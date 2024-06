Recenze PC verze hry Ghost of Tsushima. Skvělý port nádherného dobrodružství padlého samuraje

PC verze Ghost of Tsushima patří rozhodně k těm nejpovedenějším, co Sony předvedlo. Nádherná krajina, stabilní snímky a dechberoucí scenérie.

Co baví Stabilní snímky

Krásná grafická stránka

Autentický japonský dabing

Dobré vyprávění

Zábavný souboj Co vadí Lehce pokulhávající mimika v některých sekvencích 10 /10 Hodnocení

Akční adventura pro PS, PS4 a PS5 ● Cena: 1 480 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 18+ ● Oficiální český překlad

Na PC verzi Ghost of Tsushima jsem se těšil dlouhé roky. Rozhodně je to způsobeno mým zájmem o japonskou tematiku, ale také dechberoucí atmosférou, soubojem a příběhem, které představila už PS verze. PC hráči mají navíc rovnou ve hře i rozšíření s ostrovem Iki. Jednoznačně se dá říct, že se jedná o jeden z nejlepších portů od Sony, který se pohybuje na stejné úrovni jako Spider-man nebo God of War. O příběhu, souboji a celkové hratelnosti toho bylo řečeno mnoho již v prvotních recenzích PS verze. Pokud vás zajímají kvality hry jako takové, zamiřte na naši původní recenzi. Zaměřím se tedy především na technickou stránku hry a zbytek zmíním pouze stručně.

Padlý samuraj a jeho meč

Po příběhové stránce a celkovém stylu vyprávění je Ghost of Tsushima jednoduše strhující. Cutscény jsou epické, dokreslené skvělou japonskou hudbou a uvěřitelně zahrané. Struktura vyprávění příběhu je rozdělena do kapitol nebo aktů, chcete-li, a provede vás postupně celou dějovou linií. Jednotlivé příběhy určité kapitoly se zpravidla vážou na konkrétní postavu, které podáte pomocnou ruku ať už přímo, nebo se svými činy zasloužíte o její přízeň. Ovšem po prvotní misi s danou postavou ještě není všemu konec a postupem se s nimi budete setkávat dále. Zde ale dochází na již zmíněné akty, které vám hra doporučuje dodržovat. Úkol z nadcházejícího aktu samozřejmě můžete splnit dříve, ale osobně bych to nedoporučoval, poněvadž to může lehce rozhodit celkovou návaznost a posloupnost událostí. A třešničkou na dortu je bezpochyby skvělý japonský dabing, který vás může provázet celou hrou a ve všech situacích, od velkých cutscén až po malé rozhovory NPC.

Soubojový systém je také něco, co se vývojářům náramně povedlo. Není příliš jednoduchý, ale ani příliš komplikovaný. Máte k dispozici úhyby, bloky nebo třeba kouřové bomby a nože kunai. Rozhodně nejzajímavějším prvkem jsou šermířské postoje. Ty si odemykáte postupným likvidováním mongolských generálů, které potkáte roztroušené po mapě. Každý postoj je účinný proti jinému typu nepřátel a dodává tak soubojovému systému hlubší rozměr. Například postoj vody je dobrý proti štítonošům a postoj kamene proti šermířům. Hra také nabízí množství vedlejších aktivit, jako hledání svatyní nebo moji nejoblíbenější, hledání míst, kde můžete psát haiku. Samozřejmě jste za tuto činnost i patřičně odměněni v podobě buď kosmetických předmětů, nebo třeba talismanů posilujících dodatečné dovednosti.

Nabízí se tedy říct, že pokud nevezmeme v potaz technický stav hry, tak jednoduše není nic, alespoň z mého pohledu, co by se dalo vytknout. Příběh mě vtáhl od první chvíle a od hry jsem se jednoduše nemohl odtrhnout. To vše je podpořeno zábavným soubojem a vedlejšími aktivitami, které dokáží zabavit na dlouhé hodiny.

Legendy Cušimy

Ghost of Tsushima také nabízí online kooperativní herní režim s názvem Legends. Musím říct, že se jedná o velmi propracovaný a povedený multiplayer, který bych u takovéto příběhové hry ani nečekal. Legendy nabízí tři herní režimy – příběh, přežití a protivníci. Režim příběh se odehrává v kratších misích, kde spolu s jedním spoluhráčem (tedy v týmu o dvou lidech) plníte mise, které se povětšinou skládají ze zabití konkrétního nepřítele, čemuž předchází infiltrace a spousta mrtvých.

V přežití k sobě přiberete rovnou tři hráče. S partou odoláváte vlnám nepřátel, kteří se na vás valí ze všech možných stran na předem vyznačených bodech mapy. Tento režim je poněkud zdlouhavý, jelikož se na vás valí minimálně patnáct vln nepřátel a jedna hra tedy zabere něco okolo třiceti minut. Nejzajímavější je rozhodně režim Protivníci, kde se proti sobě postaví dva týmy po dvou hráčích. Je to taková variace na PvP, ovšem nebojujete s hráči přímo, ale předháníte se v tom, kdo lépe a rychleji dokáže zabít vlny nepřátel. Po mapě poté sbíráte měnu, za kterou můžete kupovat buď vylepšení pro svůj tým, nebo postihy pro ten nepřátelský.

Legends jsou zábavným zpestření. Napomáhá tomu také systém progrese, kde za každý odehraný zápas nebo misi dostáváte zkušenostní body a různé odměny v podobě lepšího vybavení pro svou postavu, kterou si můžete upravovat jak esteticky, tak i v rámci používaných zbraní a pomůcek. Mimo jiné máte na výběr také ze čtyř tříd - samuraj, duch, zabiják a rónin. Třídy se od sebe v mnohém neliší, jde primárně o odlišnost herního stylu a ultimátní schopnosti. Duch například používá zejména luk a jeho ultimátka je rychlé zabití tří nepřátel najednou pomocí šípu mezi oči. Všechny třídy ovšem sdílí stejné základní dovednosti jako je plížení, střelba, lezení po střechách nebo používání záchytného háku.

Servery a obecně fungování online multiplayeru se obešlo bez problémů. Nikdy se nestalo, že by mě odpojilo ze zápasu kvůli nestabilní odezvě nebo chybě serveru. V této oblasti je jediné, co by se dalo vytknout, a to delší čekání na nalezení spoluhráče, pokud hrajete sami. Ale pokud máte přátele, kteří také vlastní Ghost of Tsushima, tento problém se vás netýká a můžete bez problému hrát společně i na různých platformách, jelikož Legends disponuje multiplatformním cross-playem.

Scenérie starého Japonska

To nejdůležitější u každého portu PS exkluzivity je jednoznačně optimalizace a grafická stránka. Asi vás potěším, pokud řeknu, že za celou dobu hraní jsem se nesetkal s žádnými problémy technického rázu. Hra běžela stabilně po celou dobu hraní. Nesetkal jsem se s žádnými propady FPS ani s pády hry. Sluší se říct, že nemám ani nejnovější hradware. Můj stroj je velice průměrný, a i přes to jsem dokázal s procesorem i7 a grafickou kartou GeForce 1080 vytáhnout při nejmenším stabilních 60 FPS na vysoké detaily.

Co se týče vizuální stránky hry, tak ta je naprosto bezchybná a dechberoucí. Ztvárnění japonské krajiny nemá chybu a Ghost of Tsushima těží z počítačového hardwaru co může. Nasvícení, stíny, prostě vše je tak, jak má být, aby byla hráči poskytnuta nejkrásnější podívaná, kterou může hra nabídnout. Ať už se jedná o travnaté pláně, nebo slunné pobřeží, vždy jsem měl nutkání se jen na chvíli zastavit a kochat se. Stejně jako pan doktor z Vesničko má středisková jsem si jednoduše nemohl pomoci.

Dokonce i detailnější záběry a tváře postav jsou bravurně zvládnuté bez jediné chybičky, i když je pravda, že mimika v určitých sekvencích zaostávala. Každopádně se jedná o jednu z nejlépe optimalizovaných a vizuálně zpracovaných her od Sony, které se dočkali PC portu.

Mimo jiné je Ghost of Tsushima první hra od Sony na PC, která disponuje PlayStation překrytím ve hře. Během hraní jsem se nesetkal s žádnými rušivými elementy, které by toto překrytí způsobovalo. Funguje na stejné bázi jako překrytí Steamu. Tedy vyskočí vám upozornění, když je někdo z vašich přátel online a můžete nově také sbírat trofeje z PlayStationu. Vytvoření nebo přihlášení se k PS účtu je pro hraní režimu jednoho hráče nepotřebné. Hra po vás ani tento proces nevyžaduje, pokud nehodláte hrát online režim Legends.