Recenze předběžného přístupu hry Sons of the Forest. Vydařený survival, který je až moc podobný svému předchůdci

Pokračování známého survivalu The Forest se i přes skvělé vylepšení prvků známých z prvního dílu nevyhnulo chybám v podobě zmateného a nepřesvědčivého příběhu.

Co baví Vylepšený crafting

Pěkná grafika

Větší mapa

Nové zbraně

Mysteriózní atmosféra Co vadí Málo druhů nepřátel

Až nesmyslný příběh

Malá výzva pro veterány 7 /10 Hodnocení

Hra o přežití pro PC ● Cena: 680 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 18+ ● Vychází s oficiální češtinou

Na začátku je nutné říct, že hra se nachází ve stavu předběžného přístupu a nemám tedy možnost hodnotit její konečnou podobu. Pouze to, co je v současné době dostupné. Všeobecně se dá prohlásit, že Sons Of The Forest výrazně vsází na mechanismy prvního dílu a mnoho věcí je stejných. Na druhou stranu jsme se, ale dočkali upraveného craftingu, který působí lépe nežli v prvním dílu. Celý inventář působí přehledněji a vyrábění se dočkalo detailních animací. Stavba vašeho obydlí se také změnila a řekl bych, že k lepšímu. Nově máte možnost vidět mapu, a to pomocí GPS lokátoru, který získáte hned na začátku hry, tato změna byla opravdu znatelná a musím říct, že povedená.

Původně jsem nechtěl hru příliš srovnávat s The Forest, ovšem po dohrání všeho, co nabízí, jsem došel k závěru, že se jedná pouze o vylepšený klon prvního dílu. Člověku, který v prvním díle strávil desítky hodin času, bude hra připadat až na detaily při nejmenším velmi podobná. Pro mě toto zjištění bylo zklamáním. Těšil jsem se na nový zážitek, ne na starý v novém kabátu. Celý průchod hrou jsem si ale užil, a to zejména díky možnosti kooperace.

Pokud se vrátíme ke zmiňovanému craftingu, posun je znatelný hned od prvního okamžiku. Cokoli vyrobíte, vaše postava fyzicky ručně přímo před vámi poskládá dohromady. Nezní to jako velká změna, ale minimálně to působí reálněji a zintenzivňuje to pocit boje o přežití. Zajímavou změnou pro mě byl způsob rozdělávání ohně. Nyní je zapotřebí držet v ruce větev a podívat se na zem, kde už budete mít možnost větev rozlámat a zapálit. Zdá se to jako drobnost, ale docela dlouho mi trvalo, než jsem na tuto novinku přišel.

Stavění přístřešku funguje velice podobně a tady narážíme hned na první problém. Hráči prvního dílu si hned první noc zvládnou postavit přístřešek na stromě a tím se vyhnout nebezpečí domorodců v pohodlí koruny stromu. To z mého pohledu kazí napjatost situace, kdy se ocitnete na ostrově odkázaní zcela sami na sebe a v teritoriu domorodců, kteří se vás snaží zabít a sníst. Naštěstí vývojáři vzali v potaz, že někteří hráči se do hry pustí sami bez přátel, a tak přidali NPC jménem Kelvin, který je s vámi od prvního okamžiku. Kelvinovi můžete dávat příkazy jako například aby nasbíral větve, či pokácel stromy nebo jednoduše šel celou dobu za vámi. Bohužel se ale nezúčastní žádného boje a je pouze takový váš maskot.

Na tento problém jsem narážel v průběhu celé doby hraní. Až příliš se to podobá prvnímu dílu a tedy vždy jsem věděl, co je třeba udělat a kam nejspíš mám jít, abych se posunul dál. Ani na moment jsem neměl pocit, že mi jde o život. Hra tedy působí spíše jako akční adventura s možností craftingu než jako survival horor. Nicméně vývojáři mi udělali radost a výrazně zvětšili mapu. Více míst k objevování znamená více obsahu a zábavy. K mému zklamání jsem postupně zjišťoval, že některé jeskyně jsou pouze povrchové a neskrývají žádná tajemství, pouze bednu s lepící páskou. To mě poté, co jsem přeběhl celou mapu, abych s tam dostal rozhodně neuspokojilo.

Pokud ale narazíte na dobrou jeskyni a dostanete se až na konec, mnohdy budete pouze v údivu pozorovat, co jste našli. Tady vývojáři odvádí skvělou práci a pocit mysteriózna na vás bude dýchat pokaždé, když najdete něco neobvyklého. Značným způsobem vás to pak motivuje prozkoumávat ostrov dál a zjistit, co se tam vlastně děje. Tady ovšem přišel další problém. Sons of the Forest vám příliš nevysvětlí, co se na ostrově děje a ani po dohrání příběhu nebudete o moc moudřejší.

Narazíte na zvláštní podzemní stavby a luxusně vybavené pokoje, ale proč tam jsou a kdo v nich žije, se nedozvíte. Pokud se podrobněji budeme věnovat příběhu, tak na ostrov přilétáte, abyste zachránili tříčlennou rodinu. Vrtulník havaruje a vy už se ocitáte v lese. Tím hra začíná a tím také jakýkoli smysluplný příběh končí. Odkrývání tajemství téměř neexistuje a závěr je upřímně prostě odpad.

„Narazíte na zvláštní podzemní stavby a luxusně vybavené pokoje, ale proč tam jsou a kdo v nich žije, se nedozvíte.“

Příběh je bezkonkurenčně nejhorší část hry. Je mi jasné, že ani není tím nejdůležitějším, ovšem tolik zahozeného potenciálu mě jednoduše mrzí. V průběhu se objeví střípky záhady i náznaky toho, že jste na dobré cestě ji odhalit, ale na konci máte pocit, že hrajete nakonec úplně jinou hru s jiným příběhem.

Část hry, kterou jsem si užil nejvíce, je jednoznačně souboj. Na začátku máte pouze sekyru, ale po dostatečném prozkoumávání narazíte na motorovou pilu, elektrický obušek nebo dokonce i střelné zbraně. A právě střelné zbraně mi udělali opravdu radost. Jejich používání osvěžilo zážitek z hraní a přineslo mnoho zábavných interakcí. Naneštěstí i souboj posléze něco postrádá, a to přesněji více druhů nepřátel. Během první hodiny hraní narazíte v podstatě téměř na všechno, co můžete potkat. Každopádně i přes to vnímám souboj jako zábavnou část hry, obzvláště po nalezení střelných zbraní a motorové pily, která, řekněme si upřímně, dokáže z nepřátel udělat kaši.

Po grafické stránce hra vypadá skvěle, pokud si uděláte čas a vylezete na nejvyšší vrcholky hor, budete jen žasnout. Detailnější prostředí skvěle podtrhává celkový dojem z vizuální stránky a v tomto ohledu není hře, co vytknout.