Recenze PC verze hry Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Dobrodružná výprava stále zabaví

Uncharted se poprvé ve své historii dostává také na PC. Takzvaná Legacy of Thieves Collection přináší čtvrtý díl se samostatně hratelným rozšířením The Lost Legacy. Ani na počítači hra nezklame, šestileté stáří je přesto znát.

Nathan Drake a Lara Croft jsou neoficiální král a královna dobrodružných her. Na PC jsme se bohužel mohli na dobrodružné výpravy pouštět jen s Larou. S tím je konec, jelikož Uncharted 4 se samostatně hratelným DLC The Lost Legacy vychází ve vylepšené verzi i na počítač.

Bohužel se hráči na PC tím pádem dočkají pouze závěru úchvatného příběhu. Ten naštěstí stojí za to a lze si ho užít i samostatně, jak jsme ostatně zmínili v naší recenzi. My se však nebudeme věnovat kvalitě hry jako takové, ale tomu, jak se hraje na počítači. V mém případě na herním notebooku s Intel Core i5 a Nvidia GeForce RTX 2070.

Vylepšeních není málo

Uncharted 4 vyšlo v roce 2016. Aby hra na PC neudělala ostudu, pochopitelně se dočkala různých vychytávek. Na oficiálních stránkách je zmíněno vylepšené UI, GPU a VRAM detekce pro snazší nastavení či Variable Load Speed. Hra podporuje až 4K rozlišení, ultra-široké monitory a pochopitelně má, na rozdíl od verze pro Playstation, nastavitelnou grafiku.



Jedná se stále o špičkovou hru, rozdíl šesti let ale poznáte

Hra stále exceluje animacemi, stíny a fyzikou prostředí. V tom dodnes patří k těm nejlepším. Na detailech či ostrosti textur přesto oproti novým hrám strádá. Je to čistě stářím, přesto to novým hráčům už nepřinese takový Wow efekt, jako když se to hrálo krátce po vydání.

„Obecně se port na PC velmi povedl, s výjimkou načítání. To je místy pomalé.“

Z hlediska hratelnosti je důležitým rozdílem podpora klávesnice a myši. Hra se s tímto kombem hraje pohodlně a podporuje přebindování kláves, ačkoli je ovladač přeci jen pohodlnější a pokud si chcete zahrát a nemáte ho, koupi bych zvážil. Vedle DualSense podporuje většinu ovladačů. Testoval jsem ovladač pro Xbox Series X a hrálo se mi pohodlně a všechna tlačítka se správně přebindovala.



Spoustu menších detailů bylo vylepšeno včetně UI a podpory 4K rozlišení

Obecně se port na PC velmi povedl, s výjimkou načítání. To je místy pomalé. Nejhorší bylo v případě The Lost Legacy, kde jsem se občas bál, zda mi hra necrashnula. Při samotném hraní jsem naštěstí problémy neměl a setkával jsem se s těmito problémy jen při načítacích obrazovkách.

Hrajte také v autobuse

Ačkoli podpora na Steam Decku je (v době psaní recenze) označena jako „neznámá“, tak jsem hru vyzkoušel a nebyl jsem vůbec zklamán. Na Steam Decku funguje Uncharted skvěle, místy delší načítání radost neudělalo, plynulá hratelnost a příjemné rozlišení však ano.



Hru si pohodlně zahrajete i na Steam Decku

Titulky mohou být trochu menší, ale přesto se příjemně čtou. Ovládání, jakmile si na něj zvyknete, je provedeno velmi dobře. Zkrátka na cestách máte o zábavu postaráno! Jen počítejte s tím, že se při hraní Uncharted Steam Deck vybije cca za hodinu.

Zabere hodně místa

Hardwarové nároky nejsou přehnané. Hru si pohodlně zahrajete i na slabších strojích. Spíš mě překvapil požadovaný prostor. 126 GB rozhodně není málo, hra přitom není příliš dlouhá. V součtu můžete obě hry dohrát do 30 hodin. A bohužel si musíte stáhnout obě najednou, takže zvolit taktiku „dohraju – odinstaluju – nainstaluju druhou“ nemůžete.

Najít si místo na disku se ale vyplatí. Drobnější problémy stojí za to přehlédnout, protože Uncharted 4 je skutečně klenot, který si rozhodně užijete i na PC. Jeden bod strhávám za menší problémy a druhý za to, že hru z roku 2016 prodávají za 50 euro. Stále se to vyplatí, ale za tuhle cenu už by všechno mělo být perfektní.