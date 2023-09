Recenze rozšíření Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Špionážní thriller, který by obstál jako samostatná hra

První a poslední příběhové DLC, kterého se v rámci Cyberpunku 2077 dočkáme, předčilo má očekávání ve všem, co šlo. Ať už to jsou změny v rámci patche 2.0 nebo DLC samotné, jedná se jednoduše o skvostné dílo.

Co baví Výborný příběh

Celá nová oblast Dogtown

Dopad na zakončení příběhu v hlavní hře

Dobré prvky přidané do verze 2.0

Celé by to obstálo jako samostatná hra Co vadí Klasické Cyberpunk bugy

Pocit, že rozhodnutí nemají smysl

Žádné vylepšení AI v boji 9 /10 Hodnocení

RPG pro PC, PS5 a XSX ● Cena: 799 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Oficiální české titulky

Když se mi Phantom Liberty dostalo do rukou, očekával jsem nářez pořádné akce a propracovaného příběhu. K mému potěšení, se mi přesně toho dostalo. Nepřeháním pokud řeknu, že jsem se od hry nemohl odtrhnout a po dokončení jsem nevěděl, co dál. Nicméně s velkou radostí mohu říci, že Cyberpunk nikdy nebyl lepší a nyní opravdu dosáhl svého vrcholu.

Zvláštní agent V

Na úvod rozšíření přichází telefonát od záhadné osoby jménem Songbird. Musíte se dostavit k branám Dogtownu, čímž začíná špionážní thriller, který by mohl konkurovat žánrovkám, jako je Jason Bourne. Abych vás uvedl do obrazu, Songbird vás najala abyste zachránili prezidentku, která havarovala s letadlem právě v Dogtownu. Přislíbí vám u toho pomoc s relikvií ve vaší hlavě, což se upřímně nedá odmítnout. Nerad bych prozrazoval více, byla by škody, kdybych vás ochudil o všechny intriky, zvraty a nečekaná překvapení.

CD Projekt příběhy prostě umí. Toto DLC je toho pouze dalším důkazem. Nejen, že obsazení Idrise Elby dodá trochu více té filmovosti, které by hra měla dost i bez něj, ale navíc opět narazíte na postavy, které vám nejen díky jejich hereckému obsazení přirostou k srdci. Hltal jsem vše, co jsem mohl. Střípky s informacemi, rozhovory náhodných NPC a všechny dialogové možnosti, jednoduše mi tento přístup k vyprávění sedl.

Vyprávění děje se nese ve velmi filmovém duchu. Dlouhé temné rozhovory o globálních tématech a hrozbách. Špionážní breefingy v tajné podzemní základně. Postupné odhalování pravdy a samozřejmě nekončící souboj s časem. Phantom Liberty rozhodně nezklame, co se týče příběhu. Jediné, co ve mně zanechalo prázdné místo je fakt, že zde postrádáte pocit, že vaše rozhodnutí mají smysl. Tedy až na samotný závěr. Působí to lehce lineárně a proti pravidlům RPG, kde byste měli mít možnost příběh ovlivnit více než pouze na konci.

Nicméně bych řekl, že celkové tempo vyprávění plyne jako ucelený filmový zážitek, od kterého se nedá odtrhnout. Takový skvělý patnáctihodinový film. Také vám nabídne zcela nové zakončení hlavní příběhové linky, což jsem upřímně nečekal a konec, který jsem si zvolil, byl asi ze všech zatím nejlepší.

Mise se rozdělují na dvě skupiny. Akční a informační. Akční mise jsou plné střílení, sekání a krví pokrytých stěn, zatímco ty informační jdou silně po příběhu a místo střelby se jdete poptat kontaktů nebo oslovit někoho úplně nového, zda nemá nějakou podpultovku, která by vám pomohla. Tento balanc je jako Jin a Jang. Krásně to do sebe zapadá. Nenudíte se, ale zároveň ani nejste přehlceni nekončící akcí.

Jedna opravdu ošklivá čtvrť

S DLC dorazila do hry i nová čtvrť Dogtown. Samozřejmostí je spousta nových vedlejších úkolů a zakázek pro kšeftaře. Představte si normální Night City - mrakodrapy, stadióny, obytné domy, tržnice, rozparovači a tak dále. To vše nabízí i Dogtown, akorát v poněkud postapokalyptickém kabátku. Nejčastěji narazíte na zříceniny a chudinské čtvrti.

Samozřejmě jsou tu výjimky. Najdou se i luxusní podniky, jako bar Pana Zručného nebo celý luxusně vybavený mrakodrap vůdce Dogtownu. Pokud se zaměřím na Pana Zručného, tak tato městská část je jeho domov. Je to kšeftař, kterého si můžete pamatovat i ze základní hry. On je tím, kdo vám bude zadávat většinu vedlejších zakázek. Některé z nich musíte i povinně splnit v rámci příběhové mise, což na jednu stranu bylo příjemné zpestření, protože jde o zábavné, někdy až komické, úkoly.

Cyberpunk v nejlepší podobě

S novým rozšířením také přichází patch 2.0 pro základní hru, který je k dispozici všem majitelům zdarma. Přináší s sebou zajímavé změny a vylepšení, které Cyberpunk dostaly do stavu, ve kterém měl být už při svém vydání. Největší novinkou je plně předělaný strom dovedností. Z mého pohledu je to příjemná změna. Dostali jsme několik nových dovedností, jako například odrážení střel katanou nebo celý nový strom vztahující se k relikvii. Ten se vám ovšem zpřístupní pouze s pořízením DLC.

Body pro nový strom získáváte pomocí terminálů Militechu roztroušených po mapě. Dovednosti, které nabízí, jsou poměrně příjemné, ale zároveň se nejedná o nic, co by nějakým velkým způsobem znevýhodnilo hráče, kteří si rozšíření nepořídí. Pokud použijete optickou kamufláž během boje, nepřátelé ztratí kompletně vaši stopu a můžete tak útočit opět ze stínů. Také si můžete vylepšit vaše kudlanky, kdy každý nabitý útok s přískokem zvýší šanci na rozsekání na kusy. Jak jsem říkal, příjemné zpestření, ale nic, bez čeho byste se neobešli.

Orientace ve schopnostech je celkově mnohem lepší. Vždy je jedna základní, kterou odemknete a na ní se vážou další vylepšení. Snad nejznatelnější je předělaný systém cyberwareu. Nyní už si na sebe nemůžete nahodit vše, co chcete, ale vaše tělo má limit, kolik chromu zvládne. Musíte tedy vybírat moudře a ne jako já, že jsem si koupil mnoho nepříliš podstatných vylepšení a nezbyla mi kapacita na ta opravdu důležitá. Čím lepší kousek, tím víc zabere bodů cyberwareu. Otevírá to nové možnosti experimentování, protože jednoduše budete hledat alternativu za něco, na co už vám nestačí kapacita.

Spolu s tím se také pojí vaše zbroj. Tu už nezískáváte pomocí oblečení, ale právě cyberwarem. Z oblečení se tedy stává čistě kosmetická věc. Jestli jsem nebo nejsem fanouškem této změny je i pro mě samotného těžké určit. Na jednu stranu mi to dává smysl v rámci nátury robotických vylepšení, ale na stranu druhou je zvláštní, že má pouze minimální dopad to, jestli nosíte kevlar nebo tričko. Jsou některé kousky, které spolu s vizuálem přidají i trochu zbroje, ale jedná se o zanedbatelné hodnoty. Do herního světa také přibylo velké množství nových předmětů. Najdete nové periferie ke zbraním, oblečení, auta, kouřové granáty a mnoho dalšího. Samozřejmě nesmím opomenout ani nové rádiové stanice.

Vývojáři také zmínili, že bude vylepšena umělá inteligence v rámci souboje. Pokud se ptáte, jestli je to znát, tak vás zklamu, podle mého není. Jediné, co jsem zaregistroval, je, že nepřátelé nyní disponují lepším chromem a tedy každý střet může být osudový, to je asi tak vše. Jedná se o nedodržený slib, který lehce zamrzí, hlavně pokud se snažíte s někým bojovat a on provádí nesmyslné věci jako běhání v kruhu, aby se pak schoval tam, kde byl před chvílí.

Přepracování policejního systému (už poněkolikáté) se zaměřuje hlavně na to, jak hráče zastavit. Funguje podobně jako v GTA, kdy se vám zvyšuje míra hledanosti a při té nejvyšší se můžete utkat třeba i s jednotkou MaxTac. Vylepšení je to vítané. Porušení zákona si opravdu dobře rozmyslíte. Něco, co si hráči přáli už při samotném vydání, jsou honičky aut a střelba, ať už pomocí vaší zbraně nebo zbraně zabudované přímo ve vozidle. Stačí se vyklonit z okénka a můžete začít sypat kulkami vše okolo. Pokud je potřeba těžší kalibr, většinou lépe poslouží právě kulomet či raketomet připevněný přímo na autě. Nepřátelé už se s vámi také nebudou párat a auto vám klidně rozstřílí do nepojízdného stavu. Opět se jedná o něco, co zážitek z hraní prohloubí a věřím, že mnoho fanoušků je z této změny nadšených.

Klasické Cyberpunk bugy bohužel nezmizely. Postavy se prolínají přes sebe, silnice se nevykreslují správně, auta skáčou do vzduchu z nijakého důvodu a tak dále. Dalo by se vytknout pár věcí, jako již zmíněné bugy a nepřítomná změna AI během boje. I přes to je patch 2.0 skvělým vylepšením. Dodává to, co mělo být přítomno už od začátku. Zážitek je jednoduše lepší, pohlcující a nové změny jsem si užil plnými doušky. Nemluvě o tom, že Phantom Liberty by obstálo jako samostatná hra.