Recenze PC verze hry The Last of Us Part I. Odfláknutý port jedné z nejlepších her od PlayStation Studios

Dle ironických komentářů od rozezlených hráčů na Steamu není The Last of Us pro PC simulátorem přežití v postapokalyptickém světě, ale spíše loading simulátorem. Mnohdy si totiž obrazovky s načítáním hry užijete daleko více než samotného hraní. A to není jediný problém této zpackané předělávky.

Co baví Perfektně odvyprávěný příběh

Postavy, které vám přirostou k srdci

Propracovaný svět

Čeština

Obsahuje rozšíření Left Behind Co vadí Odfláknutý port

Padání hry

Dlouhé nahrávací časy

Haprující umělá inteligence

Cena 6 /10 Hodnocení

Akční adventura pro PC a PS5 ● Cena: 1 400 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Oficiální české titulky

Na začátku se musím přiznat, že jsem konzolový panic. PlayStation jsem sice u kamaráda zběžně viděl, ale nikdy jsem na něm nehrál. O Xboxu nemohu říct ani to. Proto se mi The Last of Us nikdy nedostalo do ruky. Toto univerzum samozřejmě znám, však jde o jednu z nejznámějších a nejúspěšnějších her na PS. Navíc díky novému seriálu na HBO bylo této značky ve všech médiích plno. Já se ale takticky vyhýbal jak informacím o původní hře, tak i o seriálu, protože jsem si chtěl nejprve užít tento epos na vlastní kůži, a to právě na PC. Bohužel, technická úroveň hry mi zážitek přeci jen trochu pokazila, ale ani tento renonc nedokázal ono kvalitní jádro hry úplně zničit.

Nejdříve ale jedno malé upozorněné, na následujících řádcích budu hodnotit hlavně to, jak se port na PC povedl či nepovedl. Pokud o The Last of Us nic nevíte, můžete si přečíst naši dobovou recenzi originálu nebo remaku pro novou generaci PlayStationu.

Zpět ke hře. Prvotní šok mě čekal hned po spuštění. Na obrazovce se chvilku točil jakýsi kovový plíšek, aby obrazovka následně zčernala. Myslel jsem si, že se hra zasekla, ale po nějaké minutě se konečně objevilo hlavní menu. Celý natěšený jsem se chtěl rovnou pustit do komplexního a dramatického děje. Ale ejhle, vyskočila na mě hláška, že pro nejlepší zážitek ze hry bych měl počkat, až se načtou shadery. Ok, počkám si, není problém. Bohužel to ale problém byl a setsakra zákeřný. Na mém poměrně výkonném stroji toto načítání trvalo bezmála 4 hodiny. Ano, čtete správně, 4 hodiny. Během této doby počítač běžel na plné obrátky a hra tak dávala procesoru slušně zabrat.

Problémem tohoto zdlouhavého procesu není jen časová náročnost, ale i fakt, že hra během této doby musí být logicky zapnutá. To ale znamená, že pokud ji chcete alespoň vyzkoušet, propadne vám možnost vrácení hry a tím i peněz. A to aniž byste hru reálně otestovali. Tohle je prostě špatně po všech stránkách a jde o pořádný podraz ze strany vývojářského studia. Jasně, můžete mít větší štěstí a shadery se vám načtou třeba do půl hodiny, ale to předem nemůžete vědět.

Celkově na adresu vývojářů padají ze strany hráčů ostrá slova. Jak již padlo v jedné z našich aktualit, o port se postaralo nechvalně známé studio Iron Galaxy, které zpackalo již předělávku Batman: Arkham Knight. Zdá se, že se tvůrci ze svých chyb nepoučili a jsou nuceni je opakovat, což je samo o sobě ostudné. Tady by měl někdo šmahem přijít o práci.

Co se dále nepovedlo? Po tomto několikahodinovém martyriu jsem se konečně dostal do hry samotné. Co mě uhodilo do očí, byly chyby v grafice. Hned v úvodu je například možné podívat se s vaší postavou do zrcadla. Odraz v něm byl ale nehezky rozmazaný. Rozostřená je i většina textů na plakátech apod. K zostření dojde až s poměrně dlouhou prodlevou. Což je opět dost zarážející.

Mezi další technické nešvary patří dlouhé načítací časy. Vše tu zkrátka hrozně trvá, a to i přesto, že mám samozřejmě SSD. Popravdě si nepamatuji, že by mi u jiné hry trvalo načítání tak dlouho. Dost mě zarazilo i to, že k těmto prodlevám dochází i během samotného hraní. Občas si takhle někam kráčíte, najednou se hra zasekne a objeví se hláška, že se obsah načítá. A to prosím nešlo o žádné přechody mezi lokacemi či úrovněmi.

Samozřejmostí jsou pak propady v snímkování, zasekávání obrazu apod. Takové základní bugy jsou o to více překvapivé, když v úvahu vezmeme stáří hry. Vždyť originál vyšel opravdu už před 10 lety! Remake pak na PS vyšel už v září loňského roku. Zdálo by se proto, že času na vyladění měli vývojáři dost a dost. Takové lajdáctví je tak jen těžko omluvitelné.

I proto je fórum na Steamu u této hry zahlcené rozhořčenými příspěvky. I proto má na této platformě jen 41 % kladných recenzí, což je žalostně málo. Jasně, hráči jsou často dost nároční a nejednou pohřbí hru jen kvůli maličkosti, která je urazila či naštvala. Zde je ale rozhořčení na místě. A nepomohl ani patch, který se objevil den po vydání. Ty nejzávažnější bugy opravuje, ale spousta dalších nedodělků zůstává.

Na co si hodně lidé stěžují a co se mi naštěstí vyhnulo, jsou časté pády hry. Mnozí píší, že hra padá každou chvíli, klidně i několikrát za hodinu. Je to tedy opět dost o náhodě, zda se vám tento neduh vyhne či ne.

Abych jen nehanil, třeba takové ovládání na klávesnici a myši je zvládnuté na výbornou, což by ale měl být u všech portů standard. Hra se i díky tomu hraje dobře, kamera nezlobí, míření zbraní je povedené. V tomto směru není co vytknout.

Co určitě stojí za zmínku je i povedené grafické zpracování. Pokud se zaměříme na detaily, pak je to horší, jak již padlo dříve při zmínkách u rozostřených textů. Celkové scenérie zničeného města jsou ale mnohdy dechberoucí. Často jsem se přistihl, jak několik vteřin jen zírám na nádherně depresivní scenérie, které se přede mnou náhle rozprostřely. I hra světla a stínů je zde zpracována na velmi vysoké úrovni. To nejvíce oceníte například při scénách, kdy vás nahání vojáci se svými světlomety. Akce je i díky tomu správně intenzivní.

Trochu více péče by naopak zasloužila umělá inteligence nepřátel, a to hlavně těch lidských. Občas mi totiž přišlo, že nereagují na zvuky. Škrtíte nebohého padoucha, a to jen pár krůčků od jeho druha? Není problém, nemusíte se obávat, že by to pro vás mohlo mít ošklivé následky. Chrčení a další zvukové doprovody, jež oběť vydává, jeho spojenec nezaregistruje. Což, co si budeme povídat, příliš autenticky nepůsobí.

Na první pohled se může zdát, že hru jen shazuji a kritizuji. A opravdu, chyb je zde jako máku. Přesto musím uznat, že jádro hry je skvělé. Styl vyprávění je zde propracován k naprosté dokonalosti. Příběh sám je perfektně napsaný a zrežírovaný. Zároveň je univerzálně srozumitelný, často dojímá, často naopak šokuje svou brutalitou a nemilosrdností, přesto se celou vaší cestou nese jakási atmosféra zoufalé, melancholické naděje. To vše je podtrženo hlavně výborně napsanými postavami. Zdejší hrdinové nejsou klasičtí dobráci, mají i své temné stránky, svou minulost, která je každým dalším dnem užírá víc a víc. Přesto ale v sobě často najdou dostatek síly a charakteru, aby udělali to, co je správné. Ne proto, že jim to něco přinese, naopak, mnohdy to znamená jen další utrpení a bolest, ale zkrátka proto, že je to správné, lidské.

I díky těmto až filosofickým přesahům a náhledům do duše zdejších hrdinů, stojí hra za vaši pozornost. Jasně, pokud máte možnost zahrát si ji na PS, pak nemá smysl abyste se s PC portem vůbec obtěžovali. Jen byste byli zklamaní. Pokud jste ale jako já zarytí PCčkáři, pak tuto předělávku jednoho dne zkusit zkrátka musíte. Jen bych být vámi počkal, až bude v lepším technickém stavu a ideálně ve slevě.

Zmínit ještě musím to, že PC verze obsahuje i rozšíření Left Behind. Pro našince mám pak ještě jednu dobrou zprávu a to, že hra je dostupná i s kvalitními českými titulky.