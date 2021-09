Recenze sluchátek Philips Fidelio L3: zvuk, co budete chtít domů | Recenze

Co baví Bezkonkurenční zvuk

Slušná výdrž baterie

Velmi pohodlné

Sjednocené dotykové ovládání Co vadí Chybí herní funkce

Nepřesné dotykové plošky

ANC není nejkvalitnější 8 /10 Hodnocení

Na Doupěti se většinou věnujeme čistě hernímu hardwaru, občas si ale rádi odskočíme do technologické branže a vyzkoušíme jiné příslušenství, abychom zjistili, jak si poradí s více herním zážitkem. Nejčastěji jde o sluchátka, kde se ta klasická od herních solidně liší.

Philips TAT8505: s mobilem v ruce a bez hluku | Recenze

Tentokrát jsme se rozhodli podívat na audiofilní model Fidelio L3 od Philipsu, který do bezdrátových sluchátek nacpal víceméně to nejlepší. Výsledkem je nádherný zvuk, ale ale jak prémiová řada zvládne hraní?

Kvalita nade vše

Hned po vyndání z krabice je poznat špičková kvalita řady Fidelio. Ve hře jsou materiály jako kov, kůže a satén a sluchátka vypadají velmi robustně a mohutně, a přitom jsou dostatečně malá a lehká, takže krásně sednou na hlavu a nezatěžují vás ani po celodenním nošení. Polstrovaný náhlavní most je velmi pohodlný a náušníky jsou dostatečně velké, aby se v nich schovaly i ty největší uši. Konstrukce je pohyblivá jen minimálně, v zásadě můžete pootočit jen náušníky, ale sluchátka se umí přizpůsobit jakékoliv hlavě. Stylový minimalismus podtrhuje také barevná paleta, která sestává spíše z černé a kovově šedé.



Sluchátka rozhodně vzhledem neurazí, působí dostatečně luxusně

Náušníky z paměťové pěny potažené kůží a jemnou texturou z vnější strany pak působí velmi bytelně, rozhodně nemáte pocit, že se vám vše za pár dní rozpadne. Nic jiného bychom od nejvyšší řady sluchátek výrobce ostatně ani nečekali. Ovládání je velmi minimalistické, na levém sluchátku dole se schovává pouze tlačítko pro zapnutí a USB-C port pro nabíjení. Na pravém pak najdete párovací tlačítko, 3.5mm Jack a hlasového asistenta.



Kůže, kov a satén. Konstrukce je opravdu kvalitní

Pokud hledáte na sluchátkách i kolečko pro ovládání hlasitosti, máte smůlu. Ostatní funkce, jako je ovládání přehrávání, úprava hlasitosti či další náležitosti, byly přesunuty na dotykovou plošku na straně náušníku. Tam lze doteky a tahy ovládat většinu podstatných funkcí. Plocha je velmi citlivá a reaguje na vaše doteky okamžitě, možná až moc. Osobně nemám rád dotykové ovládání, kde to není vyloženě nutné, jelikož stále není v takové fázi, aby působilo prakticky a nezpůsobovalo spíše problémy, tady ale ploška reaguje tak citlivě, že občas registruje i letmý pohyb a tudíž vám například zastaví přehrávání místo toho, aby si počkala na pohyb do strany pro novou skladbu. Jde o velmi subjektivní dojem a hlavně jde o zvyk, ale rozhodně s tím budete chvíli zápasit.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Integrovaný, redukce šumu

: Integrovaný, redukce šumu Typ připojení : Bluetooth, 3.5mm Jack

: Bluetooth, 3.5mm Jack Frekvence : 7 - 40 000 Hz

: 7 - 40 000 Hz Technologie : ANC, Hlasový asistent

: ANC, Hlasový asistent Podporované kodeky : AAC, aptX, aptX HD

: AAC, aptX, aptX HD Velikost měniče : 40 mm

: 40 mm Hmotnost : 360g

: 360g Cena: 9 799 Kč

Jinak v balení najdete kromě sluchátek také stylové cestovní pouzdro, kabel pro nabíjení a adaptér pro 3.5mm jack, takže sluchátka kromě Bluetooth napojíte i víceméně ke všemu včetně mobilních telefonů, počítačů a některých herních konzolí.

Audiofilní nebe

Jakmile ale pustíte svou oblíbenou skladbu a opřete se na gauči (nebo sedačce v autobuse), všechny neduhy sluchátek vám rázem vyletí z hlavy. Fidelio L3 mají pravděpodobně jeden z nejlepších zvukových projevů, které jsem měl možnost slyšet, a to především díky neuvěřitelně širokému frekvenčnímu spektru, které umí pojmout absolutně všechny malé detaily, co slyšíte. Od mohutných, a přitom velmi dobře uhlídaných basů (které by měly být schopné spadnout na hranici 7Hz) až po perfektní výškové frekvence, zvuk je sytý, jasný a zřetelný.



Náušníky jsou dostatečně velké pro všechny uši

Také prostřední frekvence mohou díky dolní a horní široké hranici patřičně vyniknout, takže všude začínáte slyšet malé detaily a střípky zvuků, které dříve nebyly slyšitelné. Ať už je to letmé cinknutí kulky, nadechnutí zpěváka nebo jiné minimalistické vjemy, vše je najednou hutnější a hlubší. Sluchátka podporují Hi-Res Audio, nechybí kodeky AAC, aptX i aptX HD, čím kvalitnější zdrojový zvuk do nich tedy nasoukáte, tím více si užijete. Vlastně bych se nebál říct, že jde o nejlépe znějící sluchátka, která jsem za posledních cca 10 let zkoušel a testoval. A to jsou desítky sluchátek.

Sluchátka podporují Hi-Res Audio, nechybí kodeky AAC, aptX i aptX HD

Důležitou součástí kvalitního zvuku je také kvalitní odhlučnění, a ani tady nechybí ANC. To ve spolupráci s kvalitními a dobře obepínajícími náušníky odhluční většinu ruchů z okolí, i když musím přiznat, že zdaleka nejde o nejlepší ANC sluchátka na trhu. Především při cestě městem jsem rozhodně slyšel některé okolní hluky a pokud tedy chcete být v absolutní bublině tichosti, budete se muset porozhlédnout jinde. Jinak je ale potlačení okolního hluku zcela dostačující.

Hraní na cestách jako plán B

Pojďme se ale podívat, jak sluchátka zvládají hry. Hráči totiž vyžadují trošku jiné funkce a technologie, které pomáhají právě při hraní a Fidelio L3 bohužel postrádá víceméně cokoliv, co by se dalo prakticky využít (vyjma ANC). Není tu prostorový zvuk v žádné ze svých iterací, chybí režim nízké latence, THX i jiné technologie, které by se podílaly na lepším herním zážitku. Především režim nízké latence citelně chybí, při hraní na mobilním zařízení je víceméně nemožné sluchátka používat při online hraní, jelikož je zvuk až o pár vteřin opožděn (testováno ve hrách Call of Duty Warzone a Fortnite).



Náušníky lze otáčet, jinak je ale konstrukce spíše celistvá

Citelně chybí prostorový zvuk, i když ten umí některé hry dost obstojně virtuálně nahradit alespoň pocitem prostoru. Na druhou stranu sluchátka naprosto vynikají v tom, co jsem popsal výše. Velmi široké frekvenční spektrum vám do uší pustí krásné detaily, od mohutné střelby a výbuchů až po krystalicky čisté dialogy a další malé zvukové vjemy, jako je šelest trávy pod nohama či cinkání věcí v batohu. A jakmile spustí herní soundtrack, máte se na co těšit.

Poslední velké plus, které bych chtěl vytknout je výborná výdrž baterie. Na jedno nabití se bez problémů dostanete za hranici 30 hodin, což je výborné číslo a hned několik dlouhých herních klání za sebou. Může za to možná právě absence většiny žravých technologií z herních sluchátek, takže takové menší štěstí v neštěstí.