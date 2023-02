Recenze PC verze hry Returnal. Výborný port bývalé sci-fi exkluzivity pro PlayStation 5

Returnal byl jednou z prvních exkluzivit na PS5. Sklidil mnoho chvály a byl dokonce označován jako adept na hru roku. Verze pro PC se nese v duchu ostatních portů od Sony, tedy výborné zvládnutí technické stránky hry a dobré převedení ovládání na klávesnici a myš.

Co baví Výborné ovládání

Zábavný gameplay

Design bossů

Skvělá grafika Co vadí Malá rozmanitost designu úrovní

Příliš zamotaný a nedostačující příběh 8 /10 Hodnocení

Akční rogue-lite pro PC a PS5 ● Cena: 1 400 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 16+ ● Bez oficiální češtiny

Když se mi Returnal dostal do rukou, očekával jsem dechberoucí akci, kde při každé smrti hodím klávesnici o zeď. Akce jsem se dočkal, nečekal jsem ale ani v nejmenším, že ovládání bude až tak plynulé a přirozené. Vysoké tempo hry, které se stupňuje s každou další úrovní působí skvěle a může za to obzvlášť právě zmíněné ovládání. Je responzivní, reaguje na každý váš záměr a případně je i možnost si zapnout asistenci míření.

Jakožto hra z žánru rogue-like je Returnal po celou dobu intenzivní. Teď nemluvím pouze o nekončící akci, ale také o tlaku na vaši psychiku. Osobně jsem byl pod neustálým tlakem, že když zemřu, musím se tam dostat znovu, a to bylo v některých momentech opravdu frustrující. Přinejmenším do chvíle, než jsem si odemkl všemožné zkratky a vychytávky.

Nebráním se také výroku, že v některých pasážích po několika neúspěšných pokusech dostat se dál jsem pomalu ale jistě začal ztrácet příčetnost. Upřímně, vzhledem k žánru hry mi to ani nevadilo. Užíval jsem si ten neustále vyvíjený tlak. Hnalo mě to k lepšímu hraní, ale při neúspěchu také k již zmíněné ztrátě příčetnosti. Na druhou stranu, když jsem se konečně dočkal a porazil dalšího bosse, zavalil mě pocit štěstí a zadostiučinění. Tento pocit vás bude provázet celou hrou a z Returnalu se tak stává nesmírně odměňující hra pro ty, kteří vytrvají.

Při průchodu jednotlivými úrovněmi narazíte na mnoho zajímavých architektonických výjevů. Vzhledem k tomu, že se hra odehrává na mimozemské planetě, vývojáři mohli upustit uzdu fantazii. V některých případech je to znát a na první pohled vás jednotlivé biomy i prostředí celkově oslní. Různé poletující částice, dávno zřícené mosty a chrámy... je toho hodně, na co můžete narazit.

K tomu se, ale váže jeden problém, který mi po celou dobu hraní trochu vadil. Sice narazíte na mnoho zajímavých staveb v rámci biomu, ale když postupujete dál, zjistíte, že se design hodně opakuje a někdy je až příliš podobný. Jednotlivé biomy nejsou natolik rozsáhlé, aby každá jejich část nemohla být jiná. Je možné, že jsem hnidopich a jsem jediný člověk na světě, kterému to vadí, ale nemohl jsem si odpustit to tu zmínit. Co se týče biomů jako takových, tak ty se od sebe liší dostatečně a je vždy zábava se přesunout do nového.

Jedna z mnoha věcí, která se vývojářům povedla na výbornou, je bezpochyby design bossů. Doufám, že nebudu jediný, na koho zanechali takový dojem. Jsou odlišní nejen vizuálně, ale také svými útoky a způsobem, jakým proti nim musíte bojovat. Každý z nich má svou roli v příběhu, ale příběh této hry si necháme na později, protože je hodně, co si k tomu říct.

„Hra nabízí také širokoúhlé rozlišení a mnoho dalších dílčích nastavení grafiky. “

Po grafické stránce je hra prostě úchvatná, množství detailů je dechberoucí. Nedivím se vůbec tomu, že se Sony rozhodlo tuto hru vybrat jako jednu z prvních PS5 exkluzivit, aby světu ukázali, čeho je jejich nová konzole schopna. Jak je známo, na PC se dá ze hry vytáhnout ještě více. Pokud tedy vlastníte pořádnou mašinu, budete mít chvílemi pocit, že se díváte na film. Hra nabízí také širokoúhlé rozlišení a mnoho dalších dílčích nastavení grafiky. Další příjemná zpráva je, že PC verze má od začátku všechny funkce, které byly na PS5 přidávány postupně. Například lepší ukládání, či kooperace. Je také potřeba zmínit, že co se týče optimalizace, hra běží výborně. Nezaznamenal jsem žádné propady snímků ani padání hry.

Jak jsem avizoval výše, příběh je jedna z věcí, která mi nedá spát. Celé to začíná docela dobře pádem vaší vesmírné lodě. Tam zjistíte, že jste na cizí planetě a relativně blízko signálu, po kterém jdete. Při prvním průzkumu narazíte na lidské mrtvé tělo, které jak zjistíte, patří vám. Zní to slibně a s tím jsem pokračoval. Další moment, který mě vtáhl, bylo objevení rodinného domu uprostřed cizí planety. Jak jsem zjistil, byl to dům naší hlavní hrdinky a odehrávali se v něm vcelku zajímavé věci, které mě donutily přemýšlet. Ovšem, tím končíme.

Posléze už žádný střípek příběhu nezachytil mou pozornost. Je pravda, že při smrti, či spánku máte různé záblesky, které nedávají smysl až do konce hry. Finální cutscéna vám však vše prozradí. Když to shrnu, příběh mě jednoduše trošku zklamal a nesl se až příliš ve stylu jeden mindfuck za druhým. Naštěstí u hry tohoto žánru to není takový problém jako například u RPG. To ale nic nemění na tom, že to zamrzí. V tomto bych se odvážil tvrdit, že Hades, jako další zástupce rogue-like žánru, zvládl vyprávění a celkově příběh o něco lépe.