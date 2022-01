Recenze PC verze God of War. Bohové se neschovají ani ve Windows

Co baví Přídavný obsah

Perfektní technický stav

Podpora ovladačů i klávesnice s myší

Technická zlepšení, která naplno využijí lepší hardware Co vadí Některá tlačítka z PS ovladače zůstanou, i když používáte jiný ovladač

Těžkopádnější ovládání na klávesnici s myší 9 /10 Hodnocení

Mnoho exkluzivit pro konzoli Playstation se v posledních letech dostalo na PC. Na řadu se nyní dostal také God of War. Pro neznalce, jedná se o celkem typickou bojovou a přímočarou hru. Procházíte levely, které mají pouze malé odbočky, a zabíjíte nepřátele. Hra je velmi dobře hodnocenou hlavně proto, že bojový systém je příjemně akční a návykový, příběh není vůbec hloupý a hra je navíc umístěna v zajímavém prostředí severské mytologie.

God of War: severská výprava (recenze)

V tomto článku nehodnotíme hru samotnou, na to nám již před časem vyšla recenze, ve které hra dostala 10/10. Hodnotíme však, jak se na PC ovládá, v jakém technickém stavu je a zda tu nejsou nějaké bonusy.

Ovladač versus myš

Podívejme se nejdřív na ovládání. PC verze God of War podporuje jak ovládání na klávesnici s myší, tak snad všechny „běžné“ ovladače, myšleno ovladače podobné modelu DualShock 4, na který byla hra vyvinuta (nevím, zda je možné to hrál na ovladači pro NES, ale radši bych to nezkoušel). Já hru testoval na ovladači pro Xbox Series X a mám radost, že ho hra podporuje bez potřeby jakéhokoli nastavování.



Hra podporuje ovládání na klávesnici a myši, ale doporučujeme spíše ovladač

Jedinou vadou na kráse je, že v UI zůstávají některá tlačítka z PS4 a ačkoli X, B, A, Y nahradila původní geometrická tlačítka, místo LT, RT atd. tu zůstávají L1 či R1, což není úplně příjemné a nikde jsem nenašel možnost to změnit (pokud nejsem slepý, což je také možné). Naštěstí je to jen malou vadou na kráse, jelikož God of War rychle padne do ruky každého, kdo je zvyklý hrát na ovladači a nic vás nepřekvapí.



PC verze obsahuje také bonusový obsah ve formě pár nových skinů a kusů zbroje

Na klávesnici a myši již je to složitější. Hra je dělaná pro ovladač a na něm ji také doporučujeme hrát. Analogové páčky mi sice přijdou pro pohyb ve hře přirozenější, ale na myš si dá zvyknout. Problém je hlavně v tom, že hra má opravdu spoustu různých akcí, například krytí, lehký a těžký útok, míření a hod sekerou, dorážení nepřátel, odkládání sekery (nutné pro některé nepřátele). Při akčním boji působí překlikávání na klávesnici velmi nepřirozeně. Pokud však na klávesnici s myší trváte, doporučujeme si alespoň pořídit herní myš a v nastavení namapovat některé úkony na postranní tlačítka.

Nový obsah a více možností rozlišení

PC verze má pár nových věcí v obsahu. Nečekejte ale nic velkého. Kratos dostane pár nových kusů zbroje, které zlepší jeho statistiky na začátku (než to časem vyměníte za lepší zbroj) a několik nových skinů na štít. Úpravy vzhledu mají také zbroje Atrea.



Na výkonných strojích vypadá hra úchvatně a PC je maximálně využito

Důležité jsou hlavně grafické úpravy. Zde se sluší zmínit, že jsem hru zkoušel na herním notebooku s GeForce RTX 2070, kolega pak na stolním počítači s grafickou kartou GeForce RTX 3070. Mohu potvrdit, že hra vypadá parádně a dokáže naplno využít silnější hardware, přičemž jsem nikdy nezaznamenal žádné technické problémy ani propady fps. Zlepšení zahrnují: možnost upravit framerate, lepší stíny a podporu GTAO, SSDO, Nvidia DLSS a Nvidia Reflex. Hra má také mít podporu ultraširokoúhlého monitoru 21:9, což jsem ale kvůli chybějícímu hardwaru nemohl vyzkoušet.

Bůh války s DLSS Jako většina moderních portů na PC nabízí i God of War celou řadu grafických vychytávek, díky kterým se vizuálně posouvá oproti své konzolové verzi. Kromě klasik jako lepšího snímkování, kvalitnějších textur či propracovanějšího globálního osvětlení a stínování jsou tu především technologie Nvidie, konkrétně DLSS a Reflex. Samozřejmě za předpokladu, že vlastníte jednu z grafických karet rodiny RTX. Ty jdou ruku v ruce a zatímco DLSS se stará o vysokou snímkovací frekvenci bez ztráty kvality obrazu, Reflex snižuje latenci, což se v hektických šarvátkách, kterých je God of War plný, zatraceně hodí.

Scény bez technologie DLSS

Scény s technologií DLSS Ve výsledku je tak PC verze boha války neuvěřitelně plynulá a především DLSS je ve hře opravdu znát. Souboje jsou totiž často velmi hektické a obrazovka plná různých detailů a částicových efektů. PC verze nyní nemá naprosto problém udržet svižné tempo i během největšího chaosu na obrazovce. Hra byla testována na grafické kartě Nvidia GeForce RTX 3070.

Nepočítal bych však s takovým luxusem v případě slabších strojů. Hardwarové požadavky si můžete prohlédnout v této aktualitě. Osobně jsem neměl možnost vyzkoušet God of War i na slabším PC, jak mi ale praví má zkušenost s Horizon Zero Dawn, mířil bych minimálně na doporučené. V případě Horizon Zero Dawn mi hra na slabším stroji nechtěla vůbec běžet. Mimo to pak neriskujete, že by hra běžela mnohem hůř, než doufáte.

Ačkoli to není perfektní, výtky máme jen k detailům. Celkově se PC port God of War velmi povedl. Pokud nemáte Playstation a chcete si hru vyzkoušet, rozhodně můžeme PC verzi doporučit.