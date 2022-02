Recenze sluchátek HyperX Cloud Flight Wireless. Pohodlí bez zbytečných přítěží

Co baví Kvalitní a pohodlné

Vyvážený zvuk

Skvělý mikrofon

Dlouhá výdrž Co vadí Vyšší cena

Žádné dodatečné funkce

Nepodporuje software 8 /10 Hodnocení

HyperX nás už dlouhou dobu zásobuje kvalitními herními sluchátky bez zbytečného balastu a čas od času vyrukuje s něčím opravdu zajímavým a revolučním. Jedna z nejpopulárnějších řad výrobce, Cloud Flight, se letos konečně dočkala nového přírůstku, který má nabídnout alternativu ke skvělému Flight S.

Jedná se o nová bezdrátová sluchátka Cloud Fight Wireless, která nabízí to podstatné pro hráče, co se nechtějí vrtat v softwaru a tuně možností. Chtějí jen píchnout USB adaptér do portu a hrát. Stačí to ale v dnešní přehlcené době?

Vzhledově starý známý

Pokud jste měli v ruce model Cloud Flight S, budete se tu cítit jako doma. Kvalitní černý plast doplňuje kovový náhlavní most, potažený změkčeným polstrováním a náušníky z paměťové pěny s velmi příjemnou koženkou. Náušníky jsou obecně dodatečně hluboké, aby dobře držely na hlavě a přitom se uši v létě moc nepotily. Konstrukce je pohyblivá jen do stran a minimálně, na herní klání to však bohatě stačí. Hráči s brýlemi mohou cítit větší stisk po stranách, ale nejde o nic, co by rušilo při dlouhodobějším hraní.



Design se od modelu Flight S vlastně nezměnil

Vzhledově se sluchátka řadí spíše k méně výstředním, což osobně vítám. Černý plast a podsvícené logo po stranách doplňují už jen barevné drátky spojující náušníky a most, k dispozici jsou modré nebo červené. My jsme dostali modrou verzi, která spolupracuje s konzolí Playstation. Odepínací mikrofon je pak velmi pohodlný a ohebný, nechybí dioda pro označení ztišení, což je příjemný detail. Stejně dobrým nápadem je možnost stisknout levou stranu sluchátka, čímž se automaticky ztiší mikrofon.

Technické specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : odepínací, redukce šumu

: odepínací, redukce šumu Typ připojení : Radiofrekvenční, 3.5mm Jack

: Radiofrekvenční, 3.5mm Jack Frekvence : 20 - 20 000 Hz

: 20 - 20 000 Hz Technologie : Tempest 3D Audio, Spatial Audio

: Tempest 3D Audio, Spatial Audio Velikost měniče : 50 mm

: 50 mm Cena: 2 369 Kč

Ovládacích prvků není mnoho a většina je schovaná na levém sluchátku. Najdete tam tlačítko pro zapnutí, 3.5mm Jack, USB port a zdířku pro mikrofon. Na levém už se nachází jen regulace hlasitosti. Hned zkraje musím vytknout zastaralé připojení, které místo moderních a neustále se rozšiřujících USB-C portů stále cpe uživatelům microUSB na USB-A konektor. Vzhledem k tomu, že se většina konkurence už pomalu ale jistě pohybuje směrem k univerzálnímu USB-C nechápeme, proč tak neučinil ani HyperX. Jinak ale výhrad ke konstrukce nemáme. Jde o velmi bytelná a jednoduchá sluchátka, která odvádí svou práci tak, jak mají. Bez zbytečností.

Dobrý zvuk pro všechny případy

Při recenzování sluchátek jsem se téměř neustále vracel je stejnému dojmu. Jsou to dobrá sluchátka. Ne výborná, ne špatná, prostě dobrá bez nějakého balastu ani příkras. Občas chcete dobrého pracanta bez frajeřinek a Flight Wireless rozhodně tuto roli umí s grácií. Sluchátka díky adaptéru napojíte především na PC, PS4 a PS5, kde funguje primárně a nechybí tu ani prostorový zvuk, ať už podporující Tempest 3D Audio na konzoli Playstation 5 nebo Spatial audio na PC. Prostorový zvuk je skvělý, umí dobře využít pohyb v prostoru a během hraní máte opravdu dobrý přehled o tom, kde je zdroj a odkud co vychází. Hraní battle royale her je s Flightem zábava.



I přes plastové provedení sluchátka stále působí velmi kvalitně

Sluchátka celkově nabízí velmi vyrovnaný zvuk, který sice trochu více tlačí na basy, čímž se občas horní frekvence trochu ztrácí, nikdy to však není přehnané. Na PC si můžete dobře odregulovat a vyvážit hru a chat, takže jsem neměl problém dobře slyšet spolupráce na Discordu a výbuchy ve hře, aniž by se vše navzájem rušilo. Na konzoli už takový luxus nemáte, jelikož chybí chatmix na manuální úpravu přímo na sluchátku jako v případě nedávno recenzovaného modelu Artcis 7+, tudíž budete mít při akčních pasážích občas trochu problém. Také mikrofon je o něco tišší než na co jsem zvyklý, takže budete muset na spoluhráče trochu více pořvávat. Což ostatně v bitevní vřavě není problém. Jinak je mikrofon kvalitní, odhlučňuje a váš hlas je čistý a jasný. Potěší dioda pro signalizaci ztlumení.

Kromě zmíněných platforem můžete sluchátka skrze 3.5mm Jack připojit i k celé řadě dalších zařízení

Kromě zmíněných platforem samozřejmě můžete sluchátka skrze 3.5mm Jack připojit i k celé řadě dalších zařízení, od konzole Xbox až po mobilní telefony, co konektor ještě mají. Tam ale můžete zapomenout na prostorový zvuk a v zásadě dostanete jen dobrá klasická sluchátka. Na Bluetooth se tu samozřejmě nemyslelo.

Co u tak jednoduše pojatých sluchátek potěší je skvělá výdrž. Bez zapnutého podsvícení loga (kdo by ho na své vlastní hlavě viděl?) vám na jedno nabití sluchátka vydrží něco kolem 30 hodin, což v reálném světě i odpovídá. Dostal jsem se na cca 28 hodin aktivního hraní, což je výborná hodnota.



Většinu ovládacích prvků najdete na levém sluchátku

Poslední nepříjemností se může jevit absence možnosti jakkoliv si se sluchátky pohrát v softwaru NGenuity. Jistě, chápu záměr nabídnout jednoduchá sluchátka bez zbytečného balastu, která jednoduše využijete téměř všude. V dnešní době ale každý hráč hledá něco navíc a možnost si se zvukovými profily trochu více pohrát by především kvůli hlasitosti mikrofonu moc pomohlo. Inu, člověk nemůže chtít všechno.