grafická karta zkrátka pracují v perfektní symbióze a notebook mě mnohokrát překvapoval svou odladěností. To potěší nejen hráče, ale také studenty, kteří hledají spolehlivý notebook s dostatečným výkonem. Procesor i grafická karta navíc schovávají technologii Boost, takže v případě potřeby dokážou na určitou dobu ještě o ždibec navýšit výkon.

Když už mluvíme o úložišti, testovaný kousek nabízí standardní SSD disk M.2 PCIe o velikosti 512 GB, který dosahuje průměrných výsledků a patří tedy do kategorie "neurazí, ale ani nenadchne". Naštěstí díky volným slotům lze osadit notebook ještě podstatným rozšířením úložiště, a tento krok už je pak na každém uživateli.

Hlasitý hráč, který moc nevydrží

Nechci ale pět na G5 KC jen samou chválu, jsou tu dvě oblasti, ve kterých bohužel nemohu nic než razantně kritizovat. I přes hojně propagovanou technologii chlazení a dostatečný počet větráků pro dobrý průtok vzduchu je při graficky náročných operacích notebook hlasitý. A tím myslíme opravdu hlasitý. Zapomeňte na tiché hraní v nočních hodinách při spícím spolubydlícím v pokoji. Pokud se rozhodnete hrát nejnovější hry, připravte se na to, že je větrák solidně slyšet a jedinou záchranou je hraní ve sluchátkách. Také horní část konstrukce se může solidně rozehřát, dobrou zprávou ale je, že notebook umí udržet tempo i delší dobu a při vysokých teplotách bez viditelného snížení výkonu, což je rozhodně úctyhodné.

Druhou kaňkou na kráse je výdrž, která je žalostná. Při plném herním zatížení vydrží notebook sotva dvě hodiny, než jej budete muset připojit k zásuvce. Skočíme-li na obyčejnou uživatelskou činnost, jako prohlížení internetu, poslech hudby a komunikaci, posune se výdrž na cca 3 a půl hodiny, stále však jde o velmi podprůměrná čísla a je zcela jasné, že notebook není uzpůsoben na dlouhé cesty bez síťového adaptéru.