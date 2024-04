Recenze PC verze hry Horizon: Forbidden West. Perfektní port playstationové exkluzivity

Jak port druhého dílu série Horizon dopadl? Můžeme se opět „těšit“ na špatný technický stav hry, jak to tak u těchto předělávek bývá? Nebo se tvůrci konečně poučili a hra je naopak stabilní a vypilovaná? A jaký obsah titul nabízí?

Co baví Skvělý port bez technických chyb

Obsahuje i rozšíření Burning Shores

České titulky

Pestrý herní svět a skvělá grafika

Chytlavý příběh Co vadí Žádné výrazné nedostatky port nemá 10 /10 Hodnocení

Akční adventura pro PC a PS5 ● Cena: 1 520 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 16+ ● Oficiální české titulky

Dva roky trvalo, než se port této úspěšné série podařilo z Playstationu převést i na PC. A já mohu s úlevou konstatovat, že toto čekání stálo za to. Konečně se k nám totiž po dlouhé době dostává předělávka, která není v době vydání rozbitá a takřka nehratelná. Však vzpomeňme na loňský hrozivý start The Last of Us. A mnozí jistě mají v živé paměti i to, že ani vydání prvního Horizonu na PC se neobešlo bez problémů. Já vás ale rovnou mohu uklidnit, tady nic takového nehrozí.

Zhodnocení hratelnosti, náplně hry a celkově jejich kvalit, najdete v naší dobové recenzi. Zde se chci soustřeďovat spíše na technickou stránku hry, dále na jaký obsah se PC hráči mohou těšit, a také na rozdíly mezi prvním a druhým dílem.

PC verze krom původního dobrodružství hrdinky Aloy přináší i rozšíření Burning Shores a zahrnuje tak veškerý dosud vydaný obsah, který pro hru vznikl. Pokud si navíc svůj Steam účet propojíte se službou Playstation Network, získáte pro Aloy i speciální obleček a kopí. Co tu máme dále? Našince určitě potěší kompletní české titulky. Samozřejmostí je i podpora nejrůznějších nových technologií. Namátkou jmenujme DLSS 3, DLAA, Reflex, AMD FSR, Intel XeSS, DirectStorage a Ultrawide. Takže pokud máte pořádně nadupanou sestavu, určitě ji pořádně provětráte. Odměnou vám bude excelentní grafika. To vše dostanete za cenu klasické AAA hry, tedy za nějakých plus mínus 1 500 Kč. Což je dle mého dobrý obchod.

Co je však ze všeho nejdůležitější, hra je naprosto stabilní a plynulá. Nepadá, vyhneme se i různým grafickým glitchům, propadům ve snímkování apod. Titul je zkrátka velmi dobře odladěn. Nějakých výrazných chyb jsem si během hraní vůbec nevšiml. O to více potěší, že grafika je opravdu nádherná. Ač jde o titul dva roky starý, rozhodně stále patří do naprosté vizuální špičky. Hry světel a stínů, dechberoucí výhledy a panoramata, obří a detailní stroje, zarostlé ruiny dávných velkoměst, to vše v hráči vyvolává mnohdy němý úžas. Jedním slovem nádhera.

Pokud mám něco z technické stránky hry kritizovat, pak jen podivné načítání shaderů. U většiny her je nutné při prvním spuštění nechat shadery zkompilovat, a pak už vše běží bez větších prodlev. Tady ale ono načítání probíhá při každém spuštění hry. Sice je postupně rychlejší a rychlejší, ale stejně se mu nevyhnete. To znamená lehké zdržení, zároveň ale nejde o nic dramatického. Zmiňuji to hlavně proto, že na žádné další trable technického rázu, které by zasloužily kritiku, jsem během hraní nenarazil.

Po pravdě, hra mi přišla stabilnější a vyladěnější než Zero Dawn. První díl jsem hrál na PC až letos v lednu, tedy více jak 3 roky po vydání. A nejen, že hra vypadá hůře, což je tak nějak samozřejmé, ale zároveň neběží tak plynule, jako nyní vydaný druhý díl.

Co se ovládání týče, to oproti jedničce také doznalo změn. Klávesy jsou trochu jinak rozložené, na což jsem si musel chvilku zvykat, ale opět, nejde o nic zásadního. Co potěší, je plynulejší a svižnější pohyb hlavní hrdinky. Šplh a pohyb v prostředí je lépe navržen, to samé platí o úskocích do stran. Vyladěno je i ježdění na zdejších strojích. V prvním díle mi přišlo dost těžkopádné, a i proto jsem ho příliš nevyužíval. Ve dvojce je ale mnohem přirozenější. Stroje jsou pohyblivější a lépe se s nimi manévruje.

Celkově je druhý díl po všech stránkách propracovanější. RPG prvky jsou rozsáhlejší. Množství komb a úderů je větší. Zbraně jsou rozmanitější a hlavně použitelnější. Rozhodně budete více využívat i kopí. Máme zde i více nástrojů, které je možné použít k průzkumu prostředí. Nejde jen o přitahovák, díky němuž se dostaneme i na dříve nedostupná místa a který dostaneme hned ze začátku. Pěkným udělátkem je totiž i jakýsi energetický štít, díky němuž lze plachtit a zdolávat tak hluboké srázy bez toho, abyste si natloukli pusu.

Co mě potěšilo asi nejvíce, je důraz na příběh. V prvním díle se děj posouval hlavně v několika příběhových misích. Ty byly napěchovány mnoha odhaleními a posouvaly příběh mílovými kroky kupředu. Zato vedlejší mise, výzvy a celkově pohyb po světě většinou hlavní dějovou linku nikterak nerozvíjely a nedoplňovaly. Náplň vedlejších úkolů tak byla dost často nevýrazná a opakující se. Dvojka je v tomto ohledu mnohem dále. Celý zdejší svět je více konzistentní, více propojený. Vedlejší úkoly jsou mnohdy propleteny s hlavní dějovou linií a dále rozvíjejí mytologii tohoto zajímavého postapokalyptického světa. Navíc jsou pestřejší a zábavnější.

Celá hra tak více drží pohromadě. Není jen sledem dějových misí, vyplněných klasickým grindováním. Jasně, ani tomu se úplně nevyhneme, ale tvůrcům se ho daří poměrně dobře maskovat. Obsahu je také větší množství, i možností je více. Systém úprav výbavy je rozvinutější, to samé platí o levelování vaší postavičky. Na mapě je množství zajímavých lokací, úkrytů, starobylých ruin, ve kterých lze najít mocné artefakty apod.

Musím říci, že první díl Horizon série mě rozhodně bavil. I když právě svou nevyvážeností a často nudnějšími pasážemi mě úplně nepřesvědčil, že jde o žánrový vrchol. V tomto směru mě naopak pokračování vyloženě nadchlo. Jasně, nejde o žádný převrat, ale o postupnou evoluci, kdy si tvůrci správně vyhodnotili, jaké prvky byly v původní hře zábavné a není nutné je měnit, a jaké naopak potřebovaly trochu vyladit. A to se jim povedlo na výbornou.