Recenze pamětí Kingston Fury Renegade DDR4. Rychlost bez kompromisů

Co baví Pěkný design

Výborný poměr ceny/výkonu

Kvalitní software a podpora

Vyvážené RGB podsvícení Co vadí Změny podsvícení občas nejsou plynulé 9 /10 Hodnocení

Operační paměti jsou ve hlasitém hukotu rychlého postupu grafických karet a procesorů takovým tichým žákem v zadní lavici. Ovšem to neubírá na jejich důležitosti. Pamatuji si před lety, kdy jsem s nadšením nainstaloval novou hru All Points Bulletin a po zapnutí zjistil, že hra se prostě neustále seká. Zaspal jsem totiž dobu a neměl jsem standardní velikost RAM. Tuto hranici je důležité hlídat a v dnešní době se nám díky náročnějším a větším hrám začíná pomalu posouvat na 32GB. A na to tu máme právě novinku Kingston Fury Renegade DDR4 32GB.



O design rozhodně nikdo starch mít nemusí

Někdo si teď možná všiml označení Fury a vzpomene si na HyperX Fury. A máte pravdu, HyperX totiž spadá pod společnost Kingston, který značku rebrandoval a vložil navíc své know-how. Tudíž o kvalitu a spolehlivost nikdo strach mít nemusí. Náš recenzovaný model je konkrétně KF436C16RB1AK2/32, tudíž kit 2x16GB typu DDR4 s frekvencí 3600 MHz pro opravdové pařany.

Technické specifikace J ednotlivé paměti: 8 GB, 16 GB, 32 GB

8 GB, 16 GB, 32 GB Sada 2 pamětí: 16 GB, 32 GB, 64 GB

16 GB, 32 GB, 64 GB Sada 4 pamětí: 32 GB, 64 GB, 128 GB

32 GB, 64 GB, 128 GB Sada 8 pamětí: 256 GB

256 GB Frekvence: 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 4600 MHz

3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 4600 MHz Latence: CL15, CL16, CL18, CL19

CL15, CL16, CL18, CL19 Napětí: 1,35 V, 1,4 V, 1,5 V

1,35 V, 1,4 V, 1,5 V Provozní teplota: 0 až 70 °C

0 až 70 °C Rozměry: 133,35 × 42,2 × 8 mm Parametry PC sestavy Procesor : Intel Core i7-8700

: Intel Core i7-8700 Základní deska: ASUS PRIME Z370-P

ASUS PRIME Z370-P Paměť : Kingston Fury Renegade DDR4 32GB (2x16GB)

: Kingston Fury Renegade DDR4 32GB (2x16GB) Grafika : Nvidia GeForce RTX 3080

: Nvidia GeForce RTX 3080 OS: Windows 10 64bit

Tyto ramky jsou vzhledově opravdovou lahůdkou. Stylový černý pasivní chladič, který se skládá z černé PCB desky doplněné sytě černým hliníkovým chladičem s řezanými detaily a nápisem Fury na boku. Dynamické RGB podsvícení potěší ty z vás, co si potrpí na design. Kvalita RGB je akorát a lze jej pomocí programu Kingston FURY CTRL plně upravovat podle vašich představ. Lze samozřejmě zvolit i variantu bez RGB.



RGB podsvícení krásně ladí s dalšími kompomenty v bedně

Pamětem samozřejmě nechybí možnost overclockingu pomocí XMP profilů skrze BIOS a nebo např. pomocí Intel’s Extreme Tuning Utility. Druhá možnost je Plug N Play, kdy se o vše postará automaticky vaše základní deska podle nastavení výrobce. Fury Renegade RGB nabízí frekvence od 3000 MHz až 4600 MHz s rychlým časováním CL15 až CL19, což zajistí opravdový výkon nejen ve hrách, ale i při práci. A ve variantě Fury Renegade bez RGB jsou frekvence od 2666 MHz až do 5333 MHz a časováním CL13 až CL20. Tyto parametry vám zajistí zvýšení FPS ve hrách, ať už si vyberete upgrade na 32GB nebo pro ty nejnáročnější až 64GB.

Kingston Fury Renegade nabízí vysokou rychlost a nízkou odezvu a díky krásnému designu, ať už s variantou podsvícení RGB nebo bez, se vaše RAM ve skříni neztratí. S 32GB nebo dokonce 64GB se nebudete muset strachovat, jestli vám bude stačit výkon na vaše aktivity a budete mít klidný spánek zase na nějaký ten pátek dopředu.