Recenze sluchátek HyperX CloudX Stinger Core Wireless. Konečně něco pro Xbox?

Co baví Xbox kompatibilita

Pohodlné

Dobrý zvuk Co vadí Omezenost připojení

Malý dosah signálu

Méně kvalitní konstrukce 7 /10 Hodnocení

Zatímco majitelé konzole Playstation a dalších zařízení si už solidní řádku let mohou užívat multiplatformní sluchátka, která připojí víceméně ke všemu, majitelé Xboxu se musí potýkat kvůli specifickým ovladačům s velmi omezeným výběrem a víceméně jen exkluzivně zaměřenými sluchátky.

Jejich řady konečně obohatí další kus, tentokrát bezdrátový model Core od výrobce HyperX, který je speciálně navržen pro bezdrátové připojení ke konzoli Xbox Series X/S a nabízí kvalitní zvuk a chatmix pro to jediné - hraní na Xboxu. Stačí to ale?

Core až na půdu

Jak už název modelu napovídá, Stinger Core nabízí opravdu jen to nejnutnější pro nasoukání zvuku do vašich uší, což poznáte už když sluchátka poprvé uchopíte do ruky. Konstrukce je pevná, kvalita materiálů a celkový dojem však vzbuzuje pocit levnosti a o nějaké té vytříbenosti nemůže být ani řeč. Tmavě šedou barvu doplňují kožené náušníky s paměťovou pěnou, také pohyblivost je naprosto minimální a náhlavní most lze víceméně jen trochu vysunout.



Design je velmi mdlý a jednoduchý, osvěžen pouze zelenými proužky

Nechápejte mě špatně, nemám nic proti levným sluchátkům, která nabízí jen to nejnutnější. Core Wireless vás však vyjde na necelé 2 tisíce korun, což už malá částka není a na trhu se najde solidní konkurence, která vypadá a působí mnohem lépe. Právě její nedostatek na platformě Xbox ale způsobuje, že to HyperXu vlastně bez problémů může projít. I přes levný pocit jsou totiž sluchátka bytelná a sedí na hlavě dobře. Jsou také neuvěřitelně lehká. Trochu ale nechápu, proč nedávno recenzovaný model Cloud Flight působí mnohem kvalitněji s cenovkou jen o pár stovek vyšší.

Technické specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : vyklápecí, redukce šumu

: vyklápecí, redukce šumu Typ připojení : Radiofrekvenční, USB-C

: Radiofrekvenční, USB-C Frekvence : 20 - 20 000 Hz

: 20 - 20 000 Hz Technologie : Dolby Atmos, DTS Headphone:X

: Dolby Atmos, DTS Headphone:X Velikost měniče : 40 mm

: 40 mm Cena: 1 899 Kč

Vraťme se ale ke sluchátkám samotným. Většina ovládacích prvků se nachází na levém náušníku, kde najdete také sklápěcí mikrofon, který vyklopením nahoru automaticky ztlumíte, což je příjemný detail. Jinak je tu tlačítko pro zapnutí, regulace hlasitosti a USB port pro nabíjení. Na pravém sluchátku se pak nachází synchronizační tlačítko a chatmix, což u tak levného headsetu vítáme.

Zvuk, který postačí

Jestli jsem se něco po letech testování sluchátek naučil, tak že HyperX většinou nikdy ze zvukového hlediska nezklame. Jistě, nemusí jít o audiofilní zážitek, na poli herních sluchátek ale vždy nabídne výborný vyvážený zvuk bez výraznějších nedostatků a naštěstí je to případ i recenzovaného modelu.



Ovládací prvky jsou rozvrženy smysluplně, hlasitost a chatmix si plést nebudete

Všechny frekvence jsou pěkně vyrovnané a 40mm měniče se snaží, aby poskytly syté dunivé výbuchy, čisté dialogy a celkově kvalitní ozvučení. Potěší Windows Sonic a překvapivě dobrý prostorový zvuk, který mě překvapil přesností. Krásně vyplní prostor a hry jako Call of Duty Warzone či Apex Legends se hráli skvěle. Na základní model dokonce překvapila podpora Dolby Atmos a DTS Headphone:X, pokud si licence na konzoli platíte samozřejmě.

Jak jsem poznamenal už výše, vždy velmi vítám chatmix přímo na sluchátku, díky kterému lze skvěle upravit poměr zvuku ze hry a chatu, takže je domlouvání se spoluhráči vždy precizní, bez přehlušujících zvuků hry na pozadí. Mikrofon je výborný. Umí potlačit hluk a kolegové neměli problém mě vždy slyšet čistě a jasně. Potěší možnost mikrofon jednoduše ztlumit švihnutím směrem nahoru.



Konstrukce je pevná, pohyblivost je ale minimální

Zatímco Cloud Flight se mohl pochlubit nadprůměrnou výdrží, Core na jedno nabití přežije kolem 17 hodin, což odpovídá cenovce i úrovni základního modelu. Nejde sice o nic světoborného, na několik dlouhých herních posezení to ale bohatě stačí. Nabíjení ale trvá dost dlouho, tudíž si sluchátka nezapomínejte včas dobíjet, pokud nechcete skončit na suchu uprostřed akce.