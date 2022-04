Recenze příslušenství Razer Key Light Chroma. Ve světle RGB

Jste akční herní streamer a potřebujete vždy dokonale osvětlené pracovní místo? Razer pro vás připravil nejnovější RGB podsvícení na míru.

Co baví Kvalitní konstrukce

Vysoký jas

Přizpůsobitelné RGB

Ovládání skrze mobilní telefon Co vadí Vysoká cena 8 /10 Hodnocení

Zatímco čekáme na letošní příděl herního příslušenství v podobě myší, klávesnic a sluchátek nové generace, rozhodli jsme se odskočit si k něčemu trochu z jiného soudku. Razer už delší dobu dává do kupy pěknou sadu náčiní pro herní streamery a nyní přichází na řadu další dílek skládačky.

Po výborné kameře Kiyo Pro, mikrofonu Seiren V2 a křeslu Enki přichází na řadu kvalitní osvětlení do vašich streamů - Key LIght Chroma. Jak si vede oproti tradičnímu přisvětlení?

Kvalitní tyčka, co si nastavíte dle svého

Osobně nejsem herní streamer, s videoprodukcí se ale vedle herní branže potýkám už řadu let, takže mě velmi zajímala kvalita světel a přístup Razeru oproti klasickým, které používáme při natáčení. Světlo jsou velmi jednoduché a účelné. Konstrukce je kovová, velmi tenká a pevná, také velmi jednoduchá na přípravu a namontování. Jednoduše si nastavíte potřebnou polohu, upevníte na stole (nebo jakémkoliv jiném povrchu a hraně) a nastavíte si svůj úhel. Světlo lze vysunout od nízké polohy 550mm až do více jak 1300mm.



Kovová konstrukce Key Light Chroma je robustní, a přesto dostatečně lehká

Světlo využívá klasický A/C adaptér a je relativně těžké (kovová konstrukce je znát), dle vašich streamovacích požadavků vám také dost možná postačí jen jedno světlo. To umí vyluzovat až 2800 lumenů, takže s jasem problém mít nebudete, navíc ušetříte solidní balík.

Technické specifikace Rozměry : 553mm (minimální nastavení), 1350mm (maximální nastavení)

: 553mm (minimální nastavení), 1350mm (maximální nastavení) Hmotnost : 1600g

: 1600g Ovládací rozhraní: Párovací tlačítko, Reset tlačítko

Párovací tlačítko, Reset tlačítko Barevné spektrum : 3000K - 7000K bílá barva, RGB - nastavitelné

: 3000K - 7000K bílá barva, RGB - nastavitelné Jas : 2800 lumenů, nastavitelné v rozmezí 0 - 100%

: 2800 lumenů, nastavitelné v rozmezí 0 - 100% Cena: 6 700 Kč

Vítám také naprosto minimální nutnost cokoliv nastavovat fyzicky. Zatímco u klasických světel máte většinou veškeré ovládací prvky přímo na zařízení, zde stačí jen namontovat na potřebné místo, zapojit, spárovat zařízení a jste připraveni. Vše ostatní obstará aplikace v počítači nebo v mobilním telefonu.

To základní kvalitně. A RGB k tomu

Přizpůsobitelnost je něco, co mě u Key Light Chroma potěšilo asi nejvíce. Zcela dle očekávání lze nastavit libovolnost intenzitu bílého světla v rozmezí 3000 - 7000K, jas o intenzitě 2800 lumenů u jednoho světla je na menší pokoj (resp. herní stanici) více než dostačující a světlo je opravdu jasné a syté. Kromě bílého světla je tu samozřejmě také RGB, takže můžete chytře nakombinovat různé barvy dle situace a vytvořit hodně zajímavou atmosféru v pokoji. Vše se nastavuje skrze program a aplikaci.



Světlo se dá pohodlně namontovat na váš herní stůl a okolní nábytek

Jelikož světla nemají žádný USB port, postačí je spárovat s počítačem skrze Wi-Fi či Bluetooth. Již zajetý software Razeru, Synapse 3, a sekce pro streaming funguje hbitě a nabízí velmi bohaté možnosti přizpůsobení. Lze si pohrát s jednotlivými barvami, jejich sytostí, jasem a teplotou. V případě, že se rozhodnete pro RGB podsvícení však musíte počítat s tím, že vám software omezí jas na 15%, aby nedošlo k přehnané saturaci a barvy působily věrohodně.

Nebyla by to Chroma, pokud by navíc nešlo stejně jako v případě klávesnic a myší využít různorodé animace barev. Také zde si můžete nastavit vlnku, dýchání, problikávání a celou řadu dalších animací, pokud chcete udělat dojem na své diváky. Díky plné integraci se streamovací aplikací si lze dokonce pohrát se streamem samotným a přidat reakci jednoho ze světel například na komentář nebo jinou událost ve streamu, což je příjemný bonus.