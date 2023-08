Recenze PC verze hry Ratchet & Clank: Rift Apart. Port skvělé plošinovky, který se neobešel bez technických problémů

Barevná akční adventura, která zůstávala PC hráčům neznámá dorazila a snaží se získat srdce i nekonzolových hráčů. Technické problémy ovšem kazily zážitek z jinak výborné hry.

Co baví Velmi plynulý a chytlavý souboj

Dobré skákací prvky

Velmi příjemný vizuál

Čeština Co vadí Občasné technické problémy 7 /10 Hodnocení

Akční adventura pro PC a PS5 ● Cena: 1 450 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 7+ ● Oficiální české titulky

Ratchet, chlupatý mimozemský hrdina, a jeho robotický parťák Clank se v tomto díle svých dobrodružství snaží vyřešit mezidimenzionální krizi vyvolanou jedním z jejich dávných nepřátel. Krize poskytuje záminku pro příběh o cestování po multivesmírech a pro představení Rivet a Kit. Tito dva jsou v podstatě ženskými verzemi hlavních hrdinů, ale plně realizovaní a přesvědčiví sami o sobě. Při postupu příběhem střídavě hrajete za Ratcheta a Rivet, kteří mají stejné schopnosti a vybavení, ale zcela odlišný pohled na svět.

Vizuální stránka hry je příjemně barevná a živá. Nenarazíte na žádné prostředí, které by vás nezaplavilo pozitivními barvami. Modely jak už hlavních postav, tak i ostatních obyvatel světa jsou z mého pohledu velmi detailní. Jakožto PC hráči máme možnost si různě pohrát s grafickými nastaveními. Jak už to u PS5 portů bývá, ne vždy je hra na první spuštění nastavená tak, jak byste si představovali. Tady s radostí můžu říct, že opravdu není nic, co byste si nemohli upravit podle sebe a po několika minutách jsem našel i já přesně to, co mi vyhovovalo.

Pokud se zaměříme na hratelnost, tak souboj je nedílnou součástí hry a zároveň tou z mého pohledu nejlepší. Neskutečně mě bavilo pomocí různých zbraní ničit nepřátele v kožichu mluvící veverky. Samozřejmě máte možnost si kupovat jak nové zbraně, tak i vylepšení vašich stávajících. Možná je určitě i nějaká určitá strategie vzhledem k druhu nepřátel a zbraní, které na ně použijete. Jistě jim můžete hodit bombu na hlavu a sundat je na dvě rány, ovšem kde je v tom ta zábava. Proto doporučuji zkoušet a stále střídat vaše zbraně při boji, abyste využili opravdu vše, co jde. Bossové jsou příjemným, ale ne zdrcujícím oponentem. Maximálně na dva pokusy na normální obtížnost jste schopní porazit každého.

Skákací prvky jsou ve hře také dobře zvládnuty. Ať už se jedná o běh po stěnách, přeskakování plošin nebo jízdu po kolejnicích, vše mi přišlo svižné intuitivní a velmi plynulé na ovládání. Pohyb tohoto rázu můžete využít i v boji. A co je lepší než skočit na protivníka z vyvýšené pozice a zdemolovat ho vaším hasákem.

Bohužel nyní se musím zaměřit na technickou stránku, která mi nedala spát a pořádně mi zamotala hlavu. Když jsem poprvé hru spustil, vše běželo krásně a nezaznamenal jsem žádné poklesy FPS ani nic podobného. Když jsem se dostal k prvnímu bossovi, tak hra ale začala opakovaně padat. Každopádně mě to neodradilo a zkoušel jsem ji stále dokola zapínat pokaždé, kdy mi to spadlo. Když se mi to stalo už potřetí během půl hodiny, začal jsem ztrácet nervy. Přišlo mi to zvláštní, ještě když jsem před instalací hry stahoval nové ovladače grafické karty, které byly přímo připravené na tuto hru. Můj hardware i bez problému splňuje doporučené požadavky, a tak mi nezbývalo nic jiného, než se podívat jak jsou na tom ostatní hráči.

Na Steamu jsem se s překvapením dočetl, že se hráči rozdělují na dva tábory. Zhruba tak dvě třetiny lidí nemají se hrou žádný technický problém a zbylá třetina považuje hru kvůli technickým neduhům za nehratelnou. Nebyl bych to já, pokud bych nepatřil do té skupiny, které to nefunguje pořádně. Nicméně jsem se tím nenechal zastrašit a hru jsem zkoušel hrát stále. Někdy se mi podařilo odehrát i dvě hodiny vkuse, občas to bylo deset minut.

Během hraní jsem se setkal nejen s padáním, ale i s podivným zasekáváním zvuku během akčních pasáží. Co to dělá ještě záhadnějším je fakt, že během těchto akčních pasáží jsem nezaznamenal žádný pokles FPS pouze neskutečně zasekaný zvuk, který mi trhal uši. Toto jsou jediné dva problémy, na které jsem během hraní narazil. Zůstává mi záhadou, proč se to děje jen určité skupině hráčů a ne všem. Ovšem načítání bylo svižné, grafika pěkná, FPS stabilní za hranicí šedesáti snímků. Je tedy řekněme lehce ve hvězdách, jestli vás podobný problém potká nebo se mu vyhnete. Nicméně aktualizace všemožných ovladačů i samotného Windows ničemu nepomohla.