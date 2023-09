Recenze rozšíření Resident Evil - Separate Ways. Příjemný hororový večer s Adou Wong

Capcom hráčům nedlouho po oznámení naservíroval přídavek pro letošní remake čtvrtého Resident Evilu. Separate Ways jsou vítaným doplňkem, který ani trochu neklesá na kvalitě oproti původní hře.

Co baví Přitahovací hák

Poměr cena/výkon

Delší oproti originálu

Obohacení příběhu základní hry Co vadí Jen pár nových lokací

Detektivní režim mohl být využitý víc 9 /10 Hodnocení

Akční horor pro PC, PS4, PS5 a XSX ● Cena: 239 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Leonův příběh v předělané verzi jsem si v březnu náramně užil. Proto jsem se do španělské vesničky vracel s radostí, i když mi bylo jasné, že Los Iluminados mě zase jednou řádně potrápí. Tentokrát jsem se jim postavil jako Leon, který se snaží zachránit prezidentovu dceru, ale jako Ada Wong přicházející kvůli prácičce od svého šéfa.

Rozšíření v tomto stylu většinou rozšiřují příběh o další kapitoly či přidávají další obsah. Separate Ways ale v podstatě vyprávějí totožný děj s tím Leonovým. Vidíme ho ale z úplně jiné perspektivy. Ada si také prožila svoje. Z Leonova pohledu to občas vypadalo tak, že se ladně vyhnula všemu nebezpečí a na scéně se objevila vždy v tu pravou chvíli. Ve skutečnosti se ale i ona musí prostřílet hromadou nakažených zrůd a nechybí ani pár povedených bossfightů.

Výbava se vesměs nijak neliší. Hlavním rozdílem je vystřelovací hák, který využijete jak k překonávání větších propastí, tak i v akci. Ada se k omráčenému nepříteli může přitáhnout a dát mu pořádnou kopačku z otočky za letu. Je to drobnost, kterou jsem využíval hojně. V jednom z bossfightů hraje hák zásadnější roli a přijde mi, že je docela škoda, že takových situací není ve čtyřhodinovém přídavku trochu víc. Aby to ale bylo možná, nejspíš už by rozšíření muselo být znatelně větší, čímž by jistě narostla i cena. Takže v rámci možností je to vlastně tak akorát.

Jelikož jsou Separate Ways kratší a vyprávějí stejný příběh, tak je postup a získávání vybavení o poznání rychlejší. Je jasně znát, že peníze se vám do kapes sypou mnohem častěji a ani o náboje nebývá nouze. Obchodník, který si pro Adu schoval pár kousků, o kterých Leon neví, má téměř při každém setkání v nabídce něco nového. Je to zkrátka jedna nepřetržitá akce s pauzami během několika fešných filmečků. Jen milovníci hádanek z toho nejspíš nebudou úplně nadšení. Je jich tady jen pár a tak triviálních, že do minuty jsem měl hotovou každou z nich.

Při řešení hlavolamů používá Ada svoje detektivní vidění, které mi připomnělo Batmana. Když potřebuje někoho vysledovat, může si v prostoru zvýraznit jeho stopy, takže není šance, že byste se i v temnějších koutech ztratili. U terminálů zase vidíte nejpoužívanější tlačítka, takže kód si dokážete odvodit bez toho, abyste museli hledat přesnou kombinaci čísel. Dokázal bych si představit, že i detektivní pohled bude využitý o něco víc, přeci jen funguje jen v předem daných momentech hry. Ale víc, než hlavní novinku tvoří spíš menší přídavek.

Jediné, co ještě zamrzí, je, že v roli Ady neuvidíte moc nových lokací. Jistě, už z principu toho, že jde o stejný příběh, je jasné, že se některé lokace budou recyklovat i pro rozšíření. Tady každopádně moje výtky končí. Separate Ways jsou přídavek, který byste si rozhodně měli pořídit, pokud se vám základní hra líbila. Uvidíte tak nejen více akce se sličnou Adou, zároveň začnou události, které se okolo Leona dějí, dávat větší smysl. Ani pro tuto kapitolu příběhu nechybí série výzev a možnost si hru po prvním průchodu dát znovu na úroveň Professional, ve které se můžete dostat k exkluzivnímu vybavení.

Během brouzdání na sociálních sítích jsem narazil na kritiku ohledně toho, že Separate Ways jsou tentokrát placeným rozšířením. Do originálu totiž Adina část přibyla v rámci updatu zdarma. Cenovka 10€, respektive 239 Kč je za mě bez problému přijatelná. V této verzi vám navíc vydrží o pár hodin déle. Kvalitou pak ani trochu nepokulhává oproti základní hře, která se bezesporu objeví mezi nominacemi na letošních The Game Awards. Teď ještě čekám na to, jaká bude VR verze, která by v zimě měla dorazit na PlayStation, ale Capcom mi v posledních letech dokazuje, že se o kvalitu jeho novinek opravdu bát nemusím.